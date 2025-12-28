Lo que Chile se llevó: los 'Cuatro Fantásticos' y el plan al que Hidalgo no regresó

Luismi Cruz, David Mella y Mario Soriano celebrando un gol en el Deportivo-Huesca Quintana

Que jugasen juntos desde el inicio no era una opción, pero acabó siendo una solución a través de la que llegaron el juego y los resultados. David Mella, Mario Soriano, Yeremay Hernández y Luismi Cruz coincidían por fin sobre el verde y el Deportivo fluía. Goleada al Mirandés y goleada al Huesca en septiembre para acelerar.

Entonces, el Mundial sub-20 de Chile apareció para impedir que el equipo blanquiazul siguiese creciendo en torno a los ‘Cuatro Fantásticos’. Y una vez Mella regresó de Sudamérica tras la eliminación de España, la fórmula solo volvió a repetirse una vez más: en El Sardinero, ante el Racing y con matices. Nunca más.

Quizá la apuesta por el fichaje de Luismi Cruz no iba con la clara intención de juntar al cuarteto. Pero lo cierto es que, independientemente de lo que luego decidiese el entrenador, el Dépor había aprovechado el verano para sumar a su trío de la segunda línea del ataque un cuarto futbolista de alto nivel en Segunda. Algo de lo que, precisamente, no andaba sobrado.

Más competencia para David Mella, Mario Soriano y Yeremay Hernández, pero también más posibilidades para un equipo que podía desarrollarse a partir del talento que Cruz añadía a la ya consolidada línea de los dos canteranos y el ‘Joker’ para conformar los ‘Cuatro Fantásticos’ blanquiazules.

Encontrar el encaje al póker o reservarse a uno como bala de plata desde el banquillo. He ahí la cuestión. Desde el inicio de su etapa, Antonio Hidalgo decidió apostar por la segunda vía. El técnico catalán entendió que construir su equipo en base a ese cuarteto podía generar unas sinergias ofensivas no tan potentes como los desajustes sin balón que podían producirse.

Así, entre la búsqueda por encontrar el equilibrio entre el fuego ofensivo y el hielo necesario para ser impertérrito, el preparador y su staff decidieron invertir desde el inicio en otras fórmulas. ¿Juntar a tres? Perfecto. ¿A los en el once inicial? Mejor no.

La idea tenía sentido y el Dépor empezó recolectando buenos resultados en las primeras jornadas, en las que David Mella tenía que esperar desde el banquillo su momento. Mientras, Luismi Cruz daba amplitud por la derecha en ataque, un rol al que tenía que añadir funciones defensivas prácticamente como lateral en línea de cinco.

Alternancia

Precisamente este encaje irregular fue el que acabó provocando una alternancia en el puesto entre el andaluz y un Mella que, una vez en forma, comenzó a pedir una plaza en el once. Se la dio Hidalgo en Butarque, aprovechando que ese rol de carrilero se adaptaba mejor a las características del teense que a las de Cruz.

Pero contra el Sporting y ante la baja del indiscutible José Gragera, el cuerpo técnico blanquiazul quiso juntar a más centrocampistas. Incluyó en el once a Charlie Patiño y otorgó el perfil derecho a Ximo Navarro para liberar al andaluz. En banda sí, pero con la posibilidad de aparecer más por dentro ante la pujanza de Navarro desde atrás.

El Dépor ganó ante el Sporting, pero de manera in extremis y a balón parado con una volea de Barcia. Eso hizo que Hidalgo le diese otra vuelta de cara al partido en Vitoria contra el Mirandés. La competición alcanzaba la sexta jornada, era mediados de septiembre y el preparador deportivista apostó por mezclar a los ‘Cuatro Fantásticos’ por primera vez en un once inicial.

No había coincidido el cuarteto ni siquiera en pretemporada. Y su estreno fue un taquillazo. Con Villares de ancla, Mario Soriano como su satélite orbital, Luismi Cruz de interior derecho por dentro, Mella recorriendo arriba y abajo el carril diestro y Yeremay como un extremo izquierdo que acababa apareciendo también en el carril central casi como segundo punta, el Deportivo ofreció sus mejores momentos de fútbol de todo el curso.

¿El resultado? 0-2 al descanso, pero a través de una suficiencia extrema que acabó en 1-5, cuando en el partido apareció Eddahchouri como revulsivo para sentenciar al contragolpe y firmar un deslumbrante 1-5.

La fórmula se replicó una semana después, aunque con Luismi jugando de mediapunta puro y Mulattieri cayendo algo más a la derecha. Y el 4-0 al Huesca, con un doblete de Mella fue la consecuencia.

El Deportivo volaba con una mezcla de brillo, pegada y solvencia. Pero entonces, llegó la cita de Chile con España sub-20 para Mella. “Me da pena por irme de mi club, pero es una oportunidad que es una pasada. Es un Mundial, que no se juega todos los días y que no sé si jugaré otro en mi vida”, apuntó el joven tras marcar esos dos goles y horas antes de partir.

En Eibar, Hidalgo apostó por Stoichkov. Pero no era la mismo. Como tampoco lo fue ante el Almería, encuentro contra el que el futbolista cedido por el Granada dejó su plaza a Patiño. Fue ahí, ese 4 de octubre, cuando el Deportivo perdió a Ximo Navarro hasta el 2026.

Sin él, el equipo se apagó en Málaga (3-0). Y aunque con Mella ya de vuelta Antonio Hidalgo apostó por los ‘Cuatro Fantásticos’ en Santander, lo hizo separándolos. Con Cruz prácticamente como carrilero zurdo y Mella como lateral largo en la derecha.

Aquella jornada décima fue la última en la que el cuarteto coincidió en el once. Desde entonces, sin el seguro escudo de Ximo detrás, Hidalgo ha buscado otras vías hacia el equilibrio, a pesar de que aquel encaje no fue destruido por ningún rival y le otorgó el brillo.