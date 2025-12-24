¿A qué juega este Deportivo?

Antonio Hidalgo, dando indicaciones a Germán Parreño durante un partido Quintana

Antonio Hidalgo llegó en junio al Deportivo con las ideas muy claras. Con la mochila llena del bagaje que le otorgaba haber exprimido a equipos tan diversos como el Sabadell, el Sevilla Atlético o el Huesca, el técnico catalán arribaba en Riazor haciendo gala de dos banderas casi contrapuestas, pero tremendamente complementarias y aspiracionales para cualquier conjunto: atrevimiento y equilibrio.

“En el mundo del fútbol es cada vez más importante adaptarse a los perfiles que tengas. En Sabadell tenía unos perfiles y en Huesca, otros. Intentaremos ser un equipo atrevido, muy ordenado. La categoría así lo exige y, dependiendo del perfil de los jugadores, intentaremos unas cosas u otras”, explicaba el preparador catalán en su primera alocución pública ante los medios de comunicación.

“Sabemos el talento que tenemos entre manos. Trataremos de ser protagonistas, pero sabiendo la igualdad de la categoría, vamos a tener que sufrir muchísimo. Me vais a escuchar mucho durante la temporada esta palabra: el sufrimiento”, completaba poco después, repreguntado por la idea a desarrollar.

Estos pilares que el actual técnico blanquiazul ha ido repitiendo de cuando en cuando, en realidad, conectan con el mantra que la mayor leyenda del Deportivo en los banquillos elevó hasta la eternidad. Porque no hay tanta diferencia entre las pretensiones de Hidalgo y el “orden y talento” de Arsenio Iglesias.

LA LUPA | Las líneas maestras de Antonio Hidalgo Más información

El qué estaba claro. Faltaba por comprobar el cómo. Y lo cierto es que desde bien pronto se vio a un Deportivo muy maduro. Sobre todo, teniendo en cuenta el poco tiempo que el equipo llevaba trabajando bajo la nueva dirección técnica.

Los buenos resultados al inicio de liga no fueron casualidad. El Dépor encadenaba ocho jornadas sin perder, las seis primeras con un nivel de juego como mínimo notable en todas las facetas. Había matices en función del rival, pero las bases eran sólidas.

Orientar al rival y acosar de atrás hacia delante sin balón a la hora de presionar arriba y densidad en torno al área propia cuando tocaba defender abajo. No permitir que me corran, aunque sea a base de hacer faltas. No asumir riesgos en zona de iniciación, pero abrazar cierta pausa para construir una vez se superaba ese territorio peligroso. Encontrar al alejado (Yeremay como referencia) en la transición ofensiva para evitar la presión tras pérdida rival y poder salir a la carrera.

Sin embargo, todos esos pilares han ido convirtiéndose cada vez en vigas menos sólidas, debilitadas por las modificaciones en el equipo —obligadas y no obligadas— y una mala racha de resultados que transformó la exuberante confianza y suficiencia en dudas.

La pesadilla antes de Navidad del Deportivo en 5 claves Más información

El Dépor parecía imbatible, pero ya no lo era tanto. Los rivales le empezaron a encontrar las vueltas. Si es preciso citar un punto de inflexión, quizá ese responde al tanto del Eibar en el tiempo añadido, tras una pobrísima segunda parte en la que el equipo aguantó a duras penas el bombardeo.

Después de cuatro partidos más sin conocer el triunfo, el combinado coruñés logró salir de la mala dinámica con un incontestable 15 de 15 que, sin embargo, no sirvió para que las replantadas semillas del juego deportivista enraizasen de nuevo.

Lo demostró la zozobra de diciembre, con pésimos resultados en liga y un fútbol inconsistente, discontinuo y confuso con el que el equipo no termina de responder a qué quiere jugar en la actualidad. La adaptación al rival acaba transformándose en indefinición.

La salida de balón

Es el gran debe del Deportivo durante toda la temporada, pero se ha agravado en las últimas semanas. El conjunto herculino ha sufrido mucho en su zona de iniciación, sacando el balón desde atrás, cada vez que un rival se ha decidido de verdad a presionarle arriba.

Sin embargo, cuando los contrarios han apostado por amagar con un bloque alto que en realidad es poco presionante sobre el poseedor, el equipo tampoco ha encontrado demasiados mecanismos para construir. El Castellón lo evidenció.

LA LUPA | Deportivo 1-3 Castellón: Desubicado en el baile Más información

Bajo el paraguas de no arriesgarse a pérdidas gravosas, el conjunto deportivista apenas juega con centrocampistas en el carril central que acuden al apoyo de espaldas para que estos encuentren a un tercero.

Los caminos más habituales pasan por salir por fuera o por juntar a futbolistas cercanos al área propia para atraer a rivales y generar espacios unos metros más adelante para saltarse al centro del campo y conectar con los de arriba.

