El lateral derecho, la punta del iceberg del mercado de invierno del Deportivo

El Deportivo llega al parón navideño con tres derrotas seguidas y una sensación creciente de que enero será un mes clave tanto en el aspecto competitivo como de decisiones en los despachos. El club coruñés ha dejado entrever que busca un lateral derecho, pero esa necesidad parece solo la parte visible de un escenario más amplio. Desde el inicio de temporada, Antonio Hidalgo verbalizó el objetivo del club, “acabar entre los seis primeros”, y para sostenerlo quizá el club apueste por más de un refuerzo. El lateral derecho se presenta como la punta del iceberg del mercado de invierno, ya que el equipo ha evidenciado que necesita elevar el suelo competitivo en ciertas zonas si no es capaz de recuperar el nivel que se presupone a alguno de sus futbolistas.

La defensa es la línea que necesita de forma más clara un esfuerzo en el mercado invernal. El Deportivo decidió arrancar el curso con una línea corta de efectivos. Fernando Soriano cerró una zaga con siete defensas en la primera plantilla, casi todos con capacidad para actuar en varias posiciones, más el apoyo del fabrilista Samu Fernández. El canterano ya debutó en Copa y transmite seriedad y concentración en cada acción, aunque todavía no ha jugado en Liga. Además, las lesiones de Sergio Escudero y sobre todo Ximo Navarro abrieron una grieta que dejó la línea defensiva al límite en momentos puntuales. El club coruñés confiaba en Samu y en la polivalencia del resto, pero el paso de las jornadas dejó en evidencia que el margen era escaso.

El lateral derecho se convirtió en un problema evidente. El Deportivo empezó la temporada con dos especialistas, Ximo Navarro y Miguel Loureiro. Con Ximo lesionado durante un largo tramo y sin fecha clara de recuperación, y con Loureiro asentado en el centro de la zaga por necesidad y rendimiento, la banda quedó huérfana. Tanto que Lucas Noubi, central formado para actuar por dentro, ha sido el encargado de cubrir el flanco en varios encuentros. Ese baile de posiciones explica por qué el club apunta al mercado hacia el lateral diestro.

También hay matices en esa búsqueda. El Deportivo valora que Loureiro ha rendido a buen nivel como central y entiende que puede reforzar la defensa sin cambiar ese rol. Posiblemente es más fácil encontrar un lateral derecho competitivo que un central que mejore lo que ya tiene el conjunto coruñés. Además, en plantilla conviven perfiles híbridos que pueden alternar puestos, como el propio Loureiro, Noubi o el casi recuperado Ximo Navarro. Por eso parece menos lógico ir a por un lateral que vuelva a ser más central que otra cosa. Lo natural sería encontrar a un jugador con mayor vocación ofensiva que permita ganar profundidad por fuera y que también sea capaz de ocupar alturas intermedias, un papel que Ximo tuvo cuando estuvo disponible.

A vueltas con el '8'

El centro del campo abre otro foco. En verano, el Deportivo se interesó por Riki Rodríguez, jugador del Albacete. Fernando Soriano explicó que el club decidió no abordar ese fichaje porque apostó por Charlie Patiño y Rubén López. "Riki no era una prioridad, al venir Gragera teníamos esa posición con la competencia de Villi, Rubén y Charlie. Por debajo vienen Noé y Enrique, que pueden apretar y poner competencia a esa línea. Al principio del mercado valoramos esa opción, pero las pretemporadas clarifican para bien o para mal las situaciones", comentó el director de fútbol.

Entonces se consideró que la posición estaba cubierta con Gragera, José Ángel, Villares, los dos jóvenes mencionados y la opción de retrasar a Mario Soriano en caso de emergencia tras una pretemporada que provocó ajustes en ese sentido. "Vimos que Denis (Genreau) no daba lo que necesitábamos. Charlie fue todo lo contrario, vimos el jugador que fichamos hace un año. Veíamos una posibilidad muy importante con él y con la competencia de un Rubén que estaba dando un buen nivel. Se decidió cerrar la plantilla y no buscar más. Otros jugadores, como Riki, ahora mismo están más hechos que Charlie o Rubén, pero confiamos en la progresión de los nuestros", argumentó Fernando Soriano.

Tres meses y medio después, la situación es distinta. Rubén López apenas ha tenido minutos salvo en la Copa del Rey. Charlie ha crecido respecto al pasado curso, pero ni siquiera ha encadenado dos titularidades seguidas. En el día a día, José Ángel y Gragera se han repartido el rol de mediocentro posicional, mientras que Villares se ha asentado como '8' y ha dejado poco espacio a otras alternativas. Mario Soriano ha retrasado su posición en algunos partidos, pero no parece una solución de continuidad. Con este escenario, no sería extraño que el Deportivo valore incorporar un ‘8’, alguien que pueda sumar recorrido y claridad en campo contrario. Riki es una posibilidad teórica porque termina contrato en 2026 y desde enero podría negociar su futuro, pero no hay garantías de que el club vaya a dar ese paso. Hay otros nombres que podrían encajar, aunque no han trascendido.

En paralelo ha aparecido Noé Carrillo, que ya debutó en Copa con gol ante el Mallorca. Hidalgo lo tiene presente, pero sigue siendo un canterano que aún no ha debutado en Segunda. El potencial del mediocentro es evidente, aunque no está claro si el club asumirá el riesgo de entregarle un papel mayor en plena pelea por mantenerse en la zona noble de Segunda. Apostar por él o ir al mercado comporta decisiones diferentes. Ambas tienen dificultades en un escenario competitivo como el actual.

Sin espacio en la delantera

La delantera presenta un caso distinto. Por número, no parece la línea prioritaria. El Deportivo cuenta con dos delanteros puros, Zakaria Eddahchouri y Samuele Mulattieri, además de Stoichkov, que en el último mes ha actuado también como ‘9’, aunque su posición ideal es la de segundo punta. A ellos se ha sumado Bil Nsongo, delantero camerunés del Fabril que debutó en Copa dejando buenas sensaciones ante Sabadell y Mallorca y que jugó el último partido en Liga en Andorra. La cantidad invita a pensar que no habrá movimiento en esta parcela. El rendimiento, sin embargo, abre un resquicio. Ninguno de los tres delanteros del primer equipo ha tenido continuidad. Todos han tenido momentos, pero ninguno se ha adueñado del puesto.

Si llegara un atacante, eso sí, implicaría una salida. No parece probable que el club vaya a acumular más jugadores en esa posición. Zaka despertó interés en el extranjero hace algunas semanas, concretamente en el Al-Ahly de Egipto, y Mulattieri, cedido por el Sassuolo, ha perdido peso en la rotación hasta el punto de no jugar en Andorra. En la visita al Nou Estadi d’Encmap se quedó en el banquillo mientras tenían minutos Eddahchouri, Stoichkov, Bil Nsongo e incluso Christian Herrera, que tiene un rol casi residual en Liga. Además, en medios italianos se han hecho eco del interés de la Sampdoria por hacerse con sus servicios. La llegada de algún refuerzo abriría la puerta a una salida, pero no hay certezas de que vaya a producirse.

En la línea de tres cuartos la situación es aún más clara. El Deportivo cuenta con jugadores de nivel como Yeremay, Mario Soriano, David Mella o Luismi Cruz. El club hizo un esfuerzo importante en verano con la llegada del ex del Tenerife y sería extraño pensar en otro refuerzo en esa zona.

Por todo esto, el lateral derecho se presenta como la punta del iceberg. Es el lugar más evidente para intervenir, pero no el único que puede requerir atención si el Deportivo quiere sostener su aspiración de recuperar los puestos de ascensos directo o al menos estar entre los seis primeros. Enero se abrirá con margen para actuar. La decisión será ver hasta dónde necesita ir el club para no quedarse corto en un momento clave de la temporada.