El Dépor, juego directo en Andorra y Germán Parreño como 'quarterback'

Parreño, en acción esta temporada PATRICIA G. FRAGA

Jugar directo es una fórmula tan válida como cualquier otra. Pero, a menudo, en el balompié y en cualquier otro deporte es recomendable que las intenciones grupales conecten con las capacidades individuales de los individuos que conforman el colectivo.

En esa búsqueda de punto común anda todavía un Deportivo que cuando parece dar un paso hacia delante termina retrocediendo de nuevo. Vive inmerso en un vaivén de rachas positivas y negativas el equipo herculino desde que en Málaga, hace ya más de dos meses, encajase su primera derrota del curso y enlazase su tercer partido consecutivo sin ganar.

Luego llegaron dos encuentros más que acabaron sin triunfo y fueron preludio de una racha de cinco victorias seguidas en un noviembre de más resultados que juego, que sirvió para remontar de nuevo hacia los puestos de ascenso directo.

Pero llegó diciembre y con él, una pesadilla antes de Navidad en forma de tres derrotas seguidas, culminadas con un partido en Andorra en el que el Dépor intentó subsistir a base de un improductivo juego directo.

La pesadilla antes de Navidad del Deportivo en 5 claves Más información

Así, ante un rival que le fue a buscar con un presión alta, pero ni mucho menos asfixiante, el conjunto herculino firmó su tercer partido de este curso con menos posesión de balón (40%). Solo en Eibar y Córdoba el combinado deportivista dispuso menos tiempo de la pelota el combinado deportivista. Nada preocupante si, en los ratos en los que sí tuvo el esférico en sus pies, hubiese sabido qué hacer con él.

No fue lo que sucedió en Encamp, donde el cuadro herculino apostó casi de manera constante por el juego directo como fórmula para dañar a su contrario. Un camino probablemente preestablecido desde la caseta (atraer, estirar al rival y golpear) pero exagerado a todas luces cuando se convirtió en única vía de progresión.

Un organizador desde atrás

Así, pese a la constante desesperación (y desaprobación) de Mario Soriano, que acudía una y otra vez cerca de la base para ofrecerse como canalizador, el Dépor transformó a Germán Parreño en su 'quarterback' particular. En el fútbol americano, el deportista que actúa en esta posición es el encargado de organizar los ataques del equipo. Unas ofensivas que, obviamente, tienden a ser verticales, como respuesta a la lógica interna de la propia disciplina deportiva de origen 'yankee'.

El Dépor, jugando directo y Mario Soriano, que acudía a recibir al apoyo, lamentándose dando la espalda al balón

Algo parecido a un mariscal de campo fue Parreño en Andorra. Porque el meta no solo se dedicó a abortar varias de las llegadas del rival, sino que fue el segundo futbolista del Dépor que más pases dio y el primero en términos de envíos en largo, según Opta.

Germán fue, de facto, el organizador ofensivo del equipo. Porque ejecutó 25 pases de distancia amplia, su cifra más alta en lo que va de curso. Pero es que además, sus envíos en largo supusieron el 40% de los totales del equipo, que igualó la segunda cifra de pases largos más alta del curso (62). Dicho número se alcanzó justa una semana antes, contra la Real B, en un partido en el que el Deportivo tuvo muchísimo más el balón.

De esta forma, el cuadro coruñés tuvo poco el balón, pero jugó mucho en largo y lo hizo, directamente, a través del pie de Germán Parreño. La consecuencia fue una ausencia total de continuidad en el juego ofensivo. Apenas Lucas Noubi y Quagliata ejerciendo como receptores altos y abiertos fueron capaces de ganar esas disputas en las que los mediapuntas deportivistas no pueden brillar lo más mínimo por condiciones y Zakaria Eddahchouri volvió a quedarse cortísimo.

No generó nada a través de ese tipo de envíos el Dépor. El equipo quiso priorizar no arriesgarse a una pérdida en zonas comprometidas, pero acabó cayendo de manera recurrente en precipitación que le llevó a tener nula fluidez y a construirse la gran mayoría de sus ocasiones a partir del contragolpe una vez más.

Y es que por mucho mérito que tenga, ni Germán Parreño es Toni Kroos ni el colectivo está compuesto en su vanguardia por perfiles dominantes en las disputas, como Erling Haaland, Olivier Giroud o el exdeportivista Joselu Mato.