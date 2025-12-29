Dos de nueve: balance de fichajes con etiqueta de indiscutible

Miguel Loureiro, durante el Dépor-Real Sociedad B en Riazor Quintana

La política de fichajes del Deportivo para la temporada 2025-2026 trajo consigo nueve incorporaciones, además de la de Jairo Noriega, con el objetivo de reforzar la plantilla y aspirar a cotas más altas en Segunda División. Sin embargo, a estas alturas del campeonato, el balance de las nuevas caras presenta claroscuros evidentes. Mientras dos de ellos se han convertido en piezas fundamentales del engranaje de Antonio Hidalgo, el resto navega entre la intermitencia, la falta de oportunidades o directamente la ausencia en los onces.

Miguel Loureiro se ha erigido como el fichaje más fiable de todos. El defensor es el único jugador de campo blanquiazul que ha disputado todos los minutos en Segunda División, una estadística que habla por sí sola de su importancia en el esquema del entrenador. Su liderazgo trasciende las líneas del terreno de juego, convirtiéndose en una referencia tanto dentro como fuera del campo. Además, la versatilidad del de Cerceda ha sido clave para el Dépor. Aunque su posición natural es la de lateral derecho, donde comenzó la temporada, ha jugado la mayoría de encuentros como central, aportando consistencia a una zaga que necesitaba estabilidad. Su capacidad para adaptarse a diferentes demarcaciones sin bajar el rendimiento lo ha convertido en un jugador imprescindible para Hidalgo, su principal aval desde su etapa juntos en el Huesca.

En el sector izquierdo de la defensa, Giacomo Quagliata ha sido la otra gran revelación de la campaña. El lateral izquierdo italiano, fichado procedente del Cremonese, se incorporó al Deportivo en verano con la misión de competir el puesto con Sergio Escudero, futbolista más experimentado. De hecho, el vallisoletano fue el elegido para ocupar el carril izquierdo al inicio de la temporada. Sin embargo, la irregularidad y las lesiones de Escudero abrieron de par en par la puerta a Quagliata, quien no ha desaprovechado la oportunidad.

Enérgico, con gran recorrido, intensidad en cada acción y una aseada capacidad técnica, Quagliata juega cada jugada como si fuera la última. Ha actuado como carrilero en línea de cinco, lateral en línea de cuatro, a diferentes alturas del campo e incluso como señuelo en la salida de balón, adelantado en campo rival para permitir que Yeremay pudiera recibir de forma directa en banda. Su rendimiento ha sido notablemente consistente, ofreciendo siempre una nota media alta. El ex del Catanzaro ha disputado catorce partidos como titular de los 19 que van de liga, consolidándose como una de las grandes satisfacciones del mercado veraniego.

Luismi, el tercero en discordia

Más allá de estos dos casos de éxito y de claro protagonismo en el campo, el resto de fichajes abren un espectro más amplio. Luismi Cruz llegó con la etiqueta de fichaje de relumbrón. El de El Puerto de Santa María es un futbolista de calidad contrastada cuya versatilidad y techo competitivo elevan el nivel del equipo. Y así ha sido cuando ha tenido minutos. El problema para Luismi no es su rendimiento, sino la competencia brutal que existe en su zona del campo. El Dépor presume de tener en esa demarcación a tres de los mejores jugadores de la categoría: Yeremay, Mario Soriano y Mella. Esa terna ha provocado que Luismi no pueda gozar todavía de condición de indiscutible, aunque es claramente el jugador que por el momento completa el podio de éxito en los fichajes.

Por su parte, Arnau Comas representa un caso con luces y sombras. El central catalán comenzó la temporada con la confianza de Antonio Hidalgo, pero sus actuaciones irregulares le costaron perder su sitio en el once. Los últimos meses han visto un pequeño resurgir de Comas, que ha vuelto a jugar con cierta continuidad. No obstante, todavía necesita dar un paso adelante en su nivel para consolidarse como titular indiscutible en el centro de la zaga.

Por otro lado, Samuele Mulattieri es un ejemplo de trayectoria descendente. El delantero italiano arrancó la temporada con fuerza, mostrando destellos de calidad y generando expectativas, con gol y penalti provocado en su debut. Sin embargo, su rendimiento ha ido de más a menos conforme avanzaba la campaña, perdiendo protagonismo en el ataque blanquiazul. El centrocampista José Gragera también ha ido de más a menos. Comenzó el curso con la confianza plena de Hidalgo y sin claros competidores por el puesto de mediocentro posicional, pero su irregularidad y el regreso de José Ángel Jurado le han hecho acabar el año en el banquillo.

Casi opuesto son los casos del atacante Stoichkov y el defensa Lucas Noubi, que tuvieron que conformarse durante el tramo inicial con ser piezas secundarias de la rotación hasta que dieron un paso al frente, cada uno en su medida, en los dos últimos meses del año.

Por último, el portero austríaco Daniel Bachmann completa el listado de fichajes, aunque es el único futbolista de la primera plantilla que permanece inédito en esta temporada, sin haber debutado aún con la camiseta deportivista. Una lesión lo ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante el tramo final de año.

Mención aparte merece el coruñés Jairo Noriega, el único de los fichajes de verano que ni siquiera pisó Abegondo tras su regreso al club blanquiazul. El canterano salió cedido automáticamente al Racing de Ferrol, donde es pieza importante.

El balance de los fichajes del Dépor deja, por tanto, un cierto sabor agridulce, ya que solamente Loureiro y Quagliata se han ganado la etiqueta de indiscutibles, mientras que Luismi Cruz roza esa consideración a pesar de haber perdido la continuidad en los últimos dos meses por culpa de unas molestias. El resto de incorporaciones lucha por hacerse un hueco en un equipo que cuenta con un núcleo duro forjado en la Primera Federación y durante el pasado curso en el regreso al fútbol profesional.