Tops & flops (I) | Mejores y peores partidos del Dépor en 2025

Gol de Mella ante el Huesca en Riazor Patricia G. Fraga

Llega el final del año y, sin competición cercana a la vista, aparece el momento perfecto para repasar lo mejor y lo peor de 2025. El primer capítulo se centra en los partidos, en las noches que iluminaron al equipo y en las que dejaron una sensación amarga. La temporada ofreció encuentros brillantes por juego, superioridad y significado, y otros que se hicieron largos desde el primer minuto por la impotencia colectiva, la falta de reacción o algún detalle que los convirtió en días para olvidar.

Este repaso no pretende tener carácter definitivo. Es una selección inevitablemente subjetiva que deja fuera algunos partidos extremos. Entre los que se quedaron a un paso de aparecer en el grupo de mejores están el 5-1 al Albacete en Riazor, el 0-2 al mismo rival esta temporada, el 0-1 en Burgos o el 1-0 al Sporting. En el lado contrario, también podrían haber entrado derrotas duras como el 3-0 en Málaga, el 0-3 ante la Real B o el bochorno del 0-4 contra el Elche en una última jornada 2024-25 sin nada en juego.

Los mejores

1. Dépor-Huesca (4-0, 2025-26). Riazor vivió una de sus grandes noches del año. El Huesca llegó con un plan atrevido que quedó a medio camino y el Dépor aprovechó cada regalo para construir una goleada impecable. Mella firmó un doblete antes de marcharse al Mundial sub-20 y dejó una de sus grandes actuaciones como blanquiazul. Mulattieri completó una primera parte magnífica a nivel asociativo y de apoyos, aunque sin gol, algo que sigue marcando su temporada. El equipo no sufrió en ningún momento, no como por unos instantes del 1-5 ante el Mirandés

2. Dépor-Almería (3-1, 2024-25). Uno de los triunfos más ilusionantes del curso pasado. El contexto ayudó porque el Dépor todavía soñaba con el playoff y se medía a un candidato constante al ascenso. Además, el valor simbólico fue enorme, ya que el Dépor rompió ese gafe que lo acompañaba ante los conjuntos de la zona alta. La primera parte fue de las más brillantes del año con un 3-0 en un visto y no visto. El gol de Eddahchouri en su primera titularidad encendió el partido y luego se sumaron Yeremay y Mella a la fiesta para sellar una victoria categórica.

3. Dépor-Mallorca (1-0, 2025-26). La única cita copera de la lista. Su peso es evidente porque el Dépor no vencía a un rival de categoría superior en Copa desde la 1989-90. Llegó en plena mala racha en Liga y se convirtió en un oasis en diciembre. El Mallorca presentó un once de nivel Primera y el Dépor aguantó bien en la primera mitad para ser claramente superior en la segunda. Bil Nsongo dejó sus primeros (e ilusionantes) minutos en Riazor y Noé Carillo, en su estreno con el primer equipo, firmó el gol decisivo en los últimos instantes. El estadio vivió un éxtasis inesperado ante un rival al que se le tenía ganas para cobrarse una pequeña venganza por la noche de San Juan del 2019.

Noé Carrillo celebra su gol ante el Mallorca Carlota Blanco

4. Oviedo-Dépor (1-2, 2024-25). Victoria que creció con el tiempo porque el Oviedo terminó ascendiendo. El Dépor firmó un partido de personalidad en un campo duro: serio cuando tocó defender y valiente cuando el partido llegaba a su fin y lo lógico habría sido abrazar el empate. El 0-1 ya fue de los que se quedan en la retina con un voleón de Mario Soriano desde la frontal que se estrelló en el larguero antes de entrar. El empate local apretó el encuentro, pero el Dépor respondió con uno de sus grandes momentos del año. Dos personajes secundarios como Diego Gómez y Hugo Rama montaron una contra de libro que culminó Ximo Navarro a la segunda para firmar el 1-2 celebrado como una explosión por la multitudinaria afición visitante en el Carlos Tartiere.

5. Mirandés-Dépor (1-5, 2025-26). Uno de los picos del Dépor de Hidalgo. El equipo blanquiazul se puso 0-2 con un Luismi Cruz desatado. Aunque el 1-2 generó unos minutos de inquietud en la segunda mitad, después llegó un tramo memorable asociado a un nombre: Zakaria Eddahchouri. El neerlandés entró desde el banquillo y firmó un hat-trick en quince minutos que transformó el partido en una goleada. Fue también la imagen fugaz de un Dépor casi ideal, junto con la del 4-0 al Huesca, con 'los cuatro fantásticos' juntos, Luismi por dentro y Ximo Navarro como factor clave de ese equilibrio delicado entre defensa y ataque. Fluidez, brillantez y una clara superioridad.

Los peores

1. Dépor-Castellón (1-3, 2025-26). El Deportivo llegó lanzado a este partido de diciembre tras cinco victorias seguidas, pero ese impulso escondía fragilidades que el Castellón destapó en una tarde muy dura. El equipo dirigido por Pablo Hernández convirtió Riazor en terreno propio, instalándose arriba con una facilidad inquietante: 182 pases en campo rival por solo 67 del Dépor. El gol de Yeremay fue un espejismo en un encuentro siempre inclinado. Un zapatazo desde la frontal de Doué y un cabezazo de Brignani en un córner sellaron la remontada, pero lo más preocupante fue que, incluso con ventaja, el Castellón siguió mandando con claridad ante un Deportivo incapaz de reaccionar.

Celebración de los jugadores del Castellón tras marcar en Riazor ante el Dépor Germán Barreiros

2. Eldense-Dépor (2-0, 2024-25). El Dépor de Óscar Gilsanz firmó un partido irreconocible y sin capacidad para imponer su juego en el Pepico Amat ante un Eldense que supo penalizar cada error. Tras una primera parte plana, la reanudación fue un cúmulo de desajustes. Un penalti evitable de Pablo Vázquez abrió el marcador y aceleró la pájara general. En el 2-0, Víctor García superó con demasiada facilidad a un recién llegado Tosic y Llabrés sentenció. El Dépor acumuló posesiones inofensivas que no cambiaron nada. El tramo final fue un quiero y no puedo constante, con la sensación de que el partido podría durar horas y nada se movería.

3. Andorra-Dépor (1-0, 2025-26). El último partido del año reflejó muchas de las dudas acumuladas en este último tramo de Liga. El Dépor empezó bien y pudo marcar, pero el Andorra comenzó a encontrar pases interiores sin apenas resistencia. El sector derecho de la defensa sufrió de lo lindo y el equipo coruñés quedó metido atrás, incapaz de juntarse con el balón o de activar contras. El juego directo fue la única vía, y no funcionó. El gol local terminó cayendo tras varios avisos. Los cambios añadieron desorden y el tramo final fue la confirmación de un Dépor superado por un rival más atrevido, más combinativo y con mayor claridad en campo contrario.

4. Zaragoza-Dépor (1-0, 2024-25). El Dépor llegó a La Romareda sin nada en juego durante la pasada campaña y esa falta de tensión quedó expuesta ante un rival con el que siempre existe cierta rivalidad. El partido se decidió en un córner mal defendido: Diego Gómez, encargado del primer palo, peinó sin querer hacia atrás y dejó el balón servido en el segundo, donde Patiño marcó en propia puerta. El Dépor prolongó su decepcionante tramo final de la 2024-25 dejando en bandeja de plata la salvación matemática a un Zaragoza paralizado por el pánico al que le bastó ponerle un punto más de intensidad en los duelos para ganar.