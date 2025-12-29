La autopista con peaje para el Deportivo que arrancó en Málaga

Loureiro, recibiendo el balón con Patiño en el suelo y ante la presión de un futbolista del Málaga

La Rosaleda fue un punto de inflexión para el Deportivo. Aquel 12 de octubre de la novena jornada de liga, el conjunto deportivista no solo perdió su condición de invicto. El 3-0 que el Málaga endosó al equipo de Antonio Hidalgo fue una dolorosísima derrota que amplió la mala racha de tres partidos sin ganar —todavía faltaban otros dos— y dejó muchas heridas de las que el Dépor todavía trata de reponerse.

Uno de esos rasguños tiene que ver con la vulnerabilidad. El conjunto herculino, hasta entonces prácticamente inexpugnable, fue transparente ante los Dani Lorenzo, Larrubia, Rafa Rodríguez, Chupete y compañía. Lo hizo a partir de una mala presión que, unida al acierto rival, ofreció caminos para plantarse ante Germán Parreño.

Hasta aquel día, el Deportivo había concedido, únicamente y en total, 6 tantos en ocho partidos. Sin embargo, ninguno de ellos había llegado a partir de acciones de contragolpe. Podías hacer daño al equipo herculino, pero no en acciones de transición, tras recuperarle el balón y correrle.

El cuadro coruñés se cuidaba de cometer pérdidas en situaciones comprometidas. Pero es que además, cuando eso sucedía —es inevitable, en cierto modo—, era capaz de cortar la transición. Bien porque era un equipo con buenas distancias, corto y lo suficientemente protegido, bien porque interrumpía los ataques rivales con faltas.

No sucede lo mismo desde aquel partido a mediados de octubre. Aunque el cuadro herculino ha tenido también días buenos, Málaga fue el ‘kilómetro 0’ de una autopista por la que el conjunto deportivista ha tenido que pagar un notable peaje. Porque en ese encuentro, el conjunto malacitano logró ser el primer equipo capaz de marcarle un gol al contragolpe a la escuadra coruñesa.

No solo logró un tanto, sino que le hizo dos e inauguró una vía rápida hacia Germán Parreño hasta entonces inexplorada y que, once jornadas después, el Deportivo no ha sabido cómo cortar.

Goles concentrados

Y es que si en las ocho primeras fechas del torneo de la regularidad el combinado coruñés no había concedido tanto alguno en transición, en las once siguientes suma ya 6 encajados a partir de situaciones de contragolpe. Aunque concentrados en partidos muy concretos. Porque a los 2 tantos anotados por Rafa Rodríguez (el 2-0) y Chupete (el 3-0) se les sumaron unas semanas después 2 más materializados por el Castellón y otro par endosados por la Real Sociedad B. Ambos en Riazor.

Así, después de encuentros sufriendo a la contra pero sin encajar en transición (Valladolid o Córdoba) y otros con una notable mejora (Albacete) en ese sentido, el conjunto castellonense y el filial realista hicieron daño al colectivo deportivista penalizando su desorden tras pérdidas.

Eso fue lo que sucedió en el 1-1 de Doué, con el que la escuadra dirigida por Pablo Hernández inició la remontada. Porque aunque el mediocentro de origen francés acabó acertando con un disparo de media distancia, dicho remate llegó tras una pérdida en campo propio intentando contraatacar. En una contrapresión, el equipo de Castalia volvió a disponer de la pelota, obligó al Deportivo a ponerse de nuevo a defender sin estar demasiado preparado y encontró un resquicio cristalizado con un pase a la vacía frontal del área.

Ya en los últimos minutos, una nueva pérdida en campo rival, intentando empatar, permitió al Castellón correr hacia Germán Parreño sin apenas oposición, pues el Dépor estaba totalmente abierto y expuesto. Parreño evitó el gol de Markanich de primeras, pero la falta de protección era tal que Isra Suero todavía estuvo a tiempo de recoger el rechace y servir el gol a la cabeza de Cipenga.

Una semana después, fue la Real Sociedad B quien penalizó los errores del Deportivo para abrir de verdad una crisis y exponer cómo sus problemas en la circulación del balón pueden acabar derivando en situaciones de gol peligrosas en contra.

Cuando el Dépor trataba de madurar el partido después de un gran inicio y un posterior ajuste del filial que le igualó el encuentro, un pase de Patiño tan peligroso en su planificación como malo en su ejecución derivó en una transición que José Ángel no fue capaz de frenar. Arnau Comas abrió la puerta definitiva tirando la línea del fuera de juego ciegamente y Gorka Carrera se plantó ante Parreño para definir.

Ya en la segunda mitad, un Deportivo nervioso volvió a ofrecer una vía rápida en un precipitado cambio de orientación de José Ángel. Balda no solo cortó con facilidad, sino que tuvo terreno despejado para progresar e inventarse un zurdazo lejanísimo que, tras despistar a Parreño al rozar en Comas, acabó en el 0-2.

6 goles al contragolpe concentrados en tres únicos partidos, pero un problema latente que arrancó de verdad en Málaga y que el Deportivo no ha terminado de remendar, como demuestra el hecho de que estas últimas once fechas ha encajado 15 de sus 21 dianas. Al equipo exuberante y solvente ya le encuentran las rendijas. Algo a lo que influye no solo su fase defensiva, sino un ataque que no termina de fluir y no permite que el equipo se junte.

En la media

Pese a esta creciente tendencia que ha derivado en un alto volumen de remates en contra y en un mayor número de goles encajados (7 en los últimos tres partidos), el Dépor todavía está entre los mejores en cuanto a dianas recibidas, pues solo Las Palmas (11), Burgos (18), Valladolid (19), Leganés (19) y Cádiz (19) manejan mejores datos.

Tampoco resultan especialmente llamativos los 6 tantos encajados al contragolpe, pues únicamente siete equipos han recibido menos dianas en situaciones de transición. En este balance vuelve a sobresalir Las Palmas, que únicamente ha permitido 1 gol tras pérdida y tiene truco: se lo endosó el Albacete, pero con un excepcional disparo de Morci desde 50 metros. Al equipo de Luis García no le corren. Cosas de tener el control desde el balón.

De este modo, la media docena de goles concedidos en situaciones de transición por parte del Deportivo suponen el 28,57% del total que ha recibido Germán Parreño. El porcentaje coincide casi de manera exacta con la media de la Liga Hypermotion. Porque en estas primeras 19 jornadas se han materializado 524 goles en Segunda División. De ellos, 150 han llegado al contragolpe, lo que supone un 28,63% del total, una cifra prácticamente idéntica a la representación porcentual de un Dépor que amenaza al espacio, pero últimamente también sufre.