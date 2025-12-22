Mi cuenta

Los préstamos producen réditos para el Deportivo en la primera mitad de temporada

Chacón lidera con autoridad el rendimiento de los cedidos, con protagonismo también para Jairo, Kevin, Guerrero y Diego Gómez

Lucía Dávila
Lucía Dávila
22/12/2025 20:47
Luis Chacón celebra su gol durante el triunfo sobre el Mirandés
Luis Chacón celebra su gol durante el triunfo sobre el Mirandés
CYD Leonesa
La primera mitad de la temporada deja situaciones muy dispares entre los cedidos blanquiazules: desde casos de protagonismo absoluto y peso clave en sus equipos, hasta otros en los que la falta de continuidad, las lesiones o la escasez de confianza de sus entrenadores han marcado su inicio de curso.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Firma un gran inicio de temporada. El mediapunta de Pontedeume se ha convertido en un jugador indiscutible para el conjunto leonés y en un fijo en los onces de Ziganda. Ha sido titular en las 18 jornadas disputadas, perdiéndose únicamente el partido ante el Dépor en Riazor por la cláusula del miedo. Sus números avalan su importancia: tres goles y dos asistencias, viendo puerta y asistiendo en la victoria por 2-4 ante el Racing de Santander, y en los encuentros ante Zaragoza y Mirandés. Pese al 4-0 ante Las Palmas de este sábado, la Cultural pasará las Navidades dos puntos por encima del descenso, además de estar en octavos de la Copa del Rey tras eliminar al Levante, aunque con descanso para Chacón.

Bouldini (Granada). Inicio accidentado para el delantero marroquí en tierras andaluzas. Tras hacerse oficial el intercambio Bouldini–Stoichkov, entró directamente en el once del Granada, siendo titular ante Mirandés y Málaga. En este último encuentro dio una asistencia, pero tuvo que retirarse al descanso y se perdió las dos jornadas siguientes por lesión. Volvió a tener minutos ante Huesca y Real B, hasta que en la jornada 9 frente a Las Palmas sufrió una aparatosa lesión apenas dos minutos después de entrar al campo. Salió en camilla y entre lágrimas, aunque finalmente el susto se quedó en un esguince que le mantuvo mes y medio fuera. Reapareció ante la Cultural, tuvo protagonismo en Copa y en este momento continúa acumulando minutos desde el banquillo y cogiendo ritmo de competición.

Bouldini, durante el duelo ante la Cultural Leonesa

Así le fue a los cedidos del Dépor: A Bouldini ‘le quitan’ el gol en su reaparición tras la lesión

Más información

Álex Petxarroman (Andorra). Tras quedarse fuera de la convocatoria este sábado, precisamente en el duelo ante el Deportivo, ya son cinco jornadas consecutivas las que acumula el lateral vasco sin jugar. Desde su llegada a Andorra, y a pesar de la destitución de Ibai Gómez, Petxarroman continúa sin tener protagonismo en el cuadro andorrano y tampoco entra en los planes de Carles Manso. Un total de 349 minutos son los que ha disfrutado en las 19 jornadas de competición disputadas hasta el momento, y participó solamente en siete partidos, cuatro de ellos como titular. Donde si ha tenido peso es en la Copa del Rey. Fue titular tanto ante el Valle Egües (con gol incluido), como frente a la Cultural Leonesa, aunque su equipo cayó eliminado.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El centrocampista coruñés se ha convertido en una pieza clave para Pablo López. Después de regresar al Deportivo tras su paso por el Ourense CF, el club coruñés decidió cederlo al Racing de Ferrol para que sumara minutos y experiencia en Primera RFEF. Realizó un inicio de liga brillante y anotó el primer gol de la temporada para el equipo departamental. Desde ese momento lo ha jugado prácticamente todo, a pesar de que la última jornada frente al Real Avilés se quedó en el banquillo. El Racing comerá el turrón en la tercera posición, solo por debajo de Tenerife, que se mantiene líder, y del Celta Fortuna.

Martín Ochoa (Arenteiro). El delantero riojano no termina de encontrar continuidad en el Arenteiro y, tras 17 jornadas, solo ha sido titular en seis ocasiones. En plena mala dinámica del equipo, encadenando once partidos sin conocer la victoria, Ochoa partió de inicio en cuatro encuentros consecutivos, aunque sin lograr ver portería. Su protagonismo fue disminuyendo, e incluso en los últimos encuentros ante Talavera y Arenteiro saltó al terreno de juego cuando apenas quedaban unos segundos de partido, además de una aparición desde el minuto 70 el pasado fin de semana. Su primer gol llegó en Lezama ante el Athletic B, aunque insuficiente para sumar puntos.

Adrián Guerrero (Ourense CF). Desde su llegada ha disfrutado de minutos en todas las jornadas, la gran mayoría partiendo desde inicio. Además, también participó en una Copa del Rey que, como ya es habitual, hizo soñar a los ourensanos tras eliminar al Real Oviedo, Girona y llevar hasta la prórroga al Athletic Club. El extremo ferrolano cuenta con la confianza de Daniel Llácer y ya se estrenó como goleador en la derrota ante el Mérida con un golazo de vaselina que sirvió para poner momentáneamente las tablas en el marcador. A pesar de que estuvieron nueve jornadas sin lograr ganar, el Ourense también llega al parón fuera del descenso.

Guerrero, en el partido ante el Girona
Guerrero, en el partido ante el Girona
Instagram: @__adrianguerrero__

Kevin Sánchez (Cartagena). Quince partidos disputados, más de 900 minutos y dos goles son las cifras que acumula el delantero burgalés, a pesar del irregular inicio de temporada que está realizando el Cartagena. Kevin está gozando de gran protagonismo y gracias a sus actuaciones se ha ganado la confianza del entrenador y el cariño de la grada. El atacante declaró que se siente feliz, cómodo y motivado en Cartagena, con ganas de aprovechar cada oportunidad y ayudar al equipo a lograr sus objetivos esta temporada.

Diego Gómez (Cartagena). El inicio liguero de Diego Gómez en el Cartagena ha sido progresivo en cuanto a protagonismo. Debutó con minutos desde el banquillo en la victoria ante el Atlético de Madrid B (3-2) y desde entonces ha alternado titularidades y participaciones como revulsivo. Anotó un gol ante el Teruel.

