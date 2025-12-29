Álvaro Fernández ya viste de blanquiazul en el regreso del Deportivo a Abegondo

Álvaro Fernández, en su primer entrenamiento con el Deportivo PATRICIA G. FRAGA

Se terminaron las vacaciones para el Deportivo. Después de disfrutar de algo más de una semana de descanso por el parón navideño, la plantilla blanquiazul regresó este lunes a los entrenamientos con el objetivo claro de reconducir el mal final de 2025 y afrontar con las máximas garantías el primer partido del año, que tendrá lugar el próximo domingo 4 frente al Cádiz en Riazor (21.00 horas).

Para que no existieran problemas de ningún tipo a la hora de retrasos o ausencias inesperadas, Hidalgo citó a sus jugadores a partir de las 17.00 horas con la intención poner en marcha lo que será una semana habitual de competición. Pasadas las rutinarias pruebas para comprobar que nadie se había pasado con el turrón, el técnico programó ya una exigente sesión para poner a prueba el trabajo personalizado que cada futbolista se llevó como deberes que entregar al preparador físico Roberto Cabellud después de este tiempo de descanso.

No habrá ya más días libres para el grupo deportivista, que martes, miércoles, viernes y sábado se entrenará ya en horario habitual de mañana. La única variación en la hoja de ruta tradicional será el jueves día 1, cuando Antonio Hidalgo ha hecho una concesión programando el trabajo para la tarde, en horario todavía por determinar para que los futbolistas puedan disfrutar con tranquilidad junto a sus familias de la noche de fin de año. Con el encuentro fijado para la última hora del domingo, también está previsto que la plantilla complete una sesión de activación por la mañana en el día de partido.

Cara nueva bajo palos

Más allá de la llegada de Álvaro Fernández con la que Fernando Soriano sorprendió al cuerpo técnico, la principal novedad en el regreso al trabajo fue la presencia de los jugadores lesionados que ultima su recuperación. Ximo Navarro y Bachmann están cada vez más cerca de reaparecer y continúan completando tareas con el grupo, aunque tendrán que pasar las últimas pruebas para recibir luz verde por parte de los médicos. En el caso del meta austriaco, a las dudas con su estado físico se unen ahora las de la llegada de un nuevo inquilino bajo palos, algo que puede abrirle la puerta de salida.

A este grupo también se ha unido recientemente Sergio Escudero, en el dique seco desde el pasado 19 de octubre. El lateral no ha tenido fortuna con las lesiones desde que llegó al Deportivo y lleva ya más de dos meses de baja después de haber empezado la competición como titular. En el cuerpo técnico esperan que deje atrás por completo los problemas musculares y pueda echar una mano ya durante el mes de enero, más teniendo en cuenta que Quagliata es el único lateral izquierdo disponible. Parece prematuro que pensar que alguno vaya a estar disponible ya para la visita del Cádiz, pero es probable que puedan volver a los terrenos de juego en la siguiente semana, en la que además el Dépor afrontará tres encuentros debido a la eliminatoria de la Copa.