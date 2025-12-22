LA LUPA | Andorra 1-0 Deportivo: La desnortada impulsividad blanquiazul

Quagliata, con el balón en el Andorra-Deportivo Fernando Fernández

Inmerso en un problema en cuanto a la dinámica de resultados y en una línea de juego inconstante, el Andorra 1-0 Deportivo profundizó todavía más la crisis con la que el equipo blanquiazul cierra el 2025. Con esta sensación de recesión tendrá que pasar el cuadro deportivista las Navidades, después de que último enemigo del año le sacase los colores una vez comenzó a no dispararse en el pie.

El Dépor no aprovechó ese tramo inicial en el que su presión y, sobre todo, los errores no forzados del Andorra le otorgaron la oportunidad de adelantarse. Y una vez pasó ese momento, se quedó sin argumentos.

El rival empezó a desordenarle a través de sus largas posesiones y el fútbol ofensivo blanquiazul se quedó sin poder desarrollarse a través del contragolpe y con el pobrísimo juego directo del equipo como única vía.

Faltó paciencia y sobró precipitación, un mantra ya muchas veces repetido para definir a un equipo que se fue del Principado desnortado —casi más que nunca— por su propia impulsividad.

Aprovecharse del rival

El Deportivo llegaba al encuentro en el Estadio Encamp con dos derrotas consecutivas en liga como bagaje de diciembre, pero un último precedente positivo en forma de pase a octavos de Copa del Rey. El partido ante el Mallorca suponía un impulso positivo por lo numérico, pero también por la capacidad para recuperar sensaciones a través del camino de la segunda mitad, que podía tener continuidad en Andorra.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En el Principado, ante el equipo más radical a nivel combinativo de la Liga Hypermotion, el Deportivo de Antonio Hidalgo extremó su plan: minimizar los errores propios y penalizar los ajenos.

El cuerpo técnico del Deportivo quiso aprovechar esa tendencia del Andorra y apostó por una presión alta en los reinicios, emparejando hombre a hombre.

No estuvo tan lejos de conseguirlo el cuadro coruñés, pues en los primeros 20 minutos dispuso de encuentro dispuso de situaciones de gol importantes. Generadas a partir de su trabajo defensivo, pero también facilitadas por errores impropios de cualquier rival.

A todo el campo

Ante un rival que priorizaba combinar en corto para progresar, el Deportivo planteó una presión elevada, agresiva e individual en todos los reinicios del conjunto local. Cuando el Andorra salía desde atrás, el cuadro deportivista partía de un 4-4-2 en el que Villares partía por la izquierda en ese centro del campo y era Mario Soriano el que se ubicaba por dentro al lado de José Ángel, dejando la doble punta para Yeremay y Zaka.

Enfrente, el Andorra se dibujaba a partir de un 4-3-3 que le otorgaba, de inicio, una teórica superioridad en el centro del campo que el Dépor solventaba de dos maneras: bien pidiéndole a un central que ‘saltase’ a emparejarse con el centrocampista rival libre, bien con el extremo diestro Luismi Cruz dejando suelto al lateral Vilà cuando este era el alejado para para ayudar dentro.

El Dépor orienta la salida del rival y luego es agresivo, emparejándose. Soriano está con Efe y Barcia 'salta' para cubrir a Álvaro Martín, mientras Luismi se identifica como alejado y desciende

Así, el Deportivo intentaba orientar la circulación con su primera línea y, entonces, era muy agresivo cuando el Andorra iniciaba desde atrás. Pero si el conjunto entrenado por Carles Manso progresaba, esa actitud se tornaba en pasividad. Permitir jugar, hundirme y esperar bien junto cerca de mi área propia para que no me superen, robar y correr.

El plan no sirvió para recuperar demasiado alto, pero sí fue suficiente para ensuciar el juego del rival en los primeros instantes y, sobre todo, para desarrollar algún contragolpe peligroso.

El desorden

Sin embargo, la notable capacidad asociativa del Andorra empezó a pasarle cada vez más factura al Deportivo. La apuesta por los manos a manos exigía tanta concentración como piernas. Y normalmente la pérdida de una de esas dos condiciones equivale a quedarse también sin la otra.

Las persecuciones del Dépor, cada vez menos efectivas. El Andorra era atrevido y los deportivistas llegaban tarde. Una pared entre Vilà y Justin acaba con Loureiro y Cruz (que no persigue), superados

Así sucedió. Ante un Andorra que, poco a poco, empezó a desordenar al Dépor. Con movilidades constantes y mucho atrevimiento con balón para fintar pases, conducir o asociarse pese a tener a contrarios respirando en el cogote, el combinado tricolor comenzó a salir cada vez con más limpieza desde las inmediaciones del meta Yaakobishvili. El Deportivo quería seguir yendo hacia delante, pero llegaba cada vez más tarde y era superado por las combinaciones rivales. Y hay algo mucho peor que no presionar: hacerlo mal.

De esta manera, el Andorra era cada vez más capaz de plantarse en los dominios de Parreño y amenazar. El meta salvó un mano a mano y el árbitro, un gol en un centro que fue evidencia de la pasividad del equipo, permisivo a la hora de ofrecer el centro pero poco contundente también a la hora de despejarlos salvo que acumule una alta densidad.

El Dépor totalmente plegado en torno a su área pero pasivo. El Andorra puede girar y encontrar con tiempo y espacio una posición de centro que, además, acaba con remate fácil de Lauti a gol (anulado)

Con Soriano como pivote siendo una debilidad a la hora de defender cerca del área, Hidalgo modificó en el segundo tiempo y colocó al madrileño en la izquierda, con Villares al lado de un Gragera que dio relevo al amonestado José Ángel.

El intervalo para Martín

Sin embargo, la modificación no funcionó para cambiar la tendencia del equipo, que trató de seguir presionando, pero ofreció cada vez más agujeros.

Con Villares encargado de ‘saltar’ al pivote Efe y Villahermosa llevándose hacia el perfil derecho del Dépor a Gragera, el Andorra encontró en la posición de Álvaro Martín el maná desde el que terminar de hacer daño al Dépor.

El Deportivo matiza en el segundo tiempo con tres por dentro y Quagliata saltando a Carrique, algo que lo desordena todavía más. Barcia persigue a Minsu y Martín, a espaldas de todos, ataca el espacio

El exfutbolista del Castilla se situaba en el costado de Gragera, pero a espaldas de un Soriano que no sabía qué hacer: ir hacia delante, estar pendiente del lateral Carrique, tapar el pase por dentro al extremo diestro o emparejarse con el madrileño.

Fue a través de ese banda izquierda visitante como llegó el gol del Andorra, ya con Stoichkov en la izquierda tratando de defender el ancho sin éxito, Quagliata yendo fuera a por Carrique, Barcia persiguiendo a Minsu y el propio Martín atacando el espacio entre los centrales que nadie abarcó. Llegar tarde como paso previo al desorden. El desorden como trampa mortal.

La acción del gol, donde la posición Martín es clave. Carrique recibe y saca a Quagliata de zona. Minsu corta y encuentra el espacio entre centrales que nadie cubre. Aparece Martín y cede a Lauti

Directo hacia ninguna parte

El Dépor cayó por su incapacidad sin balón, sí. Pero estas dificultades empezaron, de manera evidente, en su fase ofensiva. En su intento de minimizar riesgos en un campo helado y ante un contrario que presionaba alto, el Deportivo basó gran parte de su inicio de juego en el envío directo.

El conjunto deportivista atraía al Andorra con su portero, sus dos centrales y sus tres mediocentros, que acudían cerca del área propia. Y una vez el rival iba arriba emparejando, golpeaba en largo. Bien para ganar el duelo con Noubi y, sobre todo, Quagliata altos. Bien para quedarse la segunda jugada.

El Dépor progresa con un pase diagonal de Mario a Villares, que puede establecerse en campo contrario aprovechando el desmarque de Noubi, que le da espacio. Sin embargo, juega en vertical con el belga

Se trataba de estirar al Andorra. De impedir que un equipo que vive de viajar junto lo hiciese. De provocar que el partido se jugase en muchos metros.

Pero cuando el encuentro comenzó a evolucionar y el desgaste a hacer mella, los envíos de un Dépor poco preparado para ese juego directo y saltarse el centro del campo comenzaron a ser envíos hacia ninguna parte. Billetes a un retorno exprés a ponerse el mono de trabajo para defender, una fase en la que el equipo está más irritado que cuando tiene el esférico.

Así, sin apenas poder disponer de la pelota, el Deportivo empezó a sentirse cada vez más incómodo y estresado, lo que le llevó a disponer aún menos del balón. A tomar peores decisiones y sacarse el esférico de encima, para desesperación de Mario Soriano.

Germán tiene el balón y Mario acude al apoyo con Efe cerca. En vez de jugar con el madrileño una acción de tercer hombre y encontrar al libre (Loureiro), como pide Gragera, el portero golpea

Impulsivo sin balón, pero también con él, más allá de que la nueva ubicación de Villares abrió una vía para que el equipo se estirase con movimientos complementarios entre el vilalbés yendo al espacio que liberaba Luismi Cruz bajando a recibir. Demasiado pobre, demasiado escaso como para virar el rumbo de un equipo que en los Pirineos terminó de perder el norte.