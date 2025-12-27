Charlie Patiño vuelve a Blackpool... y enciende a la grada iniciando su propio cántico

Charlie Patiño, jugador del Dépor, entre aficionados del Blackpool, uno de sus exequipos Blackpool FC

Charlie Patiño, centrocampista inglés del Deportivo, aprovechó el parón en Segunda División y las vacaciones de Navidad para asistir al partido del Boxing Day de uno de sus antiguos equipos: el Blackpool. El jugador nacido en Watford, que jugó a préstamo en el Blackpool en la temporada 2022-23 procedente del Arsenal, presenció desde la grada, mezclado entre la afición, la victoria de los Tangerines (mandarinas) ante el Doncaster por 1-0, con gol de Tom Bloxham, en un encuentro correspondiente a la League One, la tercera categoría inglesa.

Patiño también se animó a cantar junto al resto del estadio el cántico que los aficionados del Blackpool le dedicaron durante su etapa en el ‘Pool’. Él mismo inició el cántico y después el resto de la grada le siguió: “He’s Charlie Patino, he knew the place to go, although he’d never seen the boys in Tangerine. He felt it everywhere, he breathed in the sea air, and then he said to me, ‘I fucking hate PNE’”. Su traducción sería: “Es Charlie Patiño, sabía a dónde ir, aunque nunca había visto a los chicos del ‘Tangerine’. Lo sintió por todas partes, respiró el aire del mar y luego me dijo: 'odio a muerte al Preston North End'”.

De hecho, Patiño se soltó en la parte final del cántico, alzando el puño al aire mientras se metía con el eterno rival del Blackpool. El inglés recibió el cariño de la afición y del club, que también publicó un tuit agradeciendo su visita: “Great to see you today, @CharliePatino!”.

Patiño compitió a préstamo en el Blackpool en la 2022-23, cuando pertenecía al Arsenal. Disputó 37 partidos con el conjunto naranja esa campaña, marcó tres goles y repartió cuatro asistencias en su primera cesión como sénior.