Álvaro Fernández Llorente, este martes 30 de diciembre en su presentación con el Deportivo Patricia G. Fraga

El nuevo portero del Deportivo y primer fichaje invernal, Álvaro Fernández Llorente 'Ferllo', compareció ante los medios en su primera rueda de prensa como blanquiazul, comprometido hasta 2027 con la entidad y habló sobre cómo se gestó su fichaje, sobre Antonio Hidalgo, técnico con el que coincidió con el Huesca, o qué espera en su andadura en el club herculino, en el que tendrá competencia.

Hubo conversaciones para fichar en verano. En verano hubo la opción, hubo acercamientos por parte del Dépor, pero no se llegó a un acuerdo porque no hubo entendimiento con el Sevilla. Ahora cuando conocí las ganas del Dépor de que estuviese aquí no me lo pensé y antes de que empezase el mercado ya rescindí para llegar al Dépor y ayudarle a conseguir el objetivo".

Primeras impresiones. "Llegué el lunes a las ocho de la mañana y no paré de hacer cosas: reconocimiento médico, entrenar, conocer a mis compañeros y ver parte de la ciudad. Me adapto muy fácil a las ciudades en las que he vivido y mis impresiones son incluso mejores con respecto a lo que me dijeron personas que pasaron por aquí. Son espectaculares. Una ciudad deportiva maravillosa, un grupo muy bueno... Me han acogido con las puertas abiertas y es de agradecer. Como mínimo estar a la altura de todos ellos. Soy un jugador que se une con el club y así va a ser".

Sobre Hidalgo. "Antonio es una persona que vive la vida al límite. Usa mucho esa frase y así lo intenta inculcar en los partidos y de ahí los buenos resultados. No te permite relajarte y es un gran gestor de vestuario, trata a todos por igual y su idea táctica es muy buena y se adapta bien a los rivales. Es un entrenador joven, con un gran futuro por delante y está en el club ideal para crecer de la mano de él. Me conoce, sabe lo que puedo dar y el respeto que tengo a los otros porteros y al club. Creo que nos vamos a entender muy bien".

¿Listo para jugar? "Si el partido fuese mañana, jugaría sin ningún tipo de problema, pero no depende de mí el ponerme la camiseta. Voy a tratar de ponérselo difícil a Antonio y al entrenador de porteros. Es el sitio más difícil para que haya buen ambiente, porque solo juega uno y los demás tienen que esperar, pero me han recibido con los brazos abiertos. Soy una persona que no pone dificultades, voy a competir y a ponérselo difícil, pero desde el respeto y la educación, si somos tres o cuatro porteros, los que seamos, competiremos".

¿Cómo es como portero? "El tema de la mentalidad es mi mejor característica. Soy una persona muy estable. Como características futbolísticas, sin darme muchos halagos, soy un portero ágil, rápido, con personalidad dentro del campo, sin problemas para jugar con los pies, las distancias de juego la mido bien y en el juego aéreo soy valiente. Algunos me meteréis palos y otros me daréis la razón (risas), pero soy un portero completo y de nivel para jugar en Riazor".