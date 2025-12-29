Unos de Nuevo | La carta del Deportivo a los Reyes Magos

Unos de Nuevo | Episodio #2

El Deportivo regresa al trabajo en Abegondo y Unos de Nuevo regresa un lunes más para poner al día la actualidad blanquiazul y escribir la carta a los Reyes Magos que puede estar pasándole por la cabeza a Antonio Hidalgo.

Analizamos línea por línea las necesidades del equipo blanquiazul a las puertas de un mercado de enero que arrancará con fichaje bajo el brazo ante la inminente llegada del portero Álvaro Fernández.