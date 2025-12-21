La pesadilla antes de Navidad del Deportivo en 5 claves

Gragera lamenta la derrota del Deportivo en Andorra FERNANDO FERNÁNDEZ

Después de un noviembre inmaculado, el Deportivo se marcha al parón navideño con sabor amargo y una crisis de juego y resultados que le hará pasar a más de uno, también dentro del club, unas fiestas complicadas. Tres derrotas consecutivas en Liga que no solo dejan en agua de borrajas la ilusión generada por la Copa, sino que desbancan al equipo de los puestos de ascenso directo, dilapidando además tanto buena parte del colchón que se había generado en la zona de privilegio, como las sensaciones que hacían creer que el cuadro herculino era uno de los principales aspirantes a llevarse el premio gordo a final de temporada.

Hay varios factores que explican esta pesadilla antes de Navidad que le ha tocado vivir a Antonio Hidalgo y los suyos. Algunos que podían intuirse, latentes durante la racha de victorias en la que todo se justificaba por los resultados. Otros han ido desarrollándose a medida que la presión y la responsabilidad por verse en lo más alto de la clasificación ha ido desnudando la capacidad emocional de un grupo en el que hasta el momento pesa más la inestabilidad propia de su juventud, que la sobriedad aportada por un núcleo de veteranos en el que muchos están asimilando todavía el mayor reto de sus carreras. Empezando por el entrenador. Estas son las cinco claves de la segunda gran crisis del Dépor:

1. Pegada mentirosa

El fútbol es un deporte en el que todos se entregan con facilidad a un relato y no lo sueltan. A veces agarrándose a unos datos que no siempre cuentan toda la verdad, el inicio del Dépor llevó a identificar al equipo blanquiazul como un equipo con mucha pegada. Como sucediera el año pasado, las goleadas en momentos puntuales permitieron al cuadro herculino estar en lo más alto en la clasificación de mejores ataques de la categoría. Y sí bien es cierto que el talento que tiene en tres cuartos están por encima de la media, es un talento que, al menos en esta etapa de las carreras de sus mejores futbolistas, todavía ofrece más generación y desequlibrio que ejecución.

El Dépor, en un claro bache y sin respuestas claras: "Es un cúmulo de cosas, un poco de todo" Más información

Muchas de las victorias del Dépor, especialmente durante la racha victoriosa, llegaron con el conjunto blanquiazul acertando cada vez que llegaba a portería. Tres tiros, tres goles, presumieron mucho entonces, obviando que los árboles del acierto impedían ver el bosque de una incapacidad manifiesta para acercarse al área rival de cualquier forma que no fueran transiciones o robos por errores de los adversarios. No hubo muchas ocasiones falladas ante el Castellón, pero el ramillete de oportunidades tiradas por la borda frente a la Real B y el Andorra completarían un buen álbum. Algunas incluso a puerta vacía, como las de Eddahchouri o un Yeremay que al lado de su colección de golazos de museo empieza a componer una buena antología de errores que le hubieran permitido estar cerca ya de su cifra de goles del año pasado.

2. Solidez hasta que el rival no pifia

Igual de coyuntural que el buen momento blanquiazul ante la portería de enfrente, lo ha sido en área propia. Las victorias son a menudo grandes responsables de amnesia y del revisionismo histórico a corto plazo con el que se suele tratar el fútbol. Pero lo cierto es que el Dépor en noviembre apenas encajó dos tantos en cinco partidos. Uno de los grandes engaños de la temporada salvo para quien viera esos encuentros. En todos esos encuentros el rival tuvo al menos una gran ocasión ante Germán, cuando no varias en los minutos finales todavía con el marcador apretado, como fue el caso de Córdoba y Ceuta, rematando balones en el área pequeña sin ningún tipo de oposición. Pero sin puntería.

El Dépor, al que más hay que tirarle para marcar, se enfrenta al polo opuesto, la Real B Más información

En el momento que Don Fútbol ha decidido compensar, el karma le está devolviendo con creces al Dépor esa insolencia de creer que es suficiente con esperar a que los rivales se equivoquen. El Castellón y la Real B lo hicieron desde lejos echando por tierra ese plan de recular hasta el extremo para resguardarse cerca de la portería de Germán. Al Andorra le costó un poco más, pero todo el mundo sabe lo que le pasa al cántaro cuando acuden de forma tan recurrente a la fuente. La defensa del área sigue siendo un drama y cada centro lateral supone un calvario para una línea de cobertura endeble que solo se encuentra cómoda cuando defiende hacia adelante. Brignani adelantó así a los orelluts en Riazor, Lautaro lo hizo en Andorra, solo que el árbitro se apiadó de la falta de contundencia de Loureiro señalando falta. Siete goles en contra en los últimos tres encuentros.

3.Derrotados en el juego de presiones

Probablemente en la búsqueda de soluciones, Antonio Hidalgo haya tenido recurrir a soltar al equipo algo más de lo que le gustaría en los últimos encuentros. “No somos un equipo que en el robo seamos especialmente agresivos y robemos mucho. Es verdad que en los últimos partidos hemos ido algo más alto y hemos tenido seguramente alguna situación de transición que nos han penalizado más. Es cierto que hay veces que cuando el rival tiene el balón mucho tiempo nos estresamos de más. Entonces, el equipo quiere ir hacia delante y apretar y nos desajustamos un poco más. Tenemos que buscar esas medidas, cuándo son los momentos oportunos”. Estas palabras del técnico tras el partido de Copa ante el Mallorca es la versión larga. La resumida es que no cree en la presión alta. Y cuando ha querido hacerlo, los rivales se lo han hecho pagar al equipo. Salvo momentos puntuales, Castellón, Real B y también Andorra no han tenido problemas para salir desde atrás con el balón jugado incluso con el Dépor yendo a pares a todo el campo. Esto ha provocado transiciones y situaciones de desventaja en la que han llegado numerosas ocasiones del rival.

El Deportivo y los pecados capitales que debe empezar a redimir en Copa Más información

Pero en este juego de presión y contrapresión, el Dépor sale también perdiendo cuando tiene la pelota. De nuevo, resulta complicado explicarle a alguien que no vea los encuentros que un grupo con Dani Barcia, José Ángel, Mario Soriano o Yeremay tiene problemas para saber qué hacer con el balón. Pero eso es lo que está sucediendo cada vez que los rivales pierden el miedo y viene a buscar al cuadro coruñés a su propia área. Ante el Andorra, los ataques deportivistas fueron una sucesión de pelotazos largos de Germán Parreño con la esperanza de cazar alguna segunda jugada, que el Andorra se equivocara… o ambas cosas. Un patrón que se repitió frente al filial donostiarra y sobre todo contra el Castellón.

4. Sin continuidad

Decir que el Deportivo ha estado completamente mal durante estos 270 minutos sería una enmienda a la totalidad tan injusta como argumentar lo contrario durante el mes de noviembre. El problema del equipo es la falta de continuidad y consistencia que han tenido los momentos buenos. En Encamp tuvo unos 20 primeros minutos en los que pudo dejar el partido visto para sentencia. Algo similar sucedió hace una semana frente a la Real B. Incluso los minutos tras el gol y el inicio de la segunda parte contra el Castellón fueron aprovechables.

Antonio Hidalgo: "Hemos tenido ocasiones clarísimas, más que ellos, pero esto va de meter goles" Más información

Pero la combinación de ajustes tácticos por parte de los rivales y la falta de confianza han provocado en todos los encuentros que cada golpe recibido haya sentado como un puñetazo directo al mentón. Sin respuestas desde el banquillo ni por parte de unos jugadores que tampoco han sido capaces de encontrar soluciones a poco que los rivales encuentran la forma de neutralizar el plan inicial. El Dépor sigue sin ser capaz de remontar un encuentro cuando se pone en desventaja.

5. Cambios inofensivos

El equipo blanquiazul es uno de los participantes de la categoría de plata que más goles suma de jugadores que salen desde el banquillo. Esa condición no ha aparecido tampoco durante esta crisis, en la que Hidalgo ha tocado en ocasiones demasiadas cosas que apenas han tenido impacto en el juego. Frente al Castellón apostó por entrar en el ida y vuelta despoblando el centro del campo y juntando delanteros, fórmula que sirvió para que el conjunto de Pablo Hernández hiciese dos goles que habrían sido más de no ser por la inspirada tarde de Germán.

La aportación de los hombres de refresco tampoco ha sido de gran ayuda en los dos últimos encuentros, en los que necesitando un gol, el Dépor apenas ha disparado a puerta. Frente al Andorra terminó con Mella, Stoichkov, Bil y Cristian Herrera sobre el césped. El bagaje ofensivo después del tanto de Lautaro fue un remate desviado de Miguel Loureiro después de una falta colgada desde el centro del campo.