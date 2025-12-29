El Deportivo acelera en el mercado y apunta a Adrià Altimira

Adrià Altimira, con el Villarreal VCF

El Deportivo acelera en el mercado de fichajes. A pesar de que la ventana de traspasos todavía no ha abierto de manera oficial, el club herculino avanza en los refuerzos de cara a potenciar su plantilla para afrontar con mayores garantías el reto del ascenso en la segunda parte de la competición.

Álvaro Fernández ‘Ferllo’ ya es, de manera oficial, la primera incorporación del Deportivo. Pero pronto podría acompañarle un segundo nombre: el de Adrià Altimira.

El futbolista del Villarreal es el elegido por el club coruñés para reforzar el lateral derecho, una posición marcada en rojo entre las prioridades desde que Ximo Navarro sufrió la rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, a principios de octubre.

Joven con experiencia

Dentro de esa posición, Altimira figuraba entre los nombres prioritarios del Deportivo, que buscaba a un futbolista con proyección ofensiva, experiencia en la categoría y capacidad de crecimiento. Todas esas condiciones las cumple el catalán, formado en la cantera del Barça. Tras finalizar su etapa como futbolista culé, Altimira fichó por el NK Lokomotiva croata.

Posteriormente, se incorporó al Melilla, con el que llamó la atención en Segunda B para ser incorporado por el Andorra de Eder Sarabia, con el que jugó tanto de lateral como de extremo. Con el club andorrano subió a Segunda División y se estrenó en la categoría de plata con un nivel que le valió para fichar, en el verano del 2023, por el Villarreal B.

En el filial groguet disputó su segundo curso en la Liga Hypermotion, además de debutar con el primer equipo en la máxima categoría y en Europa League. El pasado curso, tras renovar hasta el año 2026 con el equipo castellonense, el joven jugó como cedido en el Leganés, a las órdenes de Borja Jiménez. Con el club pepinero, que acabó descendiendo, disputó más de 1.600 minutos.

Sin apenas oportunidades este curso con Marcelino García Toral y después de que el Villarreal se haya quedado únicamente con la liga como única competición, el lateral de 24 años —cumplirá 25 en marzo— y el club concretaron ayer a primera hora de la tarde su desvinculación.

“El defensa catalán y el club amarillo separan sus caminos después de tres temporadas vinculado al Submarino, donde defendió los intereses del filial amarillo en Segunda División y logró formar parte de la primera plantilla. Altimira dice adiós tras haber jugado un total de 22 partidos oficiales con el primer equipo del Villarreal CF entre la campaña 2023/24 y la 2025/26. La pasada campaña jugó como cedido en el CD Leganés, que militaba en Primera División”, explicó en su comunicado el Villarreal.

De terminar incorporándose, el lateral llegará con poco rodaje, pues únicamente ha disputado los tres partidos de Copa -no completos- y ocho minutos en liga. Curiosamente, fueron en el Bernabeu.