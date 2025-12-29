Top 10 | Temporadas más goleadoras del Deportivo en Segunda División

Plantilla del Deportivo 1961-62, celebrando su ascenso a Primera en Riazor tras la última jornada frente al Plus Ultra, tras una de sus mejores campañas goleadoras, con 68 tantos en 30 jornadas ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Deportivo 2025-26 está firmando unas cifras anotadoras excelentes para el fútbol de hoy en día. Los blanquiazules llevan 32 goles en 19 jornadas, solo superados por los 42 del líder, el Racing de Santander, y los 35 del Almería.

Esos guarismos sitúan la media anotadora del conjunto herculino en 1,68 tantos por encuentro. Una media excelente, como quedó reseñado, en los tiempos que corren. Pero que no le concede la posibilidad de entrar en el top 10 histórico de mejores promedios goleadores del club en la división de plata del fútbol nacional.

10. 1929-30 (1,83 goles)

En la segunda temporada de la historia del Campeonato Nacional de Liga, el Deportivo anotó 33 goles en 18 jornadas, con una notable participación del ídolo canario Hilario Marrero (12 tantos). La media de 1,83 tantos por partido colocan a este primigenio ejercicio abriendo este top 10.

9. 1959-60 (1,87 goles)

En su primera temporada completa con el primer equipo blanquiazul, Amancio firmó 10 goles. Fue el máximo anotador de un equipo que, pese marcar 56 en 30 partidos (1,87 por encuentro) no pudo conseguir el ascenso a Primera. Concluyó en la cuarta plaza del Grupo 1 –entonces había dos en la categoría de plata– tras Racing de Santander, Celta y Ourense.

8. 1933-34 (1,94 goles)

El fútbol de preguerra –de antes de la guerra, dirían los que lo menosprecian– era mucho más abierto y ofensivo, con menos ataduras. Buena muestra de ello son los 35 goles en 18 partidos (1,94 por choque) que hizo el Deportivo en aquella campaña 1933-34 y que únicamente le bastaron para ser séptimo en una Liga de diez equipos.

7. 1932-33 (2,24 goles)

Un año antes, el cuadro blanquiazul firmaba la primera media de dos goles por partido de todo su historial liguero. El conjunto coruñés hizo 38 goles en 17 partidos, lo que significa un promedio de 2,24 por encuentro. Precisamente 17 tantos firmó el andaluz Paco León, uno de los primeros grandes ‘9’ deportivistas.

6. 1961-62 (2,27 goles)

Con Amancio pichichi –25 goles– regresó el Deportivo a Primera tras cinco años en la segunda categoría. Veloso también aportó otras 16 dianas para un total de 68 en 30 jornadas, para una media de 2,27 goles por partido.

5. 1960-61 (2,27 goles)

Una temporada antes, la histórica dupla goleadora había llevado al Deportivo a la misma cifra de 68 tantos en un campeonato de 30 jornadas. En aquella ocasión, se invirtieron los papeles, con Veloso llevándose el trofeo al máximo goleador –26 tantos– y Amancio firmando otros 16. El Deportivo fue tercero tras el Osasuna, que ascendió directamente, y el Celta, que no pudo hacerlo desde el único puesto que daba derecho a jugar la promoción.

4. 1963-64 (2,47 goles)

La máquina goleadora de Roque Olsen firmó uno de los más bellos ascensos a Primera de la historia del Dépor. Porque lo hizo con tres jornadas de antelación batiendo al Celta en Riazor (2-1). Y porque arrolló a varios rivales con goleadas memorables que le valieron alcanzar los 74 tantos en 30 partidos. Es decir, promedió 2,47 goles por encuentro. Por primera y única vez, cuatro futbolistas superaron la decena de celebraciones: Veloso (17), Loureda (15), el peruano Montalvo (13) y Moncho Lamelo (12).

3. 1947-48 (2,58 goles)

El Deportivo dirigido por Luis Urquiri logró el tercer ascenso a Primera de la historia del club, germen de la primera época dorada blanquiazul. Solo el Valladolid superó al Deportivo, que consiguió la friolera de 67 dianas en 26 jornadas, a razón de 2,58 por partido, con Paseiro (18), Guimeráns (17) y Marquínez (10) como principales artilleros.

2. 1939-40 (2,71 goles)

Parece mentira, pero el Deportivo no pudo ascender a Primera pese a haber anotado 38 goles en 14 duelos. Con 2,71 por tantos por choque, el promedio alcanzado en la campaña 1939-40, la primera tras la Guerra Civil, es el segundo mejor de la historia del club en el segundo escalón del fútbol nacional. La posterior liguilla de ascenso llevó al Deportivo a jugársela en una promoción a partido único en campo neutral –Chamartín, en Madrid— frente al Celta, que salió vencedor merced a un solitario tanto de Nolete.

1. 1940-41 (3,41 goles)

Sí subió el Deportivo a Primera División al curso siguiente, el de su mejor promedio anotador en Segunda: nada menos que 3,41 goles por encuentro, merced a 75 goles en solo 22 jornadas. Algo más de un tercio (26) llevaron el sello del exinternacional absoluto Julio Elícegui, el ‘expreso de Irun’. Además, es su segunda temporada con más goles totales en cualquier división, solamente superada por los 76 marcados durante el curso del ascenso con José Luis Oltra en el banquillo (2011-12), logrados, eso sí, en 42 partidos.