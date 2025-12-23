Rodríguez Lovelle, representante de Dani Rodríguez, lanza un guiño al Dépor: "¿Cómo podría decirle Dani que no?"

Dani Rodríguez, betanceiro y canterano del Dépor, celebra un gol con el Mallorca RCD Mallorca

Rodrigo Fernández Lovelle, representante de Dani Rodríguez, lanzó un guiño al Deportivo en una entrevista concedida a Última Hora Mallorca. El agente mencionó al club coruñés sin que se le preguntase directamente por él, como uno de los destinos que podría valorar el betanceiro para seguir compitiendo en España tras su reciente rescisión con el Mallorca.

“La prioridad es seguir disfrutando del fútbol. Nunca sabes dónde disfrutas. Si mañana nos llamase el Deportivo de La Coruña, cómo podría decir Dani que no”, comentó Fernández Lovelle al explicar los posibles caminos que se abren para su representado después de cerrar una etapa de siete temporadas y media en la isla.

Unas polémicas declaraciones del futbolista en contra de las decisiones de Jagoba Arrasate provocaron su apartamiento en los primeros compases de la temporada y forzaron el final de un idilio entre jugador y club. Aun así, Dani Rodríguez se marchó como una de las figuras más relevantes del Mallorca en su historia reciente.

Ahora, con el mercado de invierno a punto de abrir, Fernández Lovelle no da puntada sin hilo y se deja querer. “Aunque es un equipo de Segunda, es uno de los más importantes de este país. Digo el Dépor por nombrarlo, porque ha salido en prensa y porque Dani debutó con ellos contra el Sevilla. Lo importante es seguir siendo felices y seguir jugando al fútbol”, remarcó en la entrevista, donde deja caer que una llamada del Deportivo podría convertirse en el paso decisivo para que Dani Rodríguez aceptase jugar en Segunda vestido de blanquiazul.