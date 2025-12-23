El Yeremay más oculto: el '10' interviene menos que el curso pasado

Yeremay se tapa la cara con la camiseta del Deportivo durante un partido en Riazor ante el Ceuta Quintana

El Deportivo cerró el año en Andorra (1-0) con una sensación que venía creciendo desde hace semanas. No es que Yeremay haya dejado de ser el futbolista diferencial que fue en su estreno en Segunda, ni que su talento haya disminuido, pero su participación en el juego sí muestra un descenso claro respecto al curso pasado. Una caída que no nace en los tres últimos partidos, sino que se ha ido instalando partido a partido hasta dejar una evidencia difícil de ignorar. El canario interviene menos, aparece menos y toca menos balón que hace un año, y eso condiciona al Dépor porque buena parte del plan ofensivo del equipo depende de que el ‘10’ esté dentro del partido.

El ejemplo más evidente llegó en la derrota por 1-0 contra el Andorra. Yeremay firmó su encuentro como titular con menos participación desde que aterrizó en el fútbol profesional: 30 toques, cuando su media del curso ronda los 52, y solo 12 pases, con 11 completados. Fue una actuación discreta, en la que pasó casi inadvertido, algo poco habitual en él. Y otro de los antecedentes recientes tampoco había sido bueno en ese sentido. En la derrota ante el Castellón, en Riazor (1-3), se quedó en 35 toques, 13 pases y apenas 7 acertados. Ese registro es, hasta ahora, su cifra más baja de pases completados como titular en el fútbol profesional.

Lo más llamativo es que incluso en partidos del curso pasado en los que jugó menos minutos tuvo más presencia. En El Molinón, por ejemplo, disputó solo 45 minutos en la derrota por 2-1 y firmó 35 toques. En el Dépor-Racing de Santander (1-2), donde jugó la media hora final en Riazor y marcó, llegó a 29 toques y 13 pases. Es decir, incluso en tramos cortos de la 2024-25 intervenía tanto o más que en algunos partidos completos del presente curso. Y cuando se repasa su serie semana a semana se atisba una tendencia general a aparecer menos.

2024-25 contra 2025-26

La comparación entre temporadas lo confirma. El curso pasado promedió 59,7 toques por cada 90 minutos. Esta campaña la media baja a 52,06. También intenta menos pases, algo que se refleja en la diferencia entre los 27,57 completados por partido del curso pasado y los 24,26 de esta temporada. A cambio, acierta más, lo que sugiere una selección más prudente (del 82,4% del pasado curso al 84% del actual). Con el regate ocurre algo similar: baja de 3,78 intentos a 3,16, aunque mejora su porcentaje de acierto (del 50,6% al 54,7%). Todo apunta a un comportamiento más controlado, con menos riesgo. Y en parámetros más específicos como los toques en el área rival también se aprecia la caída. El curso pasado promediaba 5,79 y este, 4,74. Incluso las pérdidas de balón, que también descienden, encajan en la misma lectura. Pierde menos porque interviene e intenta menos.

Su tabla de intervenciones dibuja una línea de dientes de sierra. Yeremay es una pieza de un engranaje mayor y sus altibajos suelen coincidir con los del equipo coruñés, aunque el fútbol no es matemática. En las victorias ante Albacete y Ceuta alcanzó sus cifras más altas, 67 y 64 toques. El siguiente escalón lo forman partidos muy distintos entre sí, como el 1-1 en Riazor ante el Valladolid (63) y la dura derrota por 3-0 en Málaga (58), un registro que comparte con los triunfos ante Granada y Sporting. El contexto influye, pero no es el único factor que afecta directamente a la participación del canario.

Pero incluso con esos picos, la tendencia estaba marcada antes de las últimas tres derrotas. Yeremay afrontaba el tramo final del año con un promedio de 52 toques, ya lejos de los 59,71 del curso pasado. Y después llegaron los 35 toques ante el Castellón, los 58 frente a la Real B y los mencionados 30 en Andorra. El golpe visual se multiplica, pero la caída de su participación había empezado mucho antes.

Cúmulo de factores

Con estos datos sobre la mesa, es inevitable preguntarse por los motivos. Nadie puede medir exactamente cuánto pesa cada factor, pero sí se pueden identificar elementos que cualquier seguidor del Dépor ha visto. Uno de ellos es el desgaste mental del verano. Yeremay reconoció públicamente que las ofertas recibidas y el ruido constante le afectaron. “La presión es porque me exijo mucho y eso a veces te pasa factura. Está bien exigirme, pero tampoco una locura. No me sentía cómodo en el campo, cuando no me llegaba el balón o un control, o los movimientos, no me sentía cómodo”, dijo el ‘10’ tras el partido contra el Zaragoza, donde también resumió su gestión de las altas expectativas: “Lo estoy trabajando, es complicado, tengo 22 años, cuesta mucho. En verano me costó un mundo. Cuando la gente habla bien de ti, sales en las portadas, lo estoy trabajando y la gente me está ayudando, la gente del club, los compañeros... Estoy mucho más tranquilo que hace unos meses”.

Otro factor ha sido su posición en el campo. En las primeras jornadas apareció más centrado, con un rol híbrido entre enganche y segundo punta, más lejos de la banda izquierda desde la que construyó sus mejores actuaciones. Cuando juega pegado a la línea de cal puede recibir al pie, abrir el campo y encarar, mientras que por dentro las recepciones llegan con más tráfico y menos espacio. Durante la temporada ha alternado ambos roles, a veces más abierto, otras con total libertad para moverse, pero su mapa de intervenciones ha dependido en cierta manera de estas variaciones. No explica todo, pero sí forma parte del contexto.

También es inevitable mencionar que ya no es un desconocido. El curso pasado fue la revelación de la categoría. Esta temporada los rivales preparan planes específicos para él. Intentan anticipar sus recepciones, cerrarle líneas de pase y evitar que tenga situaciones claras de uno contra uno. Es normal que un futbolista tan determinante enfrente estos ajustes y que eso reduzca parte de su volumen con balón.

Todo ello confluye en una sensación difícil de medir, pero perceptible. Parece menos atrevido en ciertas fases, como si seleccionara más las acciones. Regatea menos, aunque cuando lo hace suele acertar. Se lanza menos al duelo, mide más sus conducciones. No es algo que ocurra en todos los partidos ni durante los 90 minutos, pero sí lo suficiente como para apreciarlo en sus cifras acumuladas.

Yeremay no interviene como el curso pasado y los datos lo sostienen. Su media ya había caído antes del último tramo de derrotas y los partidos recientes solo han acentuado la curva. El Dépor necesita que vuelva a aparecer más cerca del balón y del juego, pero también debe ofrecerle escenarios que lo permitan. Porque la caída en su participación no responde a un único motivo, sino a un conjunto de factores que han ido recortando su presencia hasta dejarla por debajo de lo que solía ser habitual. El reto, para jugador y equipo, pasa ahora por devolver esos números a un lugar más acorde a lo que Yeremay puede y acostumbra a dar.