Louzán compara Vigo y A Coruña por el Mundial 2030: "Non pode ser que unha cidade candidata non teña acordo co inquilino que utiliza as instalacións"

Rafael Louzán presidente de la RFEF ARCHIVO DXT

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol que cumple un año al frente del ente federativo, se pasó por la Televisión de Galicia para abordar diferentes temas de interés, como, por ejemplo, las sedes gallegas para el Mundial de 2030.

En este sentido, el mandatario dio un tirón de orejas a la candidatura de A Coruña, que no termina de formalizar su propuesta para albergar encuentros mundialistas en la próxima cita que organizan España, Portugal y Marruecos.

"É verdade que deste tema se debería concretar máis e falar menos. No caso do alcalde de Vigo e a presidenta do Celta, hai un entendemento porque é normal. E no caso da Coruña eu creo que iso é fundamental. Non pode ser que teñamos unha cidade candidata na que non haxa un acordo co inquilino que vai utilizar esa instalación ou que o está utilizando permanentemente. Polo menos eu pediríalle claridade e concreción. Concretar máis se queremos ser sede ou non", dijo.

Caballero ve el Mundial en Vigo: "Si Xunta y Diputación no pagan, no entran en Balaídos" Más información

Louzán defendió también la relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga, y la actuación del colectivo arbitral.

"Hay que buscar la meritocracia, tienen que estar los mejores. Les pedimos a todos los clubes que ayuden a los árbitros".

El pontevedrés también señaló que apoya a la selección gallega pero que existe un problema verdadero con el calendario, muy comprimido en estas fechas navideñas.