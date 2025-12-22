Mi cuenta

La alerta amarilla en el Dépor por las tarjetas se mantiene para el inicio de 2026

Cuatro futbolistas importantes están a una cartulina de cumplir sanción

Israel Zautúa
Israel Zautúa
22/12/2025 18:58
Loureiro, durante el Andorra-Dépor
Loureiro, durante el Andorra-Dépor
Fernando Fernández
Las tres derrotas en Segunda División con las que el Deportivo ha cerrado 2025 —ante Castellón (1-3), Real Sociedad B (0-3) y Andorra (1-0)— han evidenciado una plantilla cada vez más ajustada, con escasas opciones desde el banquillo para encontrar soluciones y con una defensa entre algodones. A las dudas con las que la escuadra coruñesa se ha marchado de vacaciones de Navidad, se une que se mantendrá la alerta amarilla por los apercibidos para cuando se reactive la competición en 2026, tras el parón navideño.

La retaguardia pende de un hilo. Tres defensas han visto cuatro amarillas en lo que va de temporada y se encuentran a una tarjeta de cumplir un partido de sanción, justo en un mes de enero en el que el Dépor afrontará auténticas pruebas de fuego en sus aspiraciones de ascenso.

Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento con el Deportivo

La plantilla del Dépor se lleva deberes para las vacaciones y tiene fecha fijada para volver

Más información

El cuadro herculino estrenará 2026 el domingo 4 de enero (21.00 horas) frente al Cádiz en Riazor. Seis días después (18.30), visitará a la UD Las Palmas en un duelo que cerrará la primera vuelta de la competición. El fin de semana del 17 y 18 viajará a Almería. Una semana más tarde afrontará una nuevo test ante otro de los aspirantes al ascenso, como el Racing de Santander, en el feudo herculino. Y aún podría jugar un quinto duelo en enero, si el choque con la Cultural en León se celebrara el viernes 30 o el sábado 31.

Un exigente inicio de 2026 espera a la escuadra de Antonio Hidalgo, que tiene apercibidos en la defensa a Miguel Loureiro, Dani Barcia y Arnau Comas. La baja que más trastocaría los planes del técnico deportivista sería la de Loureiro, que es el único futbolista de campo del Deportivo que ha completado todos los minutos en las 19 jornadas de Segunda División.

Barcia, por su parte, solo se ha perdido un partido de Liga hasta ahora y ha sido titular en 16 ocasiones. Arnau Comas, por su parte, ha participado en trece encuentros de la competición de la regularidad, nueve de ellos, de inicio, aunque Hidalgo no le dio minutos en el último test de 2025, en Andorra.

La nota positiva es que Ximo Navarro afronta la recta final de la recuperación de su lesión y podría estar listo para el retorno de la competición.

El cuarto apercibido de sanción es Zakaria Eddahchouri. El atacante neerlandés, máximo goleador del Deportivo, ha visto cuatro amarillas.

Teniendo en cuenta que Mulattieri ha desaparecido de la rotación en los últimos partidos, la ausencia del ‘9’ sería aún más preocupante.

Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor

Samuele Mulattieri, balada triste de piano

Más información
