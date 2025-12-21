Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

La plantilla del Dépor se lleva deberes para las vacaciones y tiene fecha fijada para volver

El equipo regresará al trabajo el lunes 29, en sesión vespertina 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
21/12/2025 18:08
Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento con el Deportivo
Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento con el Deportivo
Quintana
El Deportivo está de vacaciones y en pleno reseteo después de un mes de diciembre para olvidar en el torneo doméstico, en el que ha encadenado tres derrotas seguidas. Los blanquiazules recargan pilas pero regresarán al trabajo dentro de una semana, el próximo lunes 29 de diciembre, por la tarde, en horario aún por determinar.

Pero, de cara a esta semana de descanso la plantilla deportivista se lleva deberes para estas fechas. Y es que aunque pare la competición, cada uno de los jugadores tendrá un plan personalizado, ajustado a sus necesidades y objetivos con la meta de que todos lleguen en las mejores condiciones tras el parón navideño. Porque enero vendrá cargado de compromisos, tanto ligueros como de Copa, con la disputa de los octavos, con fecha y rival por definir y que se conocerá tras el sorteo del 7 de enero.

Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor

Samuele Mulattieri, balada triste de piano

El Deportivo conoce ya el horario de su compromiso en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas, un choque que se disputará el próximo sábado 10 de enero a las 18.30 horas. La primera cita del año será el domingo 4 de enero, en el retorno de los blanquiazules a Riazor, a partir de las 21.00 horas. Y entre ambos encuentros llegará el choque copero de los octavos de final, en el que los herculinos cuentan con muchas opciones de medirse a uno de los equipos de la Supercopa (Barcelona, Athletic, Real Madrid o Atlético).

El encuentro del torneo del KO se disputará entre el 13 y el 15 de enero. Ese fin de semana el Deportivo tiene pendiente de conocer el horario de su partido como visitante ante el Almería. En la anterior ronda de Copa el equipo se vio obligado a mover su encuentro liguero debido a la fecha del compromiso copero.

