Dépor
Unos de Nuevo | La carta del Deportivo a los Reyes Magos
Repasamos las necesidades del equipo blanquiazul para el mercado de enero que está a punto de abrir
El Deportivo regresa al trabajo en Abegondo y Unos de Nuevo regresa un lunes más para poner al día la actualidad blanquiazul y escribir la carta a los Reyes Magos que puede estar pasándole por la cabeza a Antonio Hidalgo.
Analizamos línea por línea las necesidades del equipo blanquiazul a las puertas de un mercado de enero que arrancará con fichaje bajo el brazo ante la inminente llegada del portero Álvaro Fernández.