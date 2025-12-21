Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las tres claves de Noé López del Andorra-Dépor

Así vio el técnico del Silva el encuentro en el Encamp

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
21/12/2025 09:42
Yeremay conduce el balón durante el partido con el Andorra
Yeremay conduce el balón durante el partido con el Andorra
Fernando Fernández
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Estas son las tres claves de Noé López de la derrota del Deportivo ante el Andorra (1-0). 

Presión muy alta del Dépor

El equipo adelantó la línea presión en la salida de balón andorrana, provocándole incomodidad y muchas pérdidas. Los blanquiazules gozaron de ocasiones claras, sobre todo una de ‘Zaka’, que mandó fuera. El Andorra fue ganando en control de juego y terminó mejor la segunda parte.

Asedio del Andorra hasta el gol 

Aunque el Dépor tuvo ocasiones, el Andorra en la segunda parte encontraba fácilmente el hombre libre entre líneas y generaba oportunidades para marcar, hasta que llegó la diana de Lautaro. Los cambios no mejoraron, incluso dieron la sensación de dejar al Dépor peor.

Desorganización tras el tanto 

Como ya pasó ante Castellón y 'Sanse', al encajar el gol el equipo empeoró. Volvió a aparecer una sensación de desorganización y frustración y síntomas de impotencia en los jugadores. Tercera derrota consecutiva y motivos para estar preocupados ante la falta de soluciones.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dipanda y Domínguez, autores de los goles, durante el partido

Triunfo con remontada del Fabril para pasar la Navidad en lo más alto (2-1)
Santi Mendoza
Mus Barro, en una imagen de archivo contra Ourense el pasado miércoles

Mus Barro se sube al carro
Raúl Ameneiro
Millene en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad de Copa de la Reina

La crónica | El Deportivo se despide de 2025 y también de la Copa de la Reina (1-4)
Bea Arrizado
Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor

Samuele Mulattieri, balada triste de piano
Xurxo Gómez