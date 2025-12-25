Miguel Loureiro, el rostro habitual tras las derrotas

Miguel Loureiro, central del Dépor, durante una entrevista a este diario Patricia G. Fraga

Un niño que sueña con ser futbolista nunca imagina este detalle: algún día tendrá que colocarse ante un micrófono después de una derrota difícil. No es la parte atractiva del oficio, pero forma parte del trabajo. El Deportivo mantiene una rutina después de todos los partidos. Dos jugadores comparecen en zona mixta tras una victoria y también tras una derrota. En lo que va de Liga, el equipo blanquiazul ha perdido cinco veces. Por lo tanto, ha habido diez comparecencias de futbolistas en esas circunstancias.

Antes de llegar a los nombres de los que han afrontado ese marrón hay que poner sobre la mesa varios matices que condicionan cualquier comparecencia. Para poder hablar hay que haber jugado. Un futbolista que no ha tenido minutos no se expone en la zona mixta, aunque tenga peso en el vestuario. También influye el idioma. No todos dominan el castellano y fuera de Riazor no siempre es posible tener un traductor, así que algunos quedan descartados por pura logística. Y luego está el perfil comunicativo. No todos gestionan igual una situación tensa. Hay quien tiene facilidad para templar el ambiente, quien controla el mensaje y quien, simplemente, no se pone nervioso. La comunicación del club también pesa y evitar declaraciones que enciendan a la afición en un mal momento es un factor importante en las variables que maneja el Deportivo para elegir sus oradores tras un partido.

Con ese contexto se entiende mejor por qué ciertos jugadores acumulan más presencia que otros. En esta particular clasificación interna de la temporada 2025-26 destaca un nombre por encima del resto: Miguel Loureiro. El defensa de Cerceda solo lleva medio año en el Dépor, no es capitán y llegó este verano procedente del Huesca, pero ya ha asumido un rol de liderazgo evidente. Lo dijo en su presentación y lo ha mantenido: “Vai bastante ben coas miñas características e sempre foi algo que me saíu de forma natural: liderar co exemplo”.

De ahí que sea el futbolista que más veces ha dado la cara tras una derrota: tres en total. Estuvo en el Sardinero después del 2-1 ante el Racing, también tras el duro 1-3 del Castellón en Riazor y repitió en la última derrota del año frente al Andorra (1-0) en una situación especialmente complicada tras tres jornadas sin puntuar y antes del parón navideño. Su continuidad en el once y su ascendencia en el vestuario lo convierten en un perfil recurrente para estas situaciones.

Después de él aparecen Dani Barcia y Germán Parreño, ambos con dos comparecencias cada uno. El central, producto de la cantera y ya asentado en el primer equipo, se ha mostrado cada vez más cómodo a la hora de asumir esa responsabilidad. Incluso tras la victoria ante el Albacete se animó a cantar Cavalinho, de Pedro Sampaio: “Oh, vai no cavalinho; vai, vai, oh, vai”, cantó el de El Temple.

El podio de esta particular lista lo completa el portero Germán Parreño, sobrio dentro y fuera del campo, que también ha sido elegido en dos ocasiones. Los tres comparten un rasgo: ninguno forma parte del quinteto de capitanes.

Los capitanes del Deportivo son Diego Villares, José Ángel, Ximo Navarro, Sergio Escudero y Yeremay Hernández. Las lesiones explican buena parte de su escasa presencia en zona mixta durante las derrotas. Escudero se lesionó pronto y sigue de baja. Ximo está en la recta final de su recuperación tras caer en octubre ante el Almería. Y José Ángel entró en el equipo como titular en noviembre tras dejar atrás una operación de pubalgia y otras molestias. Villares sí ha jugado casi siempre y ha salido una vez tras una derrota (Castellón), mientras que Yeremay, estrella del equipo, no ha comparecido tras ningún tropiezo.

La clasificación se completa con Mario Soriano, Villares y el propio Sergio Escudero, que habló en la primera derrota, antes de caer lesionado. Esta lista expresa el carácter de estos jugadores, aunque también otras circunstancias como disponibilidad, idioma, confianza del club y perfiles más o menos adecuados para afrontar un momento delicado.

En definitiva, hablar tras una derrota nunca es agradable. La afición valora que alguien dé la cara, pero no sale cualquiera. El club cuida estos detalles y no todos los futbolistas están preparados para manejar un mensaje sereno después de un golpe. En ese equilibrio entre responsabilidad, experiencia y comunicación se mueve esta clasificación. Un pequeño termómetro de jerarquías, más allá del brazalete.