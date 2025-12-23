El bajón de 'los Joses' deja sin certezas la sala de máquinas del Deportivo

José Gragera y José Ángel Jurado, en el banquillo durante el Deportivo-Valladolid Quintana

‘Los Joses’ han pasado de ser dos certezas para el Deportivo a añadir todavía más incógnitas a una sala de máquinas blanquiazul que en los últimos partidos no termina de carburar.

Quizá no tengan demasiada culpa de ello ni José Ángel Jurado, ni José Gragera. Pero las pocas evidencias colectivas no están ayudando a ninguno de los dos mediocentros del equipo, incapaces también desde el punto de vista individual de arreglar los problemas globales. El equipo no beneficia a ‘los Joses’, pero ‘los Joses’ tampoco están otorgando soluciones al equipo.

El Dépor se fue de vacaciones tercero en la clasificación, aunque consumido por su mala dinámica de resultados —tres derrotas consecutivas en liga— y de juego. Serán las Navidades un momento ideal para resetear y encontrar de nuevo el camino. También para los dos futbolistas llamados a ocupar el puesto de ‘6’ y encargados de desarrollar un rol trascendental en cualquier equipo.

No es excepción en esta visión Antonio Hidalgo, que desde su llegada a A Coruña ha afianzado en su vocabulario futbolístico la palabra “equilibrio” como una de las más importantes. “Me gustaría que mi Dépor jugase de manera ordenada. Soy alguien a quien le gusta mucho el orden y el equilibrio”, apuntaba ya en su primera declaración pública, difundida por el club incluso antes de ser presentado oficialmente en rueda de prensa.

De ese equilibrio se debe encargar, en buena parte, el pivote posicional. Un rol para el que el Deportivo cuenta como actores principales con Jurado y Gragera.

El primero de ellos arrancó el curso futbolístico al margen de sus compañeros, después de que en las últimas semanas del pasado curso, una vez el Dépor obtuvo la permanencia en Segunda División de manera matemática, decidiese dejar de llevar a su cuerpo al límite. Parar y operarse de unos problemas de pubalgia que le venían martirizando desde hacía meses y con los que había aprendido a convivir para rendir.

Ante una situación insostenible en el tiempo, era imprescindible poner una solución definitiva. Por mucho que le apartase del equipo en el corto y medio plazo. Así, José Ángel pasó por el quirófano y tuvo que realizar una recuperación específica y una pretemporada particular que le impidió pisar el verde de manera oficial hasta el 4 de octubre. Jurado volvió a jugar en los últimos minutos contra el Almería, uno de sus exequipos. Y aunque una semana después repitió como uno de los últimos cambios en la aciaga noche de La Rosaleda, no fue hasta casi un mes después cuando Hidalgo volvió a tirar de él.

Cambia la tendencia

Contra la Cultural Leonesa en Riazor y ya con 2-0 en el marcador, José Gragera entró al vestuario en el descanso descalzo, con una inflamación en uno de sus tobillos que le impidió, tras probarse en el césped segundos antes de la reanudación, continuar en el partido.

En su lugar entró José Ángel. Y la aparición del andaluz supuso tal impacto que el ‘20’ le dio la vuelta a la situación. Hidalgo, que tenía a Gragera como uno de sus imprescindibles, comenzó a apostar por el sevillano en el once. Inducido por las molestias derivadas del citado tobillo de Gragera, sí. Pero, sobre todo, por la extraordinaria irrupción de Jurado, que le cambió la cara al juego ofensivo del equipo.

Contra la Cultu, el control creció con él. Y aunque frente al Córdoba el Dépor vivió más a merced de su rival, la zurda de Jurado ayudó a gobernar tanto contra el Ceuta como, sobre todo, frente al Albacete.

José Ángel parecía inamovible. Pero entonces, en diciembre, llegaron las tres derrotas consecutivas, en las que el futbolista criado en las canteras del Real Betis y del Villarreal empezó a sufrir. Condicionado por un plan defensivo que le llevaba a abarcar más campo —algo en lo que nunca se ha sentido cómodo— y engullido por la falta de control y pausa del equipo a nivel ofensivo, el andaluz bajó enteros en su rendimiento.

Ni la presencia de Charlie Patiño frente a la Real Sociedad B ni el regreso de Luismi Cruz en Andorra terminaron de darle al cuadro herculino ese mayor poso para construir sus ofensivas. Y José Ángel, fundamental en los primeros pases pero también para progresar con envíos venenosos entre líneas, fue a menos.

Apenas ha aparecido durante ese bajón tampoco José Gragera, la principal alternativa para el puesto de ‘6’ y el futbolista de la plantilla más similar a su tocayo. Y es que más allá del partido de Copa del Rey, en el que el gijonés volvió a ofrecer buenas sensaciones, el jugador cedido por el Espanyol apenas acumula 55 minutos en los últimos nueve partidos ligueros. Casi todos llegaron en Andorra, donde Gragera relevó en el descanso a Jurado, incómodo en el choque de ida y vuelta y cargado ya con una peligrosa amarilla.

Pese a su participación en Encamp, el canterano del Sporting, al que Hidalgo devolvió al once directamente en Málaga después de cinco jornadas ausente por una rotura muscular, ha perdido su condición de indispensable para el técnico catalán. Buena parte de la explicación está en cómo el asturiano está pagando ahora esa entrada desenfrenada entrada en el equipo después de diez meses sin jugar por una lesión en el dedo de un pie.

Todavía sin ritmo, pero sobre todo sin confianza y penalizado por un equipo que no termina de encontrar una vía de juego sólida, Gragera tampoco afronta las Navidades en su mejor momento como blanquiazul.

Así, está por ver de qué manera responde Hidalgo a la vuelta de las vacaciones para afrontar el ‘Tourmalet’ de enero. En la recámara espera también un Charlie Patiño que, aunque en la pretemporada jugó como ‘6’, no ha vuelto a ejercer de pivote único en liga y alterna titularidades con períodos de incomparecencia.