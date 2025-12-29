Tops & flops (IV) | Mejores goles a favor y peores goles en contra del Dépor en 2025

3. Yeremay. Castellón-Dépor (2-2). De nuevo con el mismo protagonista y otra vez arrancando casi desde la línea divisoria del campo. El canario roba en tres cuartos y, de la nada, convierte la acción en gol. Yeremay hace una croqueta para librarse del primer rival (Chirino) y emprende una carrera explosiva con otro defensor (Escobar) subido a la chepa intentando frenarle. Se adentra en el área, se planta en el mano a mano ante Crettaz y se saca de la chistera una pisadita que deja al portero en el suelo. El remate final, a medio metro de la línea de gol, toca el palo y entra. Una vez más el ‘10’ hizo de un estadio de fútbol profesional su propio patio de recreo. El resumen de la capacidad inventiva de un jugador que es capaz de ejecutar una jugada a toda velocidad que otros no podrían ni imaginar desde el sofá.