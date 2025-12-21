Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento con el Deportivo Quintana

El Deportivo está de vacaciones y en pleno reseteo después de un mes de diciembre para olvidar en el torneo doméstico, en el que ha encadenado tres derrotas seguidas. Los blanquiazules recargan pilas pero regresarán al trabajo dentro de una semana, el próximo lunes 29 de diciembre, por la tarde, en horario aún por determinar.

Pero, de cara a esta semana de descanso la plantilla deportivista se lleva deberes para estas fechas. Y es que aunque pare la competición, cada uno de los jugadores tendrá un plan personalizado, ajustado a sus necesidades y objetivos con la meta de que todos lleguen en las mejores condiciones tras el parón navideño. Porque enero vendrá cargado de compromisos, tanto ligueros como de Copa, con la disputa de los octavos, con fecha y rival por definir y que se conocerá tras el sorteo del 7 de enero.

El Deportivo conoce ya el horario de su compromiso en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas, un choque que se disputará el próximo sábado 10 de enero a las 18.30 horas. La primera cita del año será el domingo 4 de enero, en el retorno de los blanquiazules a Riazor, a partir de las 21.00 horas. Y entre ambos encuentros llegará el choque copero de los octavos de final, en el que los herculinos cuentan con muchas opciones de medirse a uno de los equipos de la Supercopa (Barcelona, Athletic, Real Madrid o Atlético).

El encuentro del torneo del KO se disputará entre el 13 y el 15 de enero. Ese fin de semana el Deportivo tiene pendiente de conocer el horario de su partido como visitante ante el Almería. En la anterior ronda de Copa el equipo se vio obligado a mover su encuentro liguero debido a la fecha del compromiso copero.