Tourmalet en enero para poner al Deportivo en su sitio

Diego Villares y Ezkieta en el Racing de Santander-Deportivo del pasado domingo FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo inicia las vacaciones de Navidad todavía rumiando las tres derrotas consecutivas con las que ha cerrado el año y asumiendo las vacaciones como un tiempo de desconexión y reflexión con el que preparar la vuelta a la competición. Bien haría en prepararse a conciencia, porque lo que le espera a la vuelta del parón responde a ese tramo de calendario que provoca que el fútbol siempre recurra al término ciclista de subir el Tourmalet. En cuatro semanas, Antonio Hidalgo y los suyos, ahora terceros, se verán las caras contra los equipos que comerán las uvas en primera, segunda y cuarta posición, además de contra el sexto.

De cómo el grupo que dirige Antonio Hidalgo atraviese este carrusel de rivales directos dependerán muchas de las opciones de seguir aspirando al ascenso directo, o tener que conformarse con pelear por los puestos de playoff. Y como guinda... la posibilidad de recibir a un grande en Riazor.

Estreno de año ante el Cádiz en Riazor (domingo, 4 de enero, 21.00h)

El primer partido de 2026 será contra el equipo que ahora mismo marcha en peor posición de los rivales contra los que el Dépor jugará en enero. Pero, al mismo tiempo, es el que viene de frenar a un Castellón que parecía imparable. El Cádiz terminó 2025 en sexta posición accediendo a puestos de playoff después de vencer al cuadro 'orellut', que encadenaba cuatro victorias y aspiraba a alcanzar los puestos de ascenso directo.

Clasificación de Segunda División después de la jornada 19

El equipo que dirige el exdeportivista Garitano ha completado una primera vuelta irregular, con una caída similar a la del Dépor, pero ha completado un buen mes de diciembre, con tres victorias en los últimos cuatro encuentros, incluida esta última ante el Castellón.

Visita a la UD Las Palmas para cerrar la primera vuelta (sábado, 10 de enero, 18.30h)

El siguiente encuentro será como una revancha. Será viajar a Gran Canaria para medirse a una UD Las Palmas que desde el sábado por la noche ocupa ese segundo puesto que antes pertenecía al conjunto herculino. Hasta el momento, la escuadra de Luis García ha mantenido un ritmo sostenido y nunca ha enlazado tres jornadas sin sumar tres puntos, viniendo además de golear a la Cultural en el último encuentro del año. Esta visita supondrá el broche a la primera vuelta del campeonato.

Riazor y la posible llegada de un grande en la Copa (12, 13 o 14 de enero)

Hasta aquí el terreno conocido por la plantilla deportivista, al menos en lo que se refiere a horarios para los partidos que debe disputar durante el primer mes de 2026. Todavía pendientes de definir el cuándo, lo que sí está claro es que la ya empinada cuesta se convierte prácticamente en una pared vertical.

El regreso a la península será para jugar los octavos de final de la Copa del Rey. No se conoce el día ni el rival, pero hay un 80% de posibilidades de que el rival sea uno de los grandes del fútbol español. Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic tienen papeletas para visitar a A Coruña en un torneo que de momento ha servido para generar ilusión entre el deportivismo gracias a la victoria contra el Mallorca y la aparición de futbolistas como Bil Nsongo o Noé Carrillo.

Segunda salida consecutiva en Liga frente a un rival directo como el Almería (17 o 18 de enero)

La irregularidad está marcando a los rivales del Dépor, con pocos siendo capaces de aprovechar los tropiezos que el conjunto coruñés ha tenido en diciembre. Uno de ellos es el Almería, que también cerró 2025 con derrota después de caer en La Rosaleda ante el Málaga. El equipo indálico marcha ahora mismo con los mismos puntos en la clasificación y se medirá al conjunto blanquiazul para abrir la segunda vuelta.

A partir de este momento habrá que tener en cuenta también el golaveraje. En la primera vuelta, el Almería logró sacar un punto de Riazor (1-1) después de adelantarse en el marcador y ver cómo Yeremay neutralizaba la ventaja con un golazo.

Llegada en alto contra el líder (24 o 25 de enero)

Por si el carrusel no hubiese sido suficiente, el último partido de enero traerá en Riazor al actual líder de la categoría. El Racing de Santander, que ha cerrado el año titubeante en cuanto a resultados, encabeza la clasificación después de haber sido el aspirante más regular de todos los que pelean por el premio gordo.

Igual que sucede con el Almería, el Dépor tendrá en este caso una nueva oportunidad de revancha después de caer derrotado en el encuentro de la primera vuelta (2-1) a pesar de adelantarse en El Sardinero. l