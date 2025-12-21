Las tres claves de Noé López del Andorra-Dépor

Yeremay conduce el balón durante el partido con el Andorra Fernando Fernández

Estas son las tres claves de Noé López de la derrota del Deportivo ante el Andorra (1-0).

Presión muy alta del Dépor

El equipo adelantó la línea presión en la salida de balón andorrana, provocándole incomodidad y muchas pérdidas. Los blanquiazules gozaron de ocasiones claras, sobre todo una de ‘Zaka’, que mandó fuera. El Andorra fue ganando en control de juego y terminó mejor la segunda parte.

Asedio del Andorra hasta el gol

Aunque el Dépor tuvo ocasiones, el Andorra en la segunda parte encontraba fácilmente el hombre libre entre líneas y generaba oportunidades para marcar, hasta que llegó la diana de Lautaro. Los cambios no mejoraron, incluso dieron la sensación de dejar al Dépor peor.

Desorganización tras el tanto

Como ya pasó ante Castellón y 'Sanse', al encajar el gol el equipo empeoró. Volvió a aparecer una sensación de desorganización y frustración y síntomas de impotencia en los jugadores. Tercera derrota consecutiva y motivos para estar preocupados ante la falta de soluciones.