El balón parado no es solución para el Deportivo

Una imagen de una acción a balón parado en el Deportivo-Sporting Javier Alborés

Antonio Hidalgo se ganó el interés de muchos, entre ellos del Deportivo, por el extraordinario rendimiento que le sacó a la Sociedad Deportiva Huesca. A su llegada al club, en octubre del 2023, el entrenador catalán se encontró a un equipo que no veía ni mucho menos cerca la permanencia en la Liga Hypermotion. Pero el técnico no solo consiguió certificar dicho billete de plata, sino que al curso siguiente —y tras los problemas económicos que amenazaron a la entidad en el verano del 2024—, el conjunto oscense consiguió de su mano una holgadísima salvación que incluso estuvo a punto de acabar en playoff de ascenso para el cuadro azulgrana.

En un conjunto que contaba con varios futbolistas importantes dentro de la categoría —Pulido, Loureiro, Sielva, Valentín, Vilarrasa, Kortajarena, Soko...— pero un nivel medio bajo y una plantilla escasa en cuanto a número, Hidalgo fue capaz de optimizar el talento y conseguir un ritmo de puntuación que llevó al Huesca a soñar con unas metas que parecían inalcanzables.

Clave para todo ello fue la solvencia defensiva de un equipo rocoso, pero que potenció su rendimiento y resultados gracias a una extraordinaria productividad en las acciones a balón parado (ABP).

“Hidalgo destaca por su capacidad para construir equipos sólidos y ordenados. En la temporada 2024-25 (el comunicado citaba por error la 2023-24), su trabajo al frente de la SD Huesca convirtió al equipo en el menos goleado de la categoría y el más eficaz en acciones a balón parado”, explicaba el Deportivo en la nota informativa a través de la que anunciaba, el pasado 10 de junio, la contratación del preparador.

Hidalgo llegaba a Riazor de la mano de Óscar Hernández y de un Ignasi Salafranca que ya en Huesca había sido uno de los responsables de la enorme capacidad del equipo altoaragonés para producir en saques de esquina y tiros libres. Junto a él, mano a mano, trabajaba Adrián Sipán, que se quedó en el conjunto oscense.

Sin embargo, mientras el balón parado resultó clave para que el Huesca siguiese sumando puntos en las primeras fechas de competición, el Deportivo no ha encontrado la fórmula para sacarle productividad alguna a las jugadas de balón parado. Porque el conjunto deportivista suma solo 2 goles en situaciones de faltas indirectas y saques de esquina.

La cifra se descompone de manera sencilla: un tanto contra el Sporting, en un tiro libre lateral colgado al área por Mario Soriano y golpeado a las redes por Barcia tras un rebote y otro anotado por Yeremay, a la media vuelta y con ayuda de un defensa del Ceuta, en un saque raso desde la esquina derecha de Luismi Cruz.

Es decir, 2 goles y además con asterisco, pues ninguno de ellos llegó como tal a partir de un centro y un remate directos.

Entre los peores

Dando por buenos ese par de tantos, la cifra hace que el conjunto deportivista se sitúe como el sexto que menos dianas ha materializado en este tipo de acciones formuladas por los cuerpos técnicos y ensayadas previamente en los entrenamientos.

Únicamente el Cádiz —próximo rival blanquiazul—, el Leganés y la Cultural, con un único tanto, además del Zaragoza y el Ceuta, con cero, presentan un peor registro que el del combinado deportivista.

En el lado opuesto de la lista está un competidor directo como el Racing de Santander, que arrasa con 10 dianas. Esos goles suponen casi un cuarto de los 42 totales que suma hasta el parón invernal.

Segundo, por detrás, está un Burgos de Luis Miguel Ramis ha anotado 5 dianas en las acciones a balón parado. Con 4 se posicionan Real B, Eibar, Castellón, Córdoba y Andorra. Mientras, Mirandés, Granada, Almería, Las Palmas, Albacete, Málaga y el citado Huesca han celebrado 3 tantos en estas situaciones de tiros libres y saques de banda con remate o córners.

A mayores, cabe destacar los 4 penaltis ejecutados con acierto total por Yeremay Hernández, que unidos a la falta directa —transformada en indirecta por el propio canario— anotada por Mario Soriano en Zaragoza, elevan a 7 la cifra total de tantos que el Deportivo ha anotado en acciones de juego no dinámico. Como aspecto positivo, todos estos goles han supuesto un cambio en el marcador y han servido para que el Deportivo sume puntos.

De este modo, el cuadro coruñés suma el 21,88% de sus dianas a partir de penaltis, faltas y córners. Pero incluso contando situaciones de remate directo que poco o nada tienen que ver con la pizarra, se queda corto con respecto al resto de sus competidores. Porque en la Liga Hypermotion, esta temporada son el 26,34% los goles que surgen de ABP.

Remate sin acierto

Por lo tanto, es una evidencia que el Deportivo no está encontrando la manera de sacarle un alto rédito a las conocidas popularmente como jugadas de estrategia. Sin embargo, este hecho no conduce a poder asegurar que se esté trabajando mal este apartado.

Por un lado, estas acciones de balón parado dependen de manera evidente de la calidad de los lanzadores. En este sentido, el Dépor no dispone de grandes ‘sacadores’ diestros —suele ser Yeremay el encargado— y ha perdido por el camino a uno de sus especialistas zurdos como Sergio Escudero y el otro, Luismi Cruz, no está siempre en campo.

Por otro lado, el éxito de estas acciones también depende de la capacidad rematadora de los receptores. El cuadro herculino tampoco dispone de grandes referencias. No lo son sus delanteros centros ni sus centrocampistas, más allá de un José Gragera que sí es dominante en el juego aéreo pero ha perdido peso en los planes de Hidalgo desde su lesión. Y no lo son tampoco unos defensas que no destacan, ni mucho menos, por el juego aéreo más allá de un Miguel Loureiro que sí tiene cierta habilidad en las ABP ofensivas.

De esta manera, ni siquiera el cercedense, que había logrado sobresalir en el Huesca de Hidalgo como goleador a balón parado, está teniendo fortuna. El ‘15’ del Deportivo es uno de los grandes objetivos a encontrar por los lanzadores, pero entre las extremas vigilancias con las que cuenta por parte de los rivales y el desatino en el contacto hacia gol o en el centro previo del lanzador, no está siendo capaz de aportar lo que sí logró en El Alcoraz.

Y es que precisamente el desacierto puro es también uno de los principales factores que explican la falta de productividad del Dépor en córners y faltas indirectas. Filtrando únicamente los envíos desde el banderín, el combinado deportivista es el quinto que más porcentaje de córners a favor remata. Finaliza el 22,37% de los saques de esquina que bota. De los 76 que ha dispuesto, 17 han acabado en disparo. Bien a puerta, bien lejos de los tres palos.

De este modo, y siempre según Wyscout, el conjunto entrenado por Antonio Hidalgo ha producido desde el córner oportunidades por valor de 2,04 goles esperados (xG), una cifra solo superada de manera evidente por el Racing (3,75 xG) y el Castellón (2,57). Pero únicamente ha transformado a gol un saque de esquina, el citado de Yeremay con el pie. Solo el Ceuta deja más a deber que un Deportivo que, por múltiples factores, tiene congelado su balón parado ofensivo que casi nunca le ayuda a solucionar los partidos.