Así, ha habido excepciones como Albacete —en el que el equipo salió por fuera pero priorizó jugar en corto— o los primeros minutos en Santander. Pero el hecho de juntar pases ha acabado cristalizando en muchas ocasiones en envíos directos hacia la línea más ofensiva. La fórmula es válida, pero el Deportivo no dispone de futbolistas hábiles en la disputa. Ni siquiera en eso es dominante Mulattieri, que además ha perdido peso en el equipo. Y para cuánto menos Zakaria Eddahchouri, Stoichkov o los mediapuntas.

Así, según Wyscout, el Deportivo promedia casi 400 pases por partido —el tercer equipo que más—. Sin embargo, unos 40 son en largo, lo que le coloca cerrando el top-8 de los equipos que más envíos de más de 25 metros intenta, aunque es el menos preciso en este ámbito. El último del duelo año, en Andorra, fue especialmente significativo en este sentido.

Las prisas en campo rival

El Dépor no encuentra cómo progresar con el balón desde atrás de manera controlada. Pero es que una vez se asienta en campo contrario, también tiende a acelerarse.

Apenas hay pausa, ya que si se puede atacar la espalda del rival, se hace. Y eso redunda en las cifras de posesión. Al contrario de uno de los tópicos más afianzados en torno al Deportivo, el equipo blanquiazul no tiene demasiado el balón: promedia un 51%, menos que otros nueve equipos de la categoría.

Por supuesto la verticalidad debe existir, pero si en ocasiones es mal entendida acaba generando un problema de vuelta al equipo que la asume. Porque cuando más rápido va el balón hacia un lado, más rápido vuelve. Y no solo eso, sino que lo hace en condiciones más favorables para el contrario, pues tú no puedes presionar bien tras pérdida al estar separado.

Salvo excepciones, entre las que figuran el encuentro contra el Albacete o la primera parte en Zaragoza como exponentes más recientes, el Deportivo ha tenido también demasiados partidos en los que no ha terminado de asentarse en campo ajeno para, a partir de ahí, construir con paciencia.

Quizá es lógico teniendo en cuenta la naturaleza de unos futbolistas que, por mucho que gusten de asociarse, tienden al vértigo antes que a la pausa. Pero lo cierto es que no mastica demasiado las jugadas. Ese aspecto, unido a su escasa tendencia a profundizar por fuera y sacar centros —muchos de sus extremos y laterales no sobresalen pegados a la banda, pero tampoco dispone de buenos rematadores— le dejan como un equipo poco productivo en el ataque posicional.

Es coherente, por lo tanto, que el Dépor haya marcado muchos más goles en situaciones de transición ofensiva (15) que en ataques posicionales (10). También que sea el décimo equipo en cuanto a producción de remates (10,44 por partido), aunque sea el cuarto en lo referente a goles esperados. No genera demasiado, pero sí fabrica situaciones claras.

Del todo a la nada

Mientras, en el aspecto defensivo, el Deportivo también ofrece dudas. El equipo herculino matiza su tipo de presión según el rival, pero no puede asociar su nombre al de una extrema fiabilidad a la hora de ir a buscar al contrario arriba.

Lo sabe Hidalgo, que tras el encuentro contra el Mallorca reconoció que el suyo no era un equipo con capacidad de robo aunque, sin embargo, tiene tendencia a ir hacia delante porque no está cómodo si debe pasar demasiado tiempo sin balón.

Por ello, el técnico catalán ideó a su llegada un plan basado en el bloque alto para orientar la salida del rival y, una vez conducida hacia donde el Dépor desea, presionar desde atrás hacia delante. Empujar con agresividad desde la defensa.

LA LUPA | Andorra 1-0 Deportivo: La desnortada impulsividad blanquiazul Más información

Muy solvente al inicio, el mecanismo ha ido perdiendo fuerza en cuanto los rivales han encontrado la forma de penalizar la escasa competitividad en los duelos de algunos de los futbolistas del Deportivo (Valladolid) o desordenar la estructura blanquiazul a base de movilidad (Eibar, Málaga o Andorra).

De este modo, el Deportivo acaba siendo un equipo que pretende ser medianamente agresivo cuando va alto, pero que no lo suele lograr y acaba hundiéndose. Normalmente en una estructura 5-3-2 poco reactiva, que da tiempo y espacio al poseedor y desde la que le cuesta defender el ancho del campo.

Tanto es así que no tiene problema en acabar concediendo espacio en la frontal del área propia una vez bascula ni tampoco centros laterales, aunque defienda el área más por densidad que por pura capacidad aérea de sus futbolistas.

De pretender ser agresivo en los primeros pases del rival a todo lo contrario una vez este progresa. Solo Mirandés, Huesca, Cultural y Sporting permiten más pases al contrario en campo propio en relación con sus acciones defensivas.

Al menos esta tendencia identitaria sí se mantiene a lo largo del curso. Le servía para no encajar demasiado... hasta que el Castellón, la Real B y el Andorra le penalizaron con seis goles por esa propensión a permitir remates, pues únicamente reciben más disparos que el Dépor los propios Andorra y Real B, junto al Mirandés.