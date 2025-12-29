Tops & flops (IV) | Mejores goles a favor y peores goles en contra del Dépor en 2025
Un repaso a los cinco mejores goles del año, plagados de fantasía y combinaciones brillantes, y a los cinco tantos más dolorosos encajados por desconexiones o acumulaciones de errores groseros
La cuarta entrega de lo mejor y lo peor del año en el Deportivo llega centrada en los goles, tanto a favor como en contra. En lo positivo, 2025 ha sido un año de auténtica fantasía. Las jugadas combinan talento individual y colectivo, creatividad e imaginación, y muchos de los tantos más brillantes han tenido a Yeremay como protagonista. Incluso su gol al Almería, que destrozó las telarañas de la escuadra de Riazor tocando larguero y poste antes de besar la red, se quedó fuera del top 5 por la competencia brutal y porque se trata ‘solo’ de un golpeo espectacular. Cada acción de esta lista tiene algo extra: combinación, lectura del espacio, improvisación, estrategia o brillantez individual. En el lado negativo también hubo material de sobra, con desconexiones colectivas, errores individuales y goles dolorosos. Entre aciertos y fallos, el año deja un catálogo de momentos que define al Dépor como un equipo atrevido, imaginativo y a veces frágil.
Los mejores goles a favor
- 1. Mario Soriano. Granada-Dépor (1-3). El primer puesto es para una obra colectiva perfecta que inauguró el curso 2025-26. Todo comienza en defensa, con una circulación paciente buscando el momento para acelerar. Arnau Comas comanda la salida de balón, que encuentra acomodo en las botas de Yeremay y posteriormente en las de Villares, que abre a la banda derecha para Luismi Cruz. El gaditano sube una marcha, se mete por dentro y encuentra a Yeremay, que cede el cuero de forma sutil con taconazo fantástico a Eddahchouri. El neerlandés sube la apuesta y replica la acción con otro toque de espuela para un Mario Soriano que llega lanzado desde atrás. Y el madrileño cruza un remate preciso y limpio con la zurda que supera a Luca Zidane. Cada toque parece medido, pero nace de la improvisación del momento. Es un gol que combina visión de juego, precisión, velocidad, sincronía y técnica, un tanto que podría ser perfectamente candidato al premio Puskas si este galardón no soliera primar sobre todo los trallazos lejanos.
- 2. Yeremay. Dépor-Albacete (1-5). El canario, con 0-0 en el marcador, recoge el balón en el centro del campo y arranca una diagonal hacia la derecha. Se deshace con facilidad de Pacheco y le tira un caño a Morcillo cuando le sale al paso. El ‘10’ se frena en el vértice del área y se vuelve a emparejar con Pacheco. Recorta hacia dentro y se atreve a pegarle con su pie no dominante: un zurdazo a la escuadra que incluso toca el larguero antes de entrar. Es un gol individual que combina talento, velocidad y decisión, un ejemplo del atrevimiento de Yeremay y su capacidad de resolver situaciones complejas. La ejecución perfecta y la potencia del disparo lo convierten en un momento memorable. Aunque la toma de decisiones no fuera la más clásica, el resultado es una obra de arte.
- 3. Yeremay. Castellón-Dépor (2-2). De nuevo con el mismo protagonista y otra vez arrancando casi desde la línea divisoria del campo. El canario roba en tres cuartos y, de la nada, convierte la acción en gol. Yeremay hace una croqueta para librarse del primer rival (Chirino) y emprende una carrera explosiva con otro defensor (Escobar) subido a la chepa intentando frenarle. Se adentra en el área, se planta en el mano a mano ante Crettaz y se saca de la chistera una pisadita que deja al portero en el suelo. El remate final, a medio metro de la línea de gol, toca el palo y entra. Una vez más el ‘10’ hizo de un estadio de fútbol profesional su propio patio de recreo. El resumen de la capacidad inventiva de un jugador que es capaz de ejecutar una jugada a toda velocidad que otros no podrían ni imaginar desde el sofá.
- 4. Mario Soriano. Oviedo-Dépor (1-2). Es el turno del balón parado. Córner sacado en corto de Yeremay y centro teledirigido de Escudero hacia el borde del área, donde Mario Soriano espera paciente. Sin dejar caer el balón, el madrileño empalma una volea con precisión y potencia y el cuero toca el larguero de forma violenta antes de entrar, dejando sin reacción a Aarón Escandell, uno de los mejores porteros de la temporada pasada en Segunda División. Es una acción que combina pizarra y técnica individual, que requiere sincronización y timing. No todo van a ser combinaciones precisas o conducciones imposibles. Un gol que demuestra cómo el Dépor puede transformar una jugada preparada en arte puro.
