El bloqueo del Deportivo con el marcador en contra

El Deportivo comenzará 2026 con una asignatura pendiente que en las últimas semanas se hizo más evidente. Cada vez que va por detrás en el marcador, la derrota aparece como destino probable. En ocho partidos estuvo en desventaja en algún momento y por el momento no ha logrado remontar ninguno. Cinco terminaron en derrota, tres acabaron en empate y nunca llegó la victoria. Es un patrón que ha atravesado el primer tramo del Dépor de Antonio Hidalgo y que se ha reforzado en las últimas jornadas, cuando verse por debajo ha sido el principio del final.

Los tres empates mencionados tuvieron lecturas distintas. En Butarque (2-2), en las primeras fechas de competición, sí se vio una reacción colectiva reconocible. Con 2-0 en contra, Hidalgo agitó al equipo en el descanso con un triple cambio que modificó el plan e inclinó el campo. Entraron Ximo, Stoichkov y Mulattieri. Salieron Arnau Comas, Gragera y Eddahchouri. El equipo creció por fuera, ganó ritmo en campo rival y encontró dos acciones por banda que terminaron en los goles de Mulattieri y en un penalti sobre el propio delantero. Fue el día en el que la respuesta a la desventaja tuvo un hilo conductor más claro.

Las otras dos igualadas no siguieron ese patrón. Ante el Almería (1-1), el partido había sido parejo desde el principio. El Dépor no fue dominador pero tampoco dominado, y la jugada del empate nació de una acción individual espectacular de Yeremay. Contra el Valladolid (1-1), el equipo jugó probablemente uno de sus encuentros más pobres del curso y empató gracias a un penalti incomprensible de Pablo Tomeo. No hubo una reacción reconocible, más allá del acierto desde los once metros.

El resto de los partidos con algún momento de marcador en contra terminaron con derrota. El 3-0 contra el Málaga, las remontadas del Racing de Santander (2-1) y el Castellón (1-3), el varapalo en Riazor ante la Real Sociedad B (0-3) y, por último, el tropiezo frente al Andorra (1-0). Más allá de los matices propios de cada día, la secuencia reciente es la que explica mejor el problema.

Contra el Castellón, el equipo se abrió en canal en cuanto decidió entregarse al intercambio de golpes. Con el 1-1, Hidalgo cambió la estructura. Soriano y Patiño se juntaron dentro, Yeremay pasó a la izquierda y se formó una doble punta Mulattieri-Zaka. El Dépor quiso correr, quiso cambiar el ritmo y quiso aprovechar un escenario de ida y vuelta. Pero el Castellón fue mejor en ese contexto e incluso se permitió el lujo de calmar el encuentro en campo rival cuando se puso por delante.

Contra la Real B, el partido se rompió enseguida con el gol visitante. Diez minutos después del descanso, Hidalgo retiró a Patiño. El técnico quiso buscar más ritmo en tres cuartos para empatar y estuvo cerca de lograrlo, pero el punto de mira blanquiazul estaba mal calibrado. Además, el equipo se pegó otro tiro en el pie en el 0-2 y el filial donostiarra incluso hizo sangre con el 0-3.

En Andorra se vio el rostro más crudo de la desorganización. El gol local llegó con un Deportivo que ya había movido algunas piezas. Hidalgo trató de añadir delanteros, ajustar alturas y juntar futbolistas de ataque. Los cambios, de jugadores y posiciones, acabaron por romper una estructura que ya estaba tocada. El equipo quedó desordenado, sin roles claros y sin un camino reconocible hacia el empate.

Algunos factores clave

Existen diferentes factores, cada uno en su medida, que permiten entender parte del fenómeno. El propio Hidalgo admitió hace semanas que la plantilla no destaca por su agresividad para recuperar balones. "No somos un equipo que en el robo seamos especialmente agresivos y robemos mucho", dijo tras eliminar al Mallorca en Copa. Cuando necesitas la pelota para buscar el empate y te cuesta robársela al rival, el plan se vuelve cuesta arriba. Se vio ante el Castellón y también en Andorra, donde el equipo se desgastó corriendo detrás del balón.

Los problemas en la salida de balón agravan el escenario. Cuando un rival va por delante en el marcador, lo lógico es que retroceda unos metros. Pero si decide seguir presionando arriba, el Deportivo sufre para enlazar pases limpios desde atrás. Es algo que ha ocurrido durante la temporada, tanto con el marcador en desventaja o igualado, pero se ha hecho más evidente en las últimas semanas.

Por otro lado, en campo contrario, el equipo acelera demasiado. Quiere acabar pronto las jugadas y esa precipitación complica la organización tras pérdida, lo que afecta a la hora de sostener ataques posicionales en campo rival en busca del empate. No es casual que haya marcado más goles en transición ofensiva que en posesiones largas. Y cuando vas por detrás, las transiciones son siempre más escasas.

Los cambios tampoco están ayudando. En varios partidos, acumular atacantes ha derivado en más desorden que soluciones. Además, en la plantilla faltan perfiles para sacar partido a los centros laterales, un escenario lógico en desventaja. Y por último, en días en los que se necesita una acción individual que cambie el partido, los futbolistas con capacidad para hacerlo no están en su mejor momento. Por lo tanto, el equipo se queda sin ese golpe de talento que, a veces, es lo único que sostiene una reacción.

El resultado es un patrón cada vez más claro. Cuando el Deportivo va por detrás, le cuesta recuperar la pelota, le cuesta sostener ataques y le cuesta mantener el orden. No encuentra un plan al que agarrarse. Además de una cuestión emocional, también es una cuestión de estructura y de juego. Y mientras no logre corregirlo, cada gol encajado seguirá pareciendo todavía más grande de lo que es.