Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Charlie Patiño vuelve a Blackpool... y enciende a la grada iniciando su propio cántico

El centrocampista del Dépor aprovechó el parón navideño para asistir a un Blackpool-Doncaster (1-0) de la tercera categoría inglesa

Eder Pereira
Eder Pereira
27/12/2025 20:00
Charlie Patiño, jugador del Dépor, entre aficionados del Blackpool, uno de sus exequipos
Charlie Patiño, jugador del Dépor, entre aficionados del Blackpool, uno de sus exequipos
Blackpool FC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Charlie Patiño, centrocampista inglés del Deportivo, aprovechó el parón en Segunda División y las vacaciones de Navidad para asistir al partido del Boxing Day de uno de sus antiguos equipos: el Blackpool. El jugador nacido en Watford, que jugó a préstamo en el Blackpool en la temporada 2022-23 procedente del Arsenal, presenció desde la grada, mezclado entre la afición, la victoria de los Tangerines (mandarinasante el Doncaster por 1-0, con gol de Tom Bloxham, en un encuentro correspondiente a la League One, la tercera categoría inglesa.

Patiño también se animó a cantar junto al resto del estadio el cántico que los aficionados del Blackpool le dedicaron durante su etapa en el ‘Pool’. Él mismo inició el cántico y después el resto de la grada le siguió: “He’s Charlie Patino, he knew the place to go, although he’d never seen the boys in Tangerine. He felt it everywhere, he breathed in the sea air, and then he said to me, ‘I fucking hate PNE’”. Su traducción sería: “Es Charlie Patiño, sabía a dónde ir, aunque nunca había visto a los chicos del ‘Tangerine’. Lo sintió por todas partes, respiró el aire del mar y luego me dijo: 'odio a muerte al Preston North End'”.

De hecho, Patiño se soltó en la parte final del cántico, alzando el puño al aire mientras se metía con el eterno rival del Blackpool. El inglés recibió el cariño de la afición y del club, que también publicó un tuit agradeciendo su visita: “Great to see you today, @CharliePatino!”.

Patiño compitió a préstamo en el Blackpool en la 2022-23, cuando pertenecía al Arsenal. Disputó 37 partidos con el conjunto naranja esa campaña, marcó tres goles y repartió cuatro asistencias en su primera cesión como sénior.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Rafa Viteri, con la camiseta del Athletic Club

Fallece Rafa Viteri, autor del gol que liquidó al Deportivo junto a Pes Pérez
Lois Novo
Monteagudo celebra una diana con el club herculino

El parón le vendrá de perlas al Dépor Abanca para recuperar efectivos
Bea Arrizado
Germán Parreño realiza una gran parada en el Dépor-Burgos

Tops & flops (III) | Revelaciones y decepciones del Dépor en 2025
Eder Pereira
Los participantes intentaron completar la prueba pese a la falta de viento

La falta de viento amarga el estreno de la regata San Silvestre
Raúl Ameneiro