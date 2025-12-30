Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Álvaro Fernández: "Hidalgo me conoce y sabe lo que puedo dar"

El guardameta, primer refuerzo del mercado de invierno, coincidió con el técnico del Dépor en el Huesca 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
30/12/2025 14:07
Álvaro Fernández Llorente, este martes 30 de diciembre en su presentación con el Deportivo
Álvaro Fernández Llorente, este martes 30 de diciembre en su presentación con el Deportivo
Patricia G. Fraga
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El nuevo portero del Deportivo y primer fichaje invernal, Álvaro Fernández Llorente 'Ferllo', compareció ante los medios en su primera rueda de prensa como blanquiazul, comprometido hasta 2027 con la entidad y habló sobre cómo se gestó su fichaje, sobre Antonio Hidalgo, técnico con el que coincidió con el Huesca, o qué espera en su andadura en el club herculino, en el que tendrá competencia. 

Hubo conversaciones para fichar en verano. En verano hubo la opción, hubo acercamientos por parte del Dépor, pero no se llegó a un acuerdo porque no hubo entendimiento con el Sevilla.  Ahora cuando conocí las ganas del Dépor de que estuviese aquí no me lo pensé y antes de que empezase el mercado ya rescindí para llegar al Dépor y ayudarle a conseguir el objetivo".

Fernando Soriano este martes 30 de diciembre en la presentación de Álvaro Fernández Llorente

Soriano y la llegada de Álvaro Fernández: "Bachmann ha pedido salir y no podíamos asumir riesgos"

Más información

Primeras impresiones. "Llegué el lunes a las ocho de la mañana y no paré de hacer cosas: reconocimiento médico, entrenar, conocer a mis compañeros y ver parte de la ciudad. Me adapto muy fácil a las ciudades en las que he vivido y mis impresiones son incluso mejores con respecto a lo que me dijeron personas que pasaron por aquí. Son espectaculares. Una ciudad deportiva maravillosa, un grupo muy bueno... Me han acogido con las puertas abiertas y es de agradecer. Como mínimo estar a la altura de todos ellos. Soy un jugador que se une con el club y así va a ser".

Sobre Hidalgo. "Antonio es una persona que vive la vida al límite. Usa mucho esa frase y así lo intenta inculcar en los partidos y de ahí los buenos resultados. No te permite relajarte y es un gran gestor de vestuario, trata a todos por igual y su idea táctica es muy buena y se adapta bien a los rivales. Es un entrenador joven, con un gran futuro por delante y está en el club ideal para crecer de la mano de él. Me conoce, sabe lo que puedo dar y el respeto que tengo a los otros porteros y al club. Creo que nos vamos a entender muy bien".

¿Listo para jugar? "Si el partido fuese mañana, jugaría sin ningún tipo de problema, pero no depende de mí el ponerme la camiseta. Voy a tratar de ponérselo difícil a Antonio y al entrenador de porteros. Es el sitio más difícil para que haya buen ambiente, porque solo juega uno y los demás tienen que esperar, pero me han recibido con los brazos abiertos. Soy una persona que no pone dificultades, voy a competir y a ponérselo difícil, pero desde el respeto y la educación, si somos tres o cuatro porteros, los que seamos, competiremos".

Presentación de Adrià Altimira con el Deportivo

Oficial | Adrià Altimira refuerza el lateral derecho del Deportivo

Más información

¿Cómo es como portero? "El tema de la mentalidad es mi mejor característica. Soy una persona muy estable. Como características futbolísticas, sin darme muchos halagos, soy un portero ágil, rápido, con personalidad dentro del campo, sin problemas para jugar con los pies, las distancias de juego la mido bien y en el juego aéreo soy valiente. Algunos me meteréis palos y otros me daréis la razón (risas), pero soy un portero completo y de nivel para jugar en Riazor".

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Louzán compara Vigo y A Coruña por el Mundial 2030: "Non pode ser que unha cidade candidata non teña acordo co inquilino que utiliza as instalacións"
Esther Durán
Adrià Altimira, nuevo refuerzo del Dépor, durante su primer entrenamiento en Abegondo con el equipo blanquiazul

Adri Altimira, vuelo para el lateral del Dépor: "Soy un jugador al que le gusta tener el balón, profundo e intenso"
Eder Pereira
Mile Mijuskovic (derecha) saluda a Beltrán Bedía tras perder con el Bm Nava el 5 de noviembre

La Federación rechaza la solicitud del OAR de aplazar sus partidos contra Cisne y Burgos
Raúl Ameneiro
Fernando Soriano este martes 30 de diciembre en la presentación de Álvaro Fernández Llorente

Soriano y la llegada de Álvaro Fernández: "Bachmann ha pedido salir y no podíamos asumir riesgos"
Zeltia Regueiro