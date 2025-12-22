Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Dépor ingresa 5,91 millones de euros por el reparto televisivo

El club coruñés es el decimocuarto de Segunda que más dinero percibió de LaLiga en la 2024-25 por los ingresos audiovisuales

Israel Zautúa
Israel Zautúa
22/12/2025 17:27
Una cámara en Riazor
Una cámara en Riazor
Archivo DXT Campeón
El Deportivo se encuentra instalado en la zona media baja de la tabla de Segunda División en cuanto al reparto del dinero ingresado por la retransmisión de los partidos de la temporada 2024-25. El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LaLiga hizo públicas las cantidades percibidas por los 22 clubes que compitieron la pasada campaña en la categoría de plata, según los importes resultantes del reparto tras los ajustes por acuerdo asambleario del Plan Impulso CVC, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 5/2015 para la comercialización de los derechos. Una división que deja al Deportivo en el decimocuarto lugar con 5,91 millones de euros.

Los valores facilitados por LaLiga corresponden a los ingresos y obligaciones de los clubes, comparando el reparto sin ajustes frente al reparto tras ajustes (Plan Impulso - CVC). En el caso del conjunto deportivista, después de descontar los 0,53 millones de euros por obligaciones, la cantidad se queda en 5,91. Una cifra que se ve superada por trece de los clubes que compitieron el pasado curso en Segunda.

El Deportivo parte con el octavo tope salarial de Segunda para la temporada 2025-26

Las entidades que percibieron una mayor cantidad por el reparto televisivo fueron las tres que descendieron de Primera División la campaña anterior. De esta forma, el Cádiz ingresó 8,83 millones, seguido del Almería con 8,33, y el Granada, con 8,15.

El resto de equipos que superan al Dépor en cuanto al dinero ingresado por el reparto televisivo son: Sporting (7,66), Oviedo (7,18), Eibar (7,12), Racing (6,56), Zaragoza (6,48), Levante (6,23), Elche (6,05) Tenerife (5,97), Burgos (5,95) y Córdoba (5,94).

Solo ocho escuadras se quedan por debajo de los 5,91 millones que recibió el Deportivo: Albacete (5,64), Racing de Ferrol (5,54), Málaga (5,54), Huesca (5,50), Cartagena (5,48), Mirandés (5,38), Castellón (5,31) y Eldense (5,28).

Además, Cádiz, Almería y Granada percibieron una dotación extra por compensación de descenso. De esta manera, el cuadro gaditano añadió 13,80 millones a los 8,83 que recibió por los ingresos televisivos para sumar un total de 22,62. El club almeriense obtuvo 10,47 por compensación de descenso (18,80) y el Granada ingresó 9 millones de euros (17,16).

El Dépor inició la temporada 2025-26 con el octavo tope salarial, pero LaLiga ajustará la cantidad cuando se cierre el mercado de invierno, con lo que habrá que ver en qué posición queda la entidad blanquiazul, que ocupa el tercer puesto en la clasificación de la competición.

Eddahchouri conduce el balón durante el partido contra el Andorra

El Dépor acaba 2025 fuera del ascenso directo pero atenúa su caída

