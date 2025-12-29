Mi cuenta

El Dépor, el antepenúltimo en número de jugadores empleados

En las primeras 19 jornadas participaron 24 hombres

Armando Palleiro
Armando Palleiro
29/12/2025 08:10
Germán Parreño disputó todos los minutos esta temporada en Liga
Germán Parreño disputó todos los minutos esta temporada en Liga
QUINTANA
El Deportivo, que se ha marchado al parón navideño en la tercera posición de la Liga Hypermotion, ha sido también el tercer equipo que ha empleado a menos futbolistas en las primeras 19 jornadas de Liga, concretamente a 24 hombres

Los herculinos son antepenúltimos en esta lista particular, solo por delante de Burgos y Huesca, que no han pasado de los 23 integrantes de su plantel con minutos en el torneo de la regularidad. 

Por contra, el club que más oportunidades ha brindado a su plantilla ha sido el colista, un Real Zaragoza que ha agitado en numerosas ocasiones el árbol en búsqueda de soluciones que no acabaron de llegar, con 30 jugadores utilizados en la presente temporada. 

El preparador deportivista, Antonio Hidalgo, ha contado con los servicios del portero Germán Parreño, los defensas Loureiro, Quagliata, Barcia, Comas, Noubi, Ximo Navarro y Escudero; los centrocampistas Soriano, Villares, Luismi Cruz, Yeremay, Mella, Gragera, Stoichkov, Gragera, José Ángel, Patiño y Rubén López, y los delanteros Eddahchouri, Mulattieri, Cristian Herrera, Bouldini y Bil

Los dos únicos futbolistas que han dispuesto del privilegio de haber disputado todos y cada uno de los 1.710 minutos de Liga han sido el portero Germán Parreño y el polivalente defensa Miguel Loureiro, mientras que los únicos integrantes del plantel profesional coruñés que aún no se han estrenado en Liga han sido los guardametas Daniel Bachmann y Eric Puerto

El último deportivista en haber debutado con el primer equipo ha sido el ariete canterano Bil Nsongo, que frente al Andorra en el estadio de Encamp disputó sus primeros minutos en LaLiga, después de haber debutado en Copa ante el Sabadell. 

Mohamed Bouldini, ahora en las filas del Granada, pudo gozar de 41 minutos de juego en el mes de agosto, en los enfrentamientos ante el equipo nazarí en Los Cármenes (1-2) y en Riazor contra el Burgos (0-0). Otros dos exponentes del grupo herculino que no han alcanzado los 100 minutos en la competición liguera han sido el mediocentro canterano Rubén López (74) y el atacante canario Cristian Herrera (85). 

Las lesiones de larga duración han truncado la progresión de jugadores experimentados como Bachmann, Ximo Navarro o Sergio Escudero; los dos últimos estaban siendo importantes en los esquemas del preparador Antonio Hidalgo en el tramo inicial del curso actual. 

Germán Parreño realiza una gran parada en el Dépor-Burgos

Tops & flops (III) | Revelaciones y decepciones del Dépor en 2025

Más información
Te puede interesar

