Así se fabrican los goles en la Liga Hypermotion

Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada Fernando Fernández

Cuando un aficionado se siente delante de la televisión o acuda a un estadio para ver un partido de fútbol de Segunda División esta temporada, debería hacerlo con una expectativa clara: presenciará entre dos y tres goles en ese encuentro. Porque al cierre del año 2025 y con 19 jornadas ya disputadas, los partidos de la Liga Hypermotion promedian 2,50 dianas por duelo: en los 209 encuentros disputados hasta la fecha, se han cantado 524 goles.

La media es prácticamente idéntica a la de su categoría inmediatamente superior, pues en Primera División se promedian 2,55 tantos por partido. Sin embargo, al contrario de una creencia popular que ha arraigado ampliamente, en la división de plata la mayoría de los goles no llegan ni en contragolpes, ni en acciones a balón parado. Son los ataques posicionales el germen del número más alto de dianas.

Así, en lo que va de temporada 2025-26, casi el 45% (44,85%) de los tantos anotados en los campos de Segunda han surgido de situaciones ofensivas no derivadas de una recuperación y una transición ofensiva, sino de ataques más o menos elaborados. Son, en concreto, 235 aciertos a través de este tipo de jugadas.

Mientras, los goles desarrollados en contragolpes suponen un 28,6% del total gracias a que se elevan a 150. Y, por último, de las situaciones a balón parado derivan el 26,3% restante, ya que los tantos surgidos de penaltis, saques de esquina, saques de falta —directos o indirectos— y saques de banda ascienden a 138 en lo que va de curso, según ha podido ir categorizando DXT Campeón a lo largo de las 19 fechas ya disputadas de torneo.

En este reparto porcentual total no está de acuerdo el Deportivo. Porque el cuadro coruñés matiza de manera evidente el origen de sus dianas con respecto al resto de la categoría. Si en Segunda División lo que manda como germen anotador es el ataque posicional, el conjunto de Antonio Hidalgo inclina su mayor foco de productividad hacia las transiciones.

La contra, gran arma

De esta manera, el Dépor acaba el año 2025 como el mejor equipo del curso en cuanto a su amenaza en los contragolpes. Se siente cómodo el equipo de Antonio Hidalgo en el robo y transición, tal como demuestra el hecho de que 15 de sus 32 dianas hayan llegado a partir de estos ataques vertiginosos, en los que el recupera el balón y, sin dar demasiado tiempo a que el rival se reorganice, golpea. Es decir, el 46,88% de los tantos del combinado coruñés llegan así.

No tiene rival en este aspecto el Dépor, que ve cómo de lejos, con 10 dianas en transición cada uno, le siguen tanto el Castellón como el Málaga. Ambos son especialistas en el contragolpe, pero no han logrado encontrar, ni por asomo, una amenaza similar a la del conjunto de Riazor.

Como gran actuación al contragolpe se puede citar el partido en Mendizorroza ante el Mirandés, en el que el equipo herculino marcó sus cuatro primeros tantos en transición ofensiva. El primero, fabricado en una rápida y precisa combinación entre Mario Soriano y Luismi Cruz —que picó el balón por encima del portero— llegó a partir de una gran contrapresión de Quagliata. El segundo, también obra del andaluz, se originó después de que Mulattieri perdiese el control del esférico pero volviese a recuperarlo rápidamente, como paso previo a que la pelota le cayese al zurdo andaluz.

Mientras, el tercero y el cuarto, obra de Eddahchouri ya en la segunda mitad, se originaron con robos más bajos y contragolpes algo más largos. Únicamente el quinto, en el que el ariete neerlandés aprovechó la asistencia de Escudero tras un nuevo envío decisivo de Soriano, fue ese día un tanto elaborado a partir de un ataque posicional.

Aquel día en Vitoria el Deportivo concretó cuatro dianas en transición. Pero los contragolpes también le sirvieron para abrir el marcador contra la Cultural Leonesa (los dos primeros goles), el Albacete (ambos tantos) y el Castellón, en el que fue el último gol que marcó el equipo deportivista, fruto nuevamente de una recuperación en el último tercio.

Precisamente estos robos altos, cerca del área rival, son el origen más habitual de las transiciones del Deportivo que acaban en gol. Media docena de las 15 transiciones finalizadas con éxito por parte del Dépor surgieron de una buena presión elevada (el 40%). Mientras, otras 6 nacieron de recuperaciones cerca del área propia, un hecho que demuestra la capacidad del equipo blanquiazul para expandirse. Como ejemplos, los goles en Zaragoza de Yeremay, de Mella en el Arcángel o de Stoichkov y Zaka en el Carlos Belmonte.

Curiosamente, dentro de la Liga Hypermotion, la recuperación alta tampoco es el punto desde el que surgen el mayor número de goles a la carrera. De hecho, sucede al contrario. Únicamente 40 de las 150 transiciones que acabaron en diana se nacieron en recuperaciones avanzadas. Es el 26,67%. Los porcentajes más altos se reparten entre las situaciones surgidas en robos medios (56) y bajos (54).

Problemas elaborados

Más dificultades maneja el conjunto deportivista cuando se trata de elaborar sus ataques, como demuestra el hecho de que únicamente 10 de sus tantos han llegado en ataque posicional. La cifra supone el 31,25% del total, muy alejada del citado 44,85% de la categoría.

Y es que el Dépor es el tercer equipo más goleador de la Liga Hypermotion. Con 32 dianas totales, solo le superan las 35 del Almería y las 42 del Racing de Santander. Sin embargo, filtrando únicamente por tantos que no surgen instantes después de una recuperación, la escuadra de A Coruña se va hasta la decimotercera plaza.

Algo similar ocurre con el balón parado. Este tipo de jugadas han otorgado al Deportivo 7 goles, un dígito que le coloca como el séptimo equipo en este sentido, pero que es ciertamente mentirosa. Porque 4 de estas dianas han llegado de penalti, todos ellos transformados por Yeremay. Además, un quinta tanto surgió en un tiro libre directo que el propio Yere convirtió en indirecto para abrirle más ángulo a Mario Soriano. Fue en Zaragoza.

De este modo, únicamente 2 tantos del Deportivo salieron desde un centro de falta o el córner. También ambos tienen ‘truco’, pues contra el Sporting, Barcia remató de volea tras cazar un balón muerto surgido de un rebote tras el envío de Soriano. Mientras, contra el Ceuta, Yeremay realizó un centro-chut que acabó en gol después de tocar un defensa, tras recibir un pase raso de Luismi Cruz desde el banderín derecho. ¿7 goles de balón parado? Sí, pero ninguno de centro-remate limpio.

Calentar para golpear

Ese citado tanto del canario frente al Ceuta llegó en torno al minuto 40, una franja que es la más productiva para el combinado deportivista. Y es que entre la media hora de juego y el pitido que manda a los equipos a vestuarios para el descanso, el Deportivo ha materializado ya 7 tantos. Es, junto al Racing y a Las Palmas, el equipo que más ha logrado en ese período.

Probablemente por esa circunstancia, el combinado deportivista deja algo a deber en el tramo inmediatamente siguiente: el que se desarrolla entre el comienzo de la segunda parte y la hora de juego. En un tramo en el que se marcan el 17,6% de los goles de la categoría, el Deportivo únicamente ha transformado 2. O, lo que es lo mismo, el 6,25% de su volumen total.

De este modo, los pupilos de Antonio Hidalgo están cerca del farolillo rojo en esta franja, pero encabezan la que va entre los minutos 31 y 45 (más añadidos de la primera mitad) y tienen también muy buen balance a partir del minuto 60 de los encuentros.

Pocos goles atlánticos

Por último, aunque el Dépor es uno de los equipos que más tantos permite celebrar a sus aficionados, esto no se da porque Riazor sea uno de los estadios que más goles acoja. Más bien al contrario.

Los hinchas del Deportivo ven muchos goles de su equipo, pero acudiendo como visitantes a estadios o desde el televisor. Porque en el campo homónimo a la atlántica playa de A Coruña apenas hay gol.

En los 9 encuentros celebrados en la ciudad herculina, únicamente se han materializado 22 dianas. Solo en 6 estadios de la categoría se han registrado menos tantos.

En el lado opuesto están El Sardinero (35 goles entre el equipo local y sus visitantes), el Almería Stadium (33) y Castalia (31), feudos de equipos que pugnan con el Deportivo por ser los máximos goleadores.

Al contrario que el conjunto deportivista, que anota buena parte de sus tantos a domicilio, el Racing, el Almería y el Castellón se hacen productivos como locales, al contrario que un Dépor que ha materializado únicamente 13 tantos como locatario: solo el 40,6% de las dianas que ha hecho en liga.