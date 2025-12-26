El otro mercado de enero para los ex del Dépor

Lucas Pérez, durante un partido con el Dépor Fernando Fernández

Arranca el mercado de invierno, en el que el Deportivo tratará de pescar algo que le permita reforzar una plantilla que, después de los resultados y las sensaciones de las últimas semanas, no parece tan compensada. La apertura de la ventana de enero supone una buena oportunidad de que los clubes intenten limar esas posiciones en las que andan más cojos, como le sucede a la escuadra coruñesa en los laterales. Pero también se trata de una buena opción de retornar a la línea de fuego para aquellos futbolistas que se encuentran sin equipo.

En esta situación se hallan varios exblanquiazules como Lucas Peréz, Hugo Rama y Omenuke Mfulu, que inexplicablemente siguen sin encontrar un nuevo destino en el que jugar, a pesar de que siguen una rutina de entrenamientos para no perder la forma, como exhiben de manera habitual en sus redes sociales.

Parón

Nueve meses y medio han transcurrido desde el último partido profesional que disputó Lucas. Fue el 15 de marzo, cuando, como futbolista del PSV Eindhoven, apenas jugó 13 minutos contra el RKC Waalwijk en la liga de Países Bajos. Días después, fue diagnosticado de tuberculosis, tuvo que parar de competir y no volvió a vestir la elástica del cuadro neerlandés. Apenas llevaba un mes en el PSV, con el que solo jugó tres minutos más en liga contra el Go Ahead Eagles y ocho minutos frente a ese mismo rival en el que fue su debut, el 26 de febrero, en la semifinal de la copa neerlandesa.

De esa forma, finalizó la breve etapa del atacante coruñés desde que se despidió del Deportivo el 22 de enero de 2025. “Han pasado muchas situaciones y momentos de desgaste donde no he notado el cariño y apoyo”, manifestó el jugador de Monelos en su adiós del club de su corazón.

Atrás quedaron 172 partidos oficiales con la entidad deportivista, en los que marcó 62 goles y dio 53 asistencias. Jugó en Primera División, más tarde en Primera RFEF y, por último, en Segunda División, tras devolver a la escuadra blanquiazul al fútbol profesional con ese lanzamiento de falta mágico que certificó el 1-0 contra el Barça Atlètic el 12 de mayo de 2024.

En el retorno del equipo herculino a la categoría de plata, Lucas firmó cuatro dianas y cuatro asistencias en 19 partidos de Liga, 18 como titular. Fueron los números del ‘7’ antes de dejar el Dépor y afrontar la aventura neerlandesa, que tan poco duró.

El ariete coruñés lleva sin equipo desde que finalizó su compromiso con el PSV, pero no ha parado de entrenar.

Tras el paso por la competición neerlandesa, Lucas regresó a A Coruña, donde trabajó por su cuenta con Álex Salmerón, un preparador personal. Más tarde, a finales de julio, el Racing de Ferrol hizo público que el delantero coruñés se estaba ejercitando con la plantilla racinguista durante la pretemporada de los ferrolanos.

Actividad

La buena relación personal que une a Lucas con el técnico del Racing, Pablo López, fue clave para que el club verde le abriera las puertas de A Malata para que el delantero pudiera ejercitarse mientras no encontraba un equipo.

“Estará en la dinámica de entrenamientos del primer equipo a la espera de concretar su próximo destino”, reflejó al respecto la entidad ferrolana en sus redes sociales.

Arrancó la temporada 2025-26, el exblanquiazul continuó sin hallar una escuadra nueva en la que exhibir su fútbol y buscó una nueva plantilla con la que ejercitarse para mantenerse en forma. Aprovechando que pasa etapas en Madrid, donde vive su hijo, el artillero se entrenó en el mes de septiembre con el Rayo Majadahonda, escuadra que compite en la Segunda RFEF.

También en septiembre se vinculó el nombre de Lucas con el Castellón, de Segunda División, después de que el presidente de los orelluts, Haralabos Voulgaris, escribiera un mensaje sobre el ‘7’ en las redes: “Llevo tiempo siendo un gran admirador de Lucas. Estoy seguro de que tiene muchas opciones, aunque nosotros tenemos una ficha libre y él sigue sin equipo”.