- 5. Mella. Zaragoza-Dépor (0-2). Este gol podría ser serio candidato al número uno, como los anteriores o algunos que quedaron fuera. De nuevo, Yeremay metido en el ajo. El extremo recibe el balón en campo propio con un rival a la espalda. Lo primero que hace es un control orientado de tacón para poder ponerse de cara a portería y arrancar una carrera de 70-80 metros. El Ale Gomes intenta seguirle el ritmo, pero no puede con la inagotable potencia del canario. Ya en el área rival, cuando el joven central cree tenerlo arrinconado, Yeremay sorprende a todo el Ibercaja Estadio con otro taconazo, esta vez para ceder el balón a Mella, que llega desde segunda línea y conecta una volea cruzada con la derecha para batir al portero. Otra pieza de museo dibujada con la fantasía de Yere y firmada por su compañero y amigo.
Los peores goles en contra
- 1. Morales. Dépor-Levante (1-2). El peor gol del año no lo es solo por lo esperpéntico, sino porque completó la noche de los regalos ante un rival que acabaría ascendiendo la temporada pasada a Primera División. Con el partido igualado, un balón largo a la espalda de Pablo Vázquez —filón para el Levante durante todo el encuentro— habilita el desmarque de Carlos Espí. Helton Leite sale precipitadamente pensando que su central no llega, pero Pablo Vázquez toca el balón lo justo para que quede muerto. Morales, que pasaba por allí, agradece la cortesía y marca a puerta vacía. Fue el segundo obsequio del Deportivo en una derrota dolorosa.
- 2. Miguel de la Fuente. Leganés-Dépor (2-2). Apenas once segundos tardó el Dépor en empezar perdiendo en su visita a Butarque. El Leganés saca de centro, Soriano roba el cuero y lo pierde en un abrir y cerrar de ojos y Diawara levanta la cabeza para observar el desmarque de ruptura de Duk. Sergio Escudero, consciente de que no puede competir al esprint, adelanta la línea para tirar el fuera de juego. Barcia no lee la jugada y acompaña un instante más tarde, habilitando la carrera. Duk remata al muñeco y arrolla a Germán Parreño en una acción que pudo ser falta, pero el rechace cae en un área llena de blanquiazules descolocados y Miguel de la Fuente aparece sin oposición para empujar a placer. Un gol que resume una desconexión en tiempo récord.
- 3. Chupete. Málaga-Dépor (3-0). Una serie de catastróficas desdichas. Un balón llovido cae sobre Barcia, que falla el control y entra en una pugna que no gana. Tampoco Gragera, que desvía el cuero hacia Comas. El central, blando en el despeje, queda vendido ante Chupete y, con el Dépor abierto, el Málaga ya tiene ventaja. Rafa Rodríguez filtra un pase sencillo para el delantero, que sigue la carrera sin oposición. Para completar la escena, Villares tira tarde la línea de fuera de juego y Escudero llega con la lengua fuera. Mano a mano y gol. Una acumulación de errores en un día para olvidar en La Rosaleda.
- 4. Carlos Álvarez. Dépor-Levante (1-2). El gol que inicia la tarde de obsequios ante el Levante. Pablo Vázquez falla midiendo la trayectoria de un desplazamiento en largo desde la defensa granota y permite que Iván Romero reciba con comodidad. El delantero visitante filtra un pase para Pablo Martínez, que entra en el área sin oposición con Mfulu persiguiendo la jugada al trote. Helton culmina el despropósito dejando el balón muerto tras un tiro tímido del centrocampista y en el área pequeña aparece Carlos Álvarez para adelantarse a todos y empujar el cuero a la red. Una acción desconcertante que no iba a ser la peor del partido.
- 5. Tsitaishvili. Dépor-Granada (2-3). En el quinto puesto vuelve a aparecer el mismo problema: un balón profundo a la espalda de Pablo Vázquez. Esta vez es Manu Lama quien lanza a Tsitaishvili. El central blanquiazul tenía ventaja, pero decide proteger el balón esperando la salida de Germán Parreño, que llega tarde y sin decisión. El atacante georgiano, más intuitivo, mete el pie entre ambos y puntea el esférico para trazar una vaselina suave ante la indecisión general. Otro malentendido en un partido del final de la 2024-25 donde la falta de objetivos influyó en el resultado y en este gol que completa este top 5 negativo.