El Dépor ya tiene fecha para visitar Almería

LaLiga ha hecho oficial este miércoles la fecha de la jornada 22 de la Liga Hypermotion, en la que el Deportivo visitará al Almería. El partido se jugará en el UD Almería Stadium el sábado, 17 de enero, a las 21.00 horas.

Los jugadores de Antonio Hidalgo están de vacaciones y volverán a los entrenamientos el próximo lunes, 29 de diciembre, para preparar un duro mes de enero, en el que, además de la competición liguera también conocerán a su rival en los octavos de final de la Copa del Rey, un sorteo que se celebrará el 7 de enero.

Así, la primera cita del año 2026 será el domingo 4 de enero en Riazor contra el Cádiz, a las 21.00 horas. La siguiente jornada los llevará el sábado 10 de enero, a las 18.30, a Las Palmas, mientras que la eliminatoria copera se disputará entre el 13 y el 15 de enero.