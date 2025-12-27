Tops & flops (III) | Revelaciones y decepciones del Dépor en 2025

Germán Parreño realiza una gran parada en el Dépor-Burgos Quintana

El año no se entiende solo por lo que pasa, sino por lo que se espera que pase. En el Deportivo esa idea también pesa. Los jugadores que llegan con nombre lo hacen envueltos en un ruido que condiciona cada toque, cada error y cada ausencia. Los que aparecen sin tanta fanfarria, desde un perfil más bajo o desde la propia cantera, son observados con otro prisma. Con ese juego de expectativas se construye el tercer capítulo de esta serie de lo mejor y lo peor del 2025, un ejercicio forzosamente subjetivo que intenta medir la distancia entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. Las revelaciones, porque superaron un punto de partida con el que aterrizaron. Las decepciones, porque quedaron por debajo de lo que el club, el entrenador o la afición imaginaban de ellos. Entre el ruido y el silencio, entre lo prometido y lo que fue, transcurrió el 2025 del Deportivo.

Revelaciones

2. Germán Parreño. A comienzos de año era el suplente que esperaba paciente detrás de Helton Leite, pero la salida del brasileño durante el verano rumbo al Fortaleza obligó a Germán a asumir el peso de la portería. Lo hizo sin hacer ruido, desde la sobriedad que le caracteriza tanto dentro como fuera del campo. Paró lo parable y también se permitió el lujo de entrar de vez en cuando en el terreno de lo imparable. El ilicitano transmitió seguridad y también mantuvo su clásica calma en la salida de balón. Su rendimiento no sorprende del todo porque ya fue el portero del ascenso, aunque en Segunda no había tenido continuidad ni actuaciones tan sólidas. En la segunda mitad de 2025 se asentó por fin como un guardameta de nivel para la categoría de plata.

2. Giacomo Quagliata. El lateral izquierdo aterrizó desde la Serie B italiana como un fichaje discreto, destinado a competir con Escudero. Su impacto fue inmediato desde que se hizo con la titularidad. En su debut dejó una tarjeta de presentación mezcla de agresividad, energía y sus habituales centros en carrera. En pocos partidos se ganó a la afición, ya fuese como lateral o carrilero. La ausencia de Escudero por lesión le abrió el camino, pero Quagliata respondió con un nivel estable, intenso y reconocible. El siciliano termina el año como una de las caras más competitivas del equipo, siempre al límite, siempre sumando.

3. Rafa Obrador. En los últimos meses de 2024 ya había mostrado que tenía algo distinto, aunque la duda era si soportaría el ritmo de una temporada completa. En 2025 despejó el debate y se adueñó del lateral izquierdo confirmándose como una proyecto más que interesante de futbolista de presente y futuro. El Deportivo quiso retenerlo un curso más como cedido, pero el Real Madrid lo incluyó en la operación Álvaro Carreras y acabó en el Benfica. Llegó sin gran ruido y se marchó dejando la sensación de haber visto un jugador llamado a cotas más altas. Su potencial era conocido, pero en la primera mitad de 2025 se convirtió en una certeza jugando como blanquiazul.

4. Bil Nsongo, Samu y Noé Carrillo. El cuarto lugar se reparte entre tres canteranos que apenas tuvieron minutos, pero dejaron sensaciones muy positivas. Bil Nsongo debutó en Copa ante el Sabadell con una personalidad que confirmó en el partido ante el Mallorca, donde dejó dos tiros al palo y participación directa en el gol del pase a octavos. Samu convenció a Hidalgo en pretemporada por su sobriedad y su seriedad defensiva, aunque posteriormente solo pudo demostrar su condición de defensa pesimista, como lo definiría Carlo Ancelotti, en el enfrentamiento ante el Sabadell. Y Noé, en apenas unos minutos, mostró las conducciones y giros que son marca de la casa y firmó el tanto que clasificó al equipo en Copa frente a un Primera como el Mallorca. Los tres debutaron con paso firme.

5. José Ángel. El mediocentro andaluz ya había sido clave en la temporada del ascenso y también había jugado con cierta continuidad en el pasado en Segunda, pero nunca con la jerarquía y personalidad que mostró en los primeros meses de 2025 a las órdenes de Gilsanz. Su rol como director de orquesta y su esfuerzo físico hasta conseguir la permanencia matemática – reconoció que llevó su cuerpo al límite – le sirven para colarse en esta lista, aunque la segunda mitad del año está condicionada por su operación de pubalgia y su regreso paulatino a los terrenos de juego.

Decepciones

1. Sergio Escudero. No ha sido una decepción por su fútbol, sino por lo que no pudo ofrecer. La experiencia, el nivel y el recorrido le avalaban, pero las lesiones le impidieron encadenar partidos y asentarse en el lateral izquierdo. Cada vez que estuvo disponible dejó detalles de la precisión de su zurda, con centros desde casi cualquier altura de la banda izquierda. El problema fue no tener continuidad mínima para competir, primero con Obrador y después con Quagliata, y establecer su jerarquía. El Deportivo esperaba un fijo de rendimiento estable, algo que había conseguido ofrecer en la temporada de ascenso con el Valladolid en la 2023-24, y apenas pudo disfrutarlo.

2. José Gragera. El futbolista asturiano llegó con nombre y expectativas altas. Mediocentro procedente de Primera, con pasado como uno de los jóvenes más prometedores de su puesto y un ascenso reciente a la élite con el Espanyol. Hidalgo le dio galones desde el primer día, pero entre la falta de continuidad, algunos problemas físicos y su propia irregularidad, el rendimiento cayó. El pivote empezó dejando partidos dignos, pero termina el año habiendo perdiendo el sitio ante José Ángel. Gragera sigue teniendo margen para revertir la situación, aunque por lo que se esperaba de él, el balance de su mitad de año en A Coruña se queda corto.

3. Arnau Comas. Su fichaje generaba cierto consenso tras lo que pudo ofrecer el pasado curso en el Eibar, aunque llegó tocado y lo acusó en sus primeros pasos como blanquiazul. Hidalgo confió en él desde el primer momento, pero sus primeros encuentros mostraron dudas: inseguridades, fallos impropios y una sensación de falta de confianza. Con el paso de las semanas se fue recuperando, repitió titularidades y ofreció una versión más cercana a la esperada. La segunda mitad del 2025 fue una pequeña montaña rusa para el defensa catalán, con un arranque decepcionante y un cierre algo más esperanzador.

4. Diego Gómez. Su vuelta en enero de 2025 venía acompañada de ilusión después de un tramo brillante en el Arenteiro. El canterano recogió incluso el dorsal '7' tras la salida de Lucas Pérez, algo que no jugó a su favor, en un contexto que tampoco no le ayudó: un equipo que poco a poco se dejó ir, pocas piezas estables en el once en el tramo final de la 2024-25 y la sensación de que el timing no fue el adecuado. El de Amoeiro dejó algunos detalles, una asistencia en El Molinón que es la prueba del talento de su zurda y otras acciones que deslizaron su potencial, pero no fue determinante ni tuvo regularidad a pesar de contar con oportunidades. De hecho, el atacante volvió a ser cedido, esta vez al Cartagena junto a otro canterano como Kevin Sánchez.