Finalmente, el mensaje no pasó de eso, un texto, sin que se llegara a producir ninguna operación que provocara el desembarco del exdeportivista en Castalia.

El pasado 20 de octubre, el diario ‘La Información’ indicó que el Hércules, que milita en la Primera RFEF, mantuvo conversaciones con Lucas para intentar su fichaje, después de que el delantero Oriol Soldevila se rompiera el ligamento cruzado anterior, con afectación de meniscos en su rodilla izquierda. Una grave lesión que prácticamente mantendrá al atacante catalán de baja durante todo el curso.

Según ese mismo periódico, las conversaciones no pa saron de ahí y la entidad alicantina no llegó a presentar una oferta formal al delantero coruñés.

Ahora, con la apertura del mercado pueden llegar ofertas interesantes para el delantero herculino, que, además, hace unos meses admitió que le apetecería vivir una aventura nueva. De momento, además de en España ha jugado en Ucrania, Grecia, Inglaterra y Países Bajos.

Lucas se muestra muy activo en sus redes y hace unos meses compartió un vídeo en el que aparecía jugando un partido junto a otros futbolistas como Borja Bastón, Roque Mesa o Alejandro Corellano, guardameta del Fuenlabrada Promesas.

Siete meses parado

También sin equipo se encuentra Hugo Rama, quien no compite desde los once minutos que disputó en la última jornada de Segunda División de la pasada temporada, frente al Elche en Riazor (0-4).

El pasado 30 de junio finalizó el contrato del mediocampista de Oroso con el Deportivo y el club coruñés no le presentó una oferta de renovación, ya que no entraba en sus planes.

“Hace casi 10 años me iba de Abegondo con un objetivo marcado, volver para formar parte de la primera plantilla del Dépor. Es complicado hablar después de haber vivido un año tan duro personalmente, pero os aseguro que el ponerme cada día este escudo y pensar que algún día podría ayudar a nuestro Dépor valía más que cualquier otra cosa. Como dije más de una vez, era donde quería estar”, dijo adiós a la escuadra herculina en las redes el 1 de julio, y añadió: “Ojalá pudiera haberme despedido de otra forma”.

Uno de sus mejores amigos en el Deportivo, David Mella, le envió un mensaje cariñoso cuando el mediapunta dijo adiós al Dépor: “Espero que a donde vayas te valoren tanto como te mereces. Seguro que donde juegues serás el mejor, porque lo eres. Suerte”.

A pesar de que Rama no cerró las puertas a ningún mercado el pasado verano, incluso con la posibilidad de jugar en alguna liga extranjera, como la polaca, finalmente no fichó por ningún equipo y ya lleva siete meses sin jugar.

En la escuadra herculina no tuvo demasiada fortuna. Rama regresó en el verano de 2023 con la etiqueta de futbolista importante, sin embargo, nunca llegó a ofrecer el rendimiento esperado, ni en Primera RFEF, durante el curso 2023-24, ni en Segunda División la pasada campaña.

En la categoría de bronce tuvo algo más de protagonismo. Disputó 29 partidos, pero solo catorce como titular. Al curso siguiente, en Segunda, su presencia en el campo disminuyó hasta el punto de jugar una quincena de encuentros de liga y formar en el once inicial en una sola ocasión. Entre todas las competiciones vistió la elástica blanquiazul en 46 ocasiones y marcó dos goles.

El mercado de enero puede suponer una nueva oportunidad para que el de Oroso regrese a la actividad.

En el aire

También sigue en el paro Omenuke Mfulu, que rescindió su contrato con el Deportivo el pasado 6 de agosto, después de no participar en ninguno de los amistosos de pretemporada.

Durante el verano se especuló con la posibilidad de que el franco-congoleño fichara por un equipo turco o probara en Arabia Saudí, pero finalmente se cerró el mercado y se vio sin equipo, tras dar por cerrada su etapa en A Coruña.

Mfulu jugó 25 partidos de Segunda con el Dépor, catorce como titular, pero no llegó a asentarse en la medular. Su último duelo fue el 17 de mayo, contra el Granada.

Ahora confía en que 2026 le regale un nuevo destino.