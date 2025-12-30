Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Oficial | Adrià Altimira refuerza el lateral derecho del Deportivo

El jugador catalán llega libre y firma hasta 2028 tras rescindir con el Villarreal

Jorge Lema
Jorge Lema
30/12/2025 10:57
Presentación de Adrià Altimira con el Deportivo
Presentación de Adrià Altimira con el Deportivo
El Deportivo no ha querido perder el tiempo e incluso antes de que se abra el mercado de enero, ya tiene dos fichajes trabajando a las órdenes de Antonio Hidalgo. Después de la firma de Álvaro Fernández el lunes, el martes a primera hora de la mañana llegó el anuncio de la incorporación de Adrià Altimira.

El jugador catalán es el refuerzo cantado desde hace meses por parte de la dirección deportiva, que siempre apuntó al lateral derecho como una de las posiciones que quería consolidar en invierno. Altimira, de 24 años,  llega libre después de rescindir con el Villarreal y firma hasta 2028.

Álvaro Fernández, en su primer entrenamiento con el Deportivo

Álvaro Fernández ya viste de blanquiazul en el regreso del Deportivo a Abegondo

Formado en la cantera del Barcelona, acumula experiencia internacional en el fútbol croata y también sumó minutos en Melilla y Andorra antes de firmar por el Villarreal.  En total, Altimira suma 34 partidos en LaLiga EA Sports, 63 en LaLiga Hypermotion con 1 gol y 4 asistencias; 13 partidos en Copa del Rey con 1 gol y 1 asistencia; y 4 en la Europa League con el Villarreal CF. La temporada pasada estuvo cedido en el Leganés.

