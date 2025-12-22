Top 10 | Partidos del Dépor a mayor altitud s.n.m.

Juan Carlos, en un lance del Deportivo-Independiente de Santa de 2014, disputado en Bogotá a 2.554 metros de altitud ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo visitó Andorra el pasado sábado por primera vez, para jugar uno de los partidos a mayor altitud de los más de 5.200 que ha disputado en sus 119 años de vida.

Sin embargo, no ha superado el Deportivo en el Principado el récord establecido hace poco más de diez años en su visita a Colombia. Los blanquiazules han jugado en seis estadios por encima de los mil metros, pero solo una vez más arriba de los 2.000, una altitud en la que sí se notan de verdad los efectos del cansancio por la menor cantidad de oxígeno.

10. Teruel

La reciente visita al Pinilla, en la temporada de la salida del barro, ha sido la única que el Deportivo ha realizado a la capital de provincia con menor número de habitantes de España. Los blanquiazules se impusieron por 1-3 al CD Teruel, que se adelantó en el marcador, en partido jugado el 13 de abril de 2024. El estadio de Pinilla se encuentra a 918 metros de altitud.

9. Coritiba (Brasil)

El amargor por la pérdida de la Liga 1993-94 ha borrado de los recuerdos deportivistas una fugaz gira por Brasil, comprometida días antes de aquel doloroso trance. El Dépor se midió al Palmeiras en Sao Paulo y, el 12 de junio de 1994, al Paraná Clube (0-2) en Coritiba, capital del estado de Paraná que se sitúa a 935 metros sobre el nivel del mar.

8. Cali (Colombia)

La LFP World Challenge llevó al Dépor por primera al país cafetero en el verano de 2014. Su segundo partido en Colombia tuvo lugar el 24 de julio de 2014 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, situado a 965 metros de altitud. El conjunto local, el Deportivo Cali, se impuso por 3-1 a los pupilos de Víctor Fernández, que vieron puerta con un golazo de Álex Bergantiños.

7. Guijuelo (Salamanca)

El Municipal Luis Ramos de la capital del jamón se levanta a 983 metros sobre el nivel del mar. El CD Guijuelo recibió la visita del primer equipo blanquiazul en dos ocasiones. La primera, en el Subgrupo 1A de la Segunda División B post-pandémica (0-0). La segunda, en la primera ronda de la Copa del Rey 2022-23, en la que el Dépor cayó eliminado (2-0).

6. Soria

Nueve veces ha visitado el Deportivo –en Primera, en Segunda y en Segunda B– el Nuevo Estadio de Los Pajaritos, feudo del CD Numancia, equipo representativo de la ciudad de Soria. Sus 1.044 metros de altitud no se le acaban de dar mal del todo a los blanquiazules, que ganaron en cinco ocasiones, empataron en otra y perdieron solo tres, una de ellas la del célebre gol anulado injustamente por Pérez Lasa al portero deportivista Jacques Songo’o.

5. San Cristóbal (Venezuela)

El Deportivo de Miguel Ángel Lotina se estrenó con una concentración de pretemporada en Venezuela. Allí jugó un partido en la costera Cachamay (triunfo por 1-0 sobre el Minervén), otro en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela –a 865 metros de altitud, con victoria por 2-0 ante el Marítimo de Funchal portugués– y el último en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, a 1.062 metros sobre el nivel del mar. Los blanquiazules cayeron ante el equipo anfitrión, el Deportivo Táchira (4-2).

4. Velilla del Río Carrión (Palencia)

La pequeña localidad de la montaña palentina –poco más de 1.000 habitantes en la actualidad– tenía algo más de 2.000 cuando la visitó el Deportivo en 1984. Fue con motivo del XVI Trofeo Fiestas de Velilla, disputado el 15 de agosto de aquel año. El equipo blanquiazul, dirigido por Arsenio Iglesias, se impuso al Palencia, recién descendido a Segunda B, por 0-3. El campo de La Serna se encuentra a 1.122 metros de altitud.

3. Salta (Argentina)

En su gira por Argentina tras lograr el ascenso a Segunda en 1975, el Dépor visitó por primera y única vez el Monumental de River Plate, donde perdió por 1-0. Después viajó hacia el norte para enfrentarse a Talleres de Córdoba (1-1), Atlético Tucumán (derrota por 2-0) y Juventud Antoniana (1-1). Este último equipo es de la ciudad de Salta. Su estadio, el Fray Honorato Pistoia, se levanta a 1.176 metros sobre el nivel del mar. El Deportivo fue el primer equipo europeo en visitar la localidad andina, donde Alfonso Castro marcó el gol a mayor altitud que ha anotado el Deportivo.

2. Encamp (Andorra)

El Deportivo sumó su tercera derrota consecutiva el pasado sábado en la primera visita de su historia al Principado de Andorra. El FC Andorra se impuso por 1-0 gracias a un gol del uruguayo Lautaro de León. El Nou Estadi d’Encamp, donde juega el conjunto propiedad del exbarcelonista Gerard Piqué desde hace unos meses, está a 1.242 metros de altitud.

1. Bogotá (Colombia)

El partido a mayor altitud que jamás ha jugado el Deportivo tuvo lugar el 22 de julio de 2014. Fue el primer duelo de la LFP World Challenge, que los blanquiazules disputaron en Colombia. El Dépor perdió ante el Independiente de Santa Fe (1-0). El escenario fue el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, a nada menos que 2.554 metros sobre el nivel del mar. Sirva como comparativa que Fonte da Cova, el puerto de montaña más alto de Galicia, sube hasta los 1.849 metros, y que a esos 2,5 kilómetros sobre el nivel del mar finaliza la carretera en la estación granadina de Sierra Nevada.