A MIÑA VIDA EN BRANQUIAZUL | Javier Calviño: "Querer ao Dépor é querer á terra, ninguén nos pode quitar o disfrutado"

Natural de Tordoia, este impenitente adepto branquiazul segue ao Deportivo dende os anos oitenta

Armando Palleiro
Armando Palleiro
27/12/2025 08:40
Javier Calviño posa para este diario en Cambre
Javier Calviño posa para este diario en Cambre
PATRICIA G. FRAGA
Sempre me gustou moito o fútbol e sigo ao Deportivo dende mediados dos anos oitenta, cando tiña aproximadamente 19 anos. 

Lembro que comecei a ir ao estadio de Riazor co meu cuñado; son natural de Tordoia e nesa época viñen a vivir para A Coruña. 

Foi entón cando me decidín a facerme socio do Deportivo. Eu penso que á persoa que lle gusta o fútbol disfruta sempre pero teño que recoñecer que o ambiente de antes non era nin moito menos o de agora, había moita menos xente nas bancadas, era máis frío sen a grada de Pabellón. Normalmente ía á grada de General, cando aínda había vallas para que non saltaran os seareiros... penso que temos avanzado moito nestes anos e actualmente ver un partido de fútbol en Riazor é moito máis cómodo, o estadio está moito mellor acondicionado que antes. 

Os derbis contra o Celta eran un espectáculo pero ás veces as cousas poñíanse perigosas, houbo incidentes penosos que debemos esquecer e que agora mesmo case nos avergoñarían. 

Nunca entendín a violencia asociada ao deporte. Demos pasos moi importantes pero aínda quedan algúns por dar. En todos os anos que levo vendo o Deportivo teño que recoñecer que houbo un futbolista que sobresaíu entre todos os demáis: Djalminha

Con moitísima diferenza foi o mellor que vin nun campo de fútbol. A súa calidade non ten comparación. Xa sabemos que era un tipo moi especial pero asinou xogadas que nunca máis veremos non só no Deportivo senón tamén no fútbol en xeral. 

Aquí tivemos a sorte de poder deleitarnos con grandes xogadores da talla de Fran, José Ramón, Makaay, Bebeto, Mauro... pero técnicamente como Djalminha non atopo a ninguén. 

Javier, con su familia en Riazor
Javier, con su familia en Riazor
CEDIDAS

Fixen moitas viaxes co Deportivo, sobre todo coa canteira porque o meu fillo estivo en categorías inferiores do clube ata cadetes. Agora as saídas son máis sinxelas que antes na miña opinión. 

Non me gustou en ocasións ocupar o mesmo graderío que os ultras porque non me van demasiado. Nos desprazamentos antes nos metían a todos no mesmo saco e nunca estiven cómodo. 

Futbolísticamente o intre de maior ledicia vencellada ao Deportivo foi a remontada ante o Milan, un partido brutal, aínda que despois ficamos desilusionados coa eliminación ante o Oporto de Mourinho cando tiñamos case feitas as maletas para Gelsenkirchen. Os descensos que experimentados foron durísimos, especialmente o primeiro con Lotina, porque o vivín cos chavales e eles levaron un gran disgusto, velos sufrir non foi doado. A canteira sofre moito porque viven moito o clube. 

Para a xente que non entende o noso sentimento deportivista podería decirlles que sentimos un grande arraigo. Querea ao Dépor é querer á terra. O equipo deunos moito e sentímonos moi orgullosos. Ninguén nos pode quitar o disfrutado. Estamos nun momento de transición, é inxusto que non esteamos na categoría onde debemos estar. 

Javier, con su hijo con el que comparte nombre, que militó en categorías inferiores del Dépor
Javier, con su hijo con el que comparte nombre, que militó en categorías inferiores del Dépor
CEDIDAS

Se cadra fai falla que veña outro presidente como Lendoiro. A miña opinión é que pode ser criticado pero sempre te quedas coas cousas boas e el nos levou ao máis alto. 

Oxalá este ano poidamos festexar algo. As tempadas sempre son longas e moito máis en Segunda División. Estamos vendo que os altibaixos son comúns, non só no Deportivo senón tamén en todos os clubes. A estas alturas non hai nada perdido aínda que levamos tres derrotas consecutivas na Liga. 

O partido de Copa ante o Mallorca debe ser o espello onde mirarnos. Creo sinceiramente que o Deportivo técnicamente está á altura de moitos equipos de Primeira. 

Temos chavales como Yeremay ou Mella que non son de Segunda. Deben medrar a nivel particular e con eles medrará tamén o nivel colectivo do clube. En caso de que ao final da presente tempada poidamos celebrar o ascenso non pensei o que faría pero aínda que sexa na casa o festexaríamos por todo o alto.

Sendón, a la derecha, junto al inolvidable aficionado blanquiazul de A Costa da Morte Jesús Formoso

A MIÑA VIDA EN BRANQUIAZUL | Juanjo Sendón: "O fútbol moderno é infumable, eu prefiro o Dépor e toda a súa xente"

