Eddahchouri conduce el balón durante el partido contra el Andorra Fernando Fernández

"Podría haber sido peor", puede ser la frase que mejor ilustre cómo se va el Deportivo al parón navideño si atendemos a la posición en la tabla. Antes de la disputa de la 19ª jornada los blanquiazules eran segundos, ocupaban posiciones de ascenso directo con 32 puntos, empatados con el Almería y a cuatro del líder, el Racing de Santander. El equipo herculino sumó su tercera derrota seguida y solo le quedaba esperar a ver qué hacían sus rivales directos en la lucha por el ascenso para conocer el alcance de la caída en la clasificación liguera. Y no fue tan acusada como se esperaba debido a los tropiezos de sus adversarios.

Se va de vacaciones tercero, con 32 puntos, los mismos que los almerienses, que son cuartos. El primero, el Racing de Santander, con 37, se distancia un punto. La segunda plaza es ahora para Las Palmas con 34, quinto es el Castellón, con 31 unidades en su casillero, y cierra las posiciones de playoff el Sporting, con 30.

En los partidos programados del sábado el cuadro cántabro no pasó del empate ante el Huesca (1-1) y el Almería perdió contra el Málaga (2-1). Solo Las Palmas hizo los deberes, ganando con contundencia a la Cultural (4-0) y aprovechando así el traspié de los deportivistas. Miraba por el