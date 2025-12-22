Mi cuenta

Diario de Ferrol

El enero imposible que forjó el último ascenso del Deportivo

Con Idiakez en el banquillo, el equipo blanquiazul se enfrentó a los cuatro primeros clasificados para estrenar 2024 y logró prender la mecha de una gran segunda vuelta

Jorge Lema
Jorge Lema
22/12/2025 19:05
Mella, Diego Villares y Davo celebran un gol contra la Ponferradina en la 2023-24
Mella, Diego Villares y Davo celebran un gol contra la Ponferradina en la 2023-24
QUINTANA
No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar otro mes de enero que hacía sudar frío a los aficionados del Deportivo. En la temporada 2023-24, todavía en Primera RFEF, el cuadro blanquiazul se tomó las uvas sabiendo que al volver tendría que enfrentarse a los cuatro primeros equipos de su grupo. La posición propia entonces todavía era peor, ya que el equipo dirigido por Idiakez venía de vencer al Arenteiro (1-2) con doblete de Davo para colocarse séptimo.

Los paralelismos entre lo que se viene por delante y el calendario de aquel año son muchos y variados. Como que el último rival del carrusel fue el Celta Fortuna, que igual que ahora el Racing de Santander se fue al parón en lo más alto de la clasificación.

Diego Villares y Ezkieta en el Racing de Santander-Deportivo del pasado domingo

Tourmalet en enero para poner al Deportivo en su sitio

Más información

Para abrir el 2024, a Riazor llegó la Real Sociedad B, que se presentó en A Coruña en cuarto lugar. El duelo comenzó de forma inmejorable para el Dépor, que acabó llevándose el partido, no sin sufrimiento, por 2-1 con dos goles de Lucas Pérez. Después tocó viaje al Reino de León para medirse a una Cultural que ocupaba el último cajón del podio de la tabla. Fue el único tropiezo. Una derrota (1-0) que supuso además un punto de inflexión.

Punto de inflexión

Idiakez seguía cuestionado después de salvar varias bolas de cese en diciembre y puso toda la carne en el asador para recibir al líder. Una Ponferradina que estaba mostrándose como el equipo más sólido... y que cayó en Riazor gracias al primer gran partido de Mella con el primer equipo. El broche de oro fue la salida a Balaídos para vencer al Celta Fortuna (1-2) con el recordado gol de Rubén López.

Clasificación de Segunda División en la temporada 2023-24 en el parón navideño
Clasificación de Segunda División en la temporada 2023-24 en el parón navideño

El Deportivo superó aquel Tourmalet para acceder a la quinta posición de la tabla, aunque lo más importante fue establecer las bases para una segunda vuelta de ensueño que permitió conseguir el tan ansiado ascenso de regreso al fútbol profesional.

