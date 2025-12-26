Tops & flops (II) | Mejores y peores jugadores del Dépor en 2025

Yeremay y Bouldini, durante el Dépor-Burgos en Riazor de inicios de la 2025-26 Quintana

En este segundo capítulo del repaso a lo mejor y lo peor del año toca centrarse en los jugadores del Deportivo. El balance de 2025 obliga a mirar tanto al cierre del curso pasado como al arranque del actual, porque la regularidad marca diferencias y quienes estuvieron presentes en ambos tramos parten con ventaja. En ese escenario aparece la dimensión de Yeremay, protagonista absoluto del equipo por lo que ha hecho sobre el campo, por sus cifras y por todo lo que ha generado alrededor. También se entienden así ausencias de jugadores que se quedaron a un paso de este top 5: Ximo Navarro, capaz de elevar el nivel cuando estuvo sano pero frenado por las lesiones; Quagliata y Loureiro, que han ofrecido un rendimiento notable aunque solo durante media temporada; o casos como Dani Barcia, con un crecimiento sólido en la defensa, y José Ángel, brillante en la primera mitad del año pero menos estable en la segunda tras superar su operación de pubalgia.

Elegir a los peores resulta siempre más ingrato. El criterio, inevitablemente subjetivo y sujeto a debate, se mantuvo en quienes llegaron con ciertas expectativas y no lograron asentarse, no encontraron continuidad o no aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Algunos siguen en el club, otros están cedidos o ya salieron, pero la realidad es que no pueden rendir al mismo nivel los 25 jugadores de la plantilla y este balance anual también refleja esa diferencia de trayectorias.

Los mejores

1. Yeremay Hernández. El canario firmó uno de los impactos más grandes de la Segunda División reciente. Marcó ocho goles y dio dos asistencias en el tramo final de la pasada campaña correspondiente a 2025, y suma ya siete goles y cinco asistencias en la presente, lo que lo sitúa con quince tantos y siete pases de gol durante el año. Su irrupción en el fútbol profesional fue la de un jugador que rompe partidos desde la banda, un especialista en el uno para uno capaz de liderar estadísticas de regate y de producción ofensiva. Es divertido, creativo y también decisivo. Máximo goleador del equipo, foco de desequilibrio constante y futbolista que ha despertado interés en media Europa. Incluso en este bache reciente sigue siendo la pieza más diferencial del Deportivo sin discusión.

2. Mario Soriano. El crecimiento del madrileño completa otro de los grandes relatos del año. Cerró el primer tramo de 2025 con tres goles y tres asistencias y ya suma tres goles y cuatro asistencias en el curso actual. Su constancia y su manera de interpretar la mediapunta lo convierten en un recurso que mejora casi cada jugada que toca: se ofrece, se gira entre líneas con naturalidad, rompe presiones y puede aparecer como mediapunta puro, interior o acompañante en un doble pivote. El de Alcalá de Henares repite esfuerzos en ataque y en defensa, da una línea de pase cuando nadie la encuentra y acumula detalles técnicos que han ido convenciendo a una afición que ya apenas le encuentra detractores. Es uno de los grandes activos del club.

3. David Mella. El canterano añade el componente de electricidad que el Deportivo necesita para abrir partidos. En el inicio de esta Liga suma cuatro goles y una asistencia, y en el primer tramo de 2025 ya había aportado otros cuatro goles y dos asistencias. Puede actuar como extremo puro por la derecha o como carrilero, según el plan, y casi siempre consigue ser importante porque estira al equipo, amenaza en carrera y da una profundidad que no abunda en la plantilla. Todavía puede soltarse más en el último tercio, pero ha ganado rigor defensivo, es aplicado en ayudas y transmite una energía que desordena rivales. Todo esto con una edad que invita a pensar que su techo todavía está lejos.

4. Diego Villares. La figura del vilalbés aparece otro año más como uno de los pilares silenciosos del equipo. El capitán ha encontrado estabilidad en el puesto de ‘8’, como acompañante de un mediocentro posicional. Tras varios cursos de cierto baile de posiciones, su rendimiento volvió a asentarse y a reflejar lo que mejor sabe hacer: abarcar campo, sostener la presión, orientar robos y llegar donde otros no llegan. En defensa es de los pocos que consigue meter la pierna con éxito y en ataque es capaz de hacer varias funciones: ser el segundo escalón del juego y también estirar al rival con desmarques de ruptura. Siempre está disponible, siempre aparece y siempre aporta características que escasean en la plantilla. Por eso resulta tan difícil quitar al ‘Pulpo’ del campo.

5. Zakaria Eddahchouri. La lista se completa con Eddahchouri, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de gol desde que llegó en el mercado de invierno del curso pasado. Firmó cuatro tantos en la media temporada de la 2024-25 y acumula nueve en la presente —ocho en Liga y uno en Copa—, además de dos asistencias coperas y tres ligueras en todo el año. Su juego asociativo aún puede crecer, pero su capacidad para armar el golpeo en milésimas lo convierte en un delantero diferente. Es eléctrico, vertical y letal cuando encuentra ese medio metro de hueco. Puede no alterar siempre el signo de un partido, pero su producción es demasiado alta como para ignorarla. Incluso sin ser titular indiscutible se ha revalorizado y ha protagonizado parte del caudal ofensivo del Deportivo.

Los peores

1. Moha Bouldini. El primer nombre entre los jugadores con un impacto más bajo es el del delantero marroquí, lastrado desde el arranque por un mal inicio del curso 2024-25 que ya condicionó su entrada en 2025. La llegada de Eddahchouri redujo aún más sus minutos y no consiguió revertir una situación que lo fue arrinconando. No aportó gol, tampoco soluciones en el juego directo ni en el asociativo, y su falta de impacto terminó por empujar al club hacia una salida en verano, mediante un intercambio con el Granada por Stoichkov. Antes de marcharse aún disputó dos partidos en la presente temporada, sin marcar, y pese a tener contrato hasta 2028, su rendimiento está lejos del desembolso y de las expectativas que generó su fichaje. Por eso encabeza la lista.

2. Omenuke Mfulu. El centrocampista congoleño completa otro caso de expectativas incumplidas. Llegó como mediocentro de contención, teórico ancla del equipo, pero el año evidenció que no era capaz de sostener ese papel. La recuperación de José Ángel a comienzos de 2025 ya lo desplazó, y cuando tuvo oportunidades no logró alterar la dinámica. Le costó siempre coger ritmo, demasiado diésel en cada vuelta tras lesión, y decepcionó especialmente en el apartado defensivo, donde se suponía que debía marcar diferencias. A ratos fue invisible y el Deportivo acabó rescindiendo su contrato en verano, después de haber apostado por él un año antes para traerlo desde Primera División.

3. Álex Petxarroman. El 2025 del donostiarra fue otro tramo cuesta arriba. Ya venía tocado por un mal final de 2024, con errores y oportunidades desaprovechadas para consolidarse en el lateral derecho. Ni siquiera las lesiones de Ximo Navarro le permitieron asentarse: tuvo minutos, pero no ofreció lo que se esperaba de él. No dio soluciones en salida, no aportó ese trato de balón que lo había distinguido en Andorra y en la cantera de la Real Sociedad y, sobre todo, sufrió en defensa, donde se convirtió en una debilidad evidente. El club buscó una salida para que recuperase nivel lejos de Riazor, cedido de nuevo al Andorra, pero no está logrando recuperar protagonismo.

4. Denis Genreau. El caso del australiano fue peculiar y fugaz. El Deportivo lo fichó del Toulouse como apuesta importante, un contrato largo para un centrocampista de recorrido que debía aportar fluidez, llegada y energía en segunda línea. El proyecto se deshizo en meses. Ni Óscar Gilsanz ni Antonio Hidalgo le otorgaron continuidad en la pretemporada ni en las primeras semanas del curso actual, y tampoco la dirección deportiva mantuvo la fe inicial. Genreau mostró detalles sueltos, gotas de lo que podía ser un box to box útil, pero nunca llegó a asentarse. En apenas medio año terminó su aventura coruñesa, la del primer australiano en vestir la blanquiazul.