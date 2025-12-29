Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El portero Álvaro Fernández, primer refuerzo invernal del Dépor

El guardameta riojano de 27 años llega libre tras desvincularse del Sevilla y firma hasta 2027.

Eder Pereira
Eder Pereira
29/12/2025 13:44
El Deportivo ya tiene su primer refuerzo en el mercado de invierno. El portero Álvaro Fernández, también conocido como Ferllo, estuvo en la agenda blanquiazul el pasado verano y ahora llega libre para firmar un contrato hasta 2027. El guardameta, que contó con el permiso del Sevilla para ausentarse del entrenamiento de esta mañana, competirá con Germán Parreño, Daniel Bachmann y Eric Puerto en la portería del Dépor.

El arquero riojano, de 27 años, ya había sido pretendido por el club herculino en verano para cubrir la salida de Helton Leite, traspasado al Fortaleza. Aquella operación no cuajó y abrió la puerta a la llegada del austriaco Daniel Bachmann. Meses después, el interés del Deportivo ha facilitado que el jugador desbloquease su situación en el Sevilla y aterrizase en Abegondo como agente libre.

La aplastante personalidad de ‘Ferllo’

La incorporación de Álvaro Fernández responde a una planificación que viene de atrás. Era el perfil que el club había marcado como prioritario cuando surgió la necesidad de cubrir la marcha de Helton y se ajusta a la idea de reforzar la portería con un jugador experimentado y con recorrido en competiciones de nivel.

No llega solo con ese aval. Álvaro Fernández conoce el trabajo de Antonio Hidalgo y se reencontrará con un entrenador que ya supo sacar su mejor versión en el Huesca. Con él firmó en la 2023-24 una de sus temporadas más completas en el fútbol profesional y anteriormente también formó parte del bloque que impulsó al conjunto oscense al ascenso a Primera en la 2019-20.

La tercera vía para que el Dépor pueda fichar a 'Ferllo'

Pese a su edad, Ferllo ya acumula un bagaje notable. Se formó en Osasuna, donde debutó en Primera, alternó experiencias en el extranjero (Mónaco B y Brentford) con pasos por el Extremadura y el Huesca en una primera etapa, compitió brevemente con el Espanyol en Primera y regresó a El Alcoraz para jugar de la mano de Antonio Hidalgo. Su progresión lo llevó al Sevilla, donde vivió una etapa marcada por la competencia interna y apenas tuvo continuidad en la máxima categoría.

'Overboking' en la portería

Su llegada aumenta la competencia en un puesto que este curso ya tenía tres efectivos. Germán Parreño es el titular indiscutible en Liga, Eric Puerto se adueñó de la portería en la Copa y Daniel Bachmann, que llegó cedido por el Watford, es el único futbolista de la primera plantilla que todavía no ha tenido minutos. Ahora, con un cuarto portero en dinámica del primer equipo, el escenario apunta a un movimiento en ese grupo.

