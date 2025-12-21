Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Samuele Mulattieri, balada triste de piano

El delantero se quedó sin jugar en Andorra y en Italia ya se especula con su regreso en enero

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
21/12/2025 11:53
Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor
Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor
PATRICIA G. FRAGA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

No sonarán melodías alegres en el piano de Samuele Mulattieri estas Navidades. El delantero italiano cerró el año 2025 sin atisbo alguno de sonrisa. No solo por la derrota del Deportivo en Andorra, tercera consecutiva en liga, sino porque se quedó sin participar por segunda vez en lo que va de liga.

Más allá del duelo ante el Albacete, en el que tampoco fue opción para Hidalgo, 'Mula' no había jugado ni en Zaragoza ni contra la Cultural Leonesa, pero esas ausencias tenían que ver con un problema en el aductor que le impidió estar disponible a principios del mes de noviembre.

Así, el punta de La Spezia ha visto cómo todos sus competidores por el puesto de ariete le han pasado ya por la derecha dentro de las preferencias del técnico catalán. El transalpino tuvo un debut impactante con el Dépor allá por inicios de septiembre, cuando su entrada en Leganés fue determinante para que el equipo blanquiazul igualase un 2-0 en contra. 

Esa irrupción le valió un puesto en el once que nunca terminó de consolidar. Primero fue Zakaria Eddahchouri quien a base de más oportunismo volvió a recuperar una plaza de ariete que parecía no tener dueño. Luego, en Albacete, Hidalgo apostó por la tercera vía: Stoichkov. La fórmula duró tres partidos, pues las dos últimas derrotas provocaron que el staff técnico deportivista volviese a invertir en el neerlandés como punta de lanza en el Estadio Encamp.

Gragera lamenta la derrota del Deportivo en Andorra

La pesadilla antes de Navidad del Deportivo en 5 claves

Más información

No funcionó la apuesta por el exfutbolista del Telstar, prácticamente inoperante fuera del área y tremendamente errático dentro de ella. Pero Hidalgo no buscó su habitual alternativa con Mulattieri, sino que dio entrada a Bil Nsongo después de su fabulosa aparición en Copa del Rey ante el Mallorca.

De esta forma, el camerunés fue no solo el segundo cambio de Hidalgo en el Principado, sino el principal relevo en el puesto de delantero centro del equipo. Bil disputó 25 minutos más el añadido, tiempo en el que trató de ganar las constantes disputas que el monocorde y pobre juego directo de su equipo le exigió. 

Entre tanto, Mulattieri esperaba observando el partido más allá de la línea de banda, raya que no traspasó ni siquiera cuando Lauti de León ajustició al cuadro herculino con el merecido 1-0. Entonces, ya con Stoichkov y Mella en el campo, Hidalgo buscó un último recurso. Pero en la apuesta tampoco estaba el nombre de Samuele, sino el de Cristian Herrera.

139 minutos de liga en casi dos meses

Sin opción a jugar en Andorra, Samuele Mulattieri pudo confirmar su evidente recesión dentro de la pirámide del Deportivo. Y es que desde que fuese titular ante el Valladolid, el 26 de octubre en la undécima jornada, el futbolista cedido por el Sassuolo apenas suma 139 minutos en liga. De hecho, no ha vuelto a entrar de inicio en la competición de la regularidad por convicción. Estuvo en el once una vez más, frente al Ceuta, pero por la ausencia de última hora de un Zaka que iba a ser titular.

Aquel mal encuentro colectivo frente al Pucela provocó cambios que en el caso del puesto de ariete fueron obligados, pues 'Mula' acabó el choque con molestias en uno de sus aductores. A pesar de que las pruebas de imagen no revelaron lesión importante, el internacional sub-21 por Italia se quedó fuera de la convocatoria en el encuentro ante el Real Zaragoza, posterior a la visita al Sámano en Copa del Rey, en la que obviamente tampoco participó.

Una semana después, el delantero sí estuvo en el banquillo contra la Cultural Leonesa, pero el cómodo resultado llevó a que Hidalgo prefiriese guardar a Samuele una semana más y optimizar su recuperación.

El equipo herculino había comenzado a ganar, Zaka recuperaba la pólvora y Mulattieri debía aguardar su oportunidad. En Córdoba regresó para jugar 22 minutos y en el citado encuentro contra el Ceuta volvió a ser de la partida. No convenció el rendimiento de 'Mula' pese al triunfo contra el cuadro ceutí y el italiano volvió al banquillo en el Carlos Belmonte, donde la entrada de Stoichkov como '9' le relegó al rol de tercer delantero.

Stoichkov, intentando rematar un centro con la oposición de Pepe Sánchez

El duelo sin arietes lo ganó Stoichkov

Más información

No jugó en Albacete y su presencia a la desesperada contra el Castellón y la Real B no sirvió para que el equipo deportivista reaccionase, por lo que previa disputa de 78 minutos contra el Sabadell y 69 ante el Mallorca en Copa, el italiano volvió a quedarse fuera del once y de los relevos en Andorra.

Esta pérdida de estatus coincide, además, con los primeros rumores que apuntan a su regreso a Italia ya este mismo mercado invernal. Desde su país de origen ya han salido informaciones que apuntan a que la Sampdoria, histórico equipo que actualmente compite en Serie B, monitoriza la situación de un Mulattieri que no ha terminado de consolidar las buenas sensaciones que ofreció en sus primeros partidos.

Desde aquel debut en el que anotó, ya acumula la friolera de 826 minutos entre liga y Copa sin ver puerta. Demasiados para un ariete que es mucho más que eso, pero al que le falta de acierto de cara al arco le ha minimizado también su virtudes relacionales.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dipanda y Domínguez, autores de los goles, durante el partido

Triunfo con remontada del Fabril para pasar la Navidad en lo más alto (2-1)
Santi Mendoza
Mus Barro, en una imagen de archivo contra Ourense el pasado miércoles

Mus Barro se sube al carro
Raúl Ameneiro
Millene en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad de Copa de la Reina

La crónica | El Deportivo se despide de 2025 y también de la Copa de la Reina (1-4)
Bea Arrizado
Lance del juego en el partido entre Dépor y Montañeros juvenil de la temporada 2024-25

Derbi coruñés en División de Honor Juvenil: el Deportivo visita al Montañeros
Bea Arrizado