¿Navidades en el top-6? Pelear por el ascenso es casi seguro

81,11%. Es el porcentaje al que se agarra el Deportivo para afrontar con optimismo lo que queda de temporada. En pleno parón por las celebraciones navideñas, el conjunto herculino mira al futuro con más incertidumbre que la que recomienda su clasificación. No ayuda a minimizar esta falta de convicción la racha de tres derrotas consecutivas con las que el equipo ha cerrado el mes de diciembre a nivel competitivo.

Castellón, Real Sociedad B y Andorra llegaron para frenar el sobresaliente ritmo de puntuación del equipo, que acumulaba hasta este horroroso último mes del año 2025 cinco victorias consecutivas y 32 puntos en 16 jornadas. Exactamente una ‘media inglesa’ que, casi siempre, equivale a ascenso.

Sin embargo, la otra cara de la moneda ofrece una situación objetiva que no es, ni mucho menos, preocupante. El Dépor cerrará el 2025 en tercera posición, a tan solo dos puntos de la segunda plaza y a cuatro unidades de la primera plaza. El puesto no es, por supuesto, sinónimo de éxito seguro al final de temporada. Pero sí acostumbra a ser un argumento que garantiza que la cosa va por buen camino. Porque pasar las fiestas de Navidad entre los seis mejores clasificados de Segunda División equivale, en el 81% de las situaciones, a mantenerse ahí una vez la temporada regular toca a su fin.

Es decir, desde que la actual Liga Hypermotion mutó hacia su actual formato de dos ascensos directos y cuatro equipos disputando un playoff para lograr el tercer billete a la máxima categoría, 73 de los 90 equipos que pasaron las Navidades en este top-6 acabaron el curso en una de esas seis primeras plazas de privilegio.

Pocos cambios

La muestra alcanza ya las 15 temporadas, pues la fórmula de fase de ascenso del tercero al sexto se instauró de cara a la campaña 2010-11, en la que Betis y Rayo acabaron subiendo con solvencia y el Granada triunfó en las eliminatorias de ascenso. Lo hizo pese a que en la jornada 17, justo antes de que se produjese el parón navideño, iba octavo, fuera del playoff pero a tan solo un punto de esas posiciones de privilegio.

Una temporada después, el Deportivo logró el récord de puntos de la categoría. Sin embargo, tras 18 partidos, el equipo dirigido por José Luis Oltra apenas alcanzaba los 33 puntos y era segundo. La increíble racha de resultados que logró tras celebrar el fin de año le llevó al primer puesto, seguido de un Celta que en Navidades era sexto.

El playoff de ese curso, en el que el Valladolid confirmó que era, de largo, el tercer mejor equipo de la categoría lo acabaron jugando un Córdoba que en las fiestas era séptimo y un Alcorcón que llegó al parón undécimo. Junto a ellos, compitieron el citado Pucela y el Hércules, cuarto y tercero respectivamente en la línea navideña marcada.

De este modo, es habitual ver cómo de los seis equipos que llegan en las primeras seis plazas a las Navidades al menos se cae uno. Pero solo uno. Eso sucedió también en el otro ascenso que el Dépor recolectó en la pasada década. En aquella temporada 2013-14, el conjunto deportivista era líder, con dos puntos de ventaja sobre Sporting y Recreativo. El cuadro onubense se cayó finalmente del playoff como un Numancia que era sexto. En su lugar entraron el Murcia, octavo en aquel momento, y el Córdoba, que viajaba en una mentirosa decimosegunda posición, pues solo tenía al equipo numantino a dos puntos. De hecho, el conjunto verdiblanco fue quien acompañó a Eibar y Dépor a Primera.

La de ese Córdoba no fue la irrupción desde más abajo registrada entre el período de Navidades y el final de temporada. Unos años después, en la campaña 2017-18, el Real Zaragoza logró clasificarse para las eliminatorias de ascenso a pesar de que cambió de año siendo decimosexto.

No fue casualidad, pues aquella temporada acabó siendo la de las sorpresas, ya que de los seis que celebraron las fiestas en lo más alto de Segunda División, únicamente fueron tres los que acabaron ahí: Huesca y Rayo, que ascendieron directos, y el Numancia. El Valladolid era octavo en Navidad y acabó subiendo. El Sporting se clasificó para el playoff yendo décimo en la vigésima fecha —que aquel curso supuso punto y aparte en la competición— y el citado Zaragoza estaba más cerca del descenso que del ascenso. Aunque fue más meritorio todavía lo del Girona en la 2015-16, pues finalizó cuarto cuando era decimoséptimo.

El Dépor no falla

En la 2018-19, el Deportivo volvió a recibir la visita de Papá Noel entre los mejores. El equipo de Natxo González cantaba villancicos como cuarto clasificado con 35 puntos. Finalmente, aunque de manera in extremis y ya con Martí en el banco, acabó jugando la fase de ascenso con aquel cruel desenlace en Mallorca. Sin embargo, ese cuarto puesto que finalmente fue sexto pero le permitió entrar en playoff confirma que cada vez que el Dépor ha acabado el año en el top-6, ha finalizado el curso ascendiendo o jugando por hacerlo. Nunca se ha caído de entre los seis mejores, objetivo establecido por Antonio Hidalgo de manera pública.

Esa temporada 2018-19, dos de los tres equipos que ascendieron no celebraron la Navidad entre los seis primeros. Fue el caso de Osasuna, séptimo con 32 puntos —acabó líder destacado— y del citado Mallorca, octavo con 30.

Sus casos entran dentro del exclusivo grupo de equipos que, sin estar entre los seis mejores en las festividades de final de año, acabaron logrando el salto de categoría. Son, en total seis en estos 15 años. Únicamente el citado Osasuna y el Leganés, en la temporada 2015-16, lo hicieron sin pasar por el vía crucis del playoff.

Curiosamente, la última temporada es la única sin cambios: todos los equipos que llegaron a las fiestas de diciembre dentro del top-6 acabaron bajo esa condición. Hace exactamente un año, Almería y Mirandés eran primero y segundo, mientras que el Racing era tercero, el Elche cuarto, el Levante quinto y el Oviedo, sexto. Finalmente, el orden varió por completo, pues fueron el quinto y el cuarto clasificados el campeón y el subcampeón, mientras que el sexto acabó tercero y logró subir en la final por el ascenso ante el cuarto.

Ya ven, no es matemático pero sí una tendencia: recibir el año nuevo entre los seis mejores quiere decir que ese equipo cuenta con opciones de pelear por el ascenso. Pocos se caen. Y el Dépor, no quiere ser excepción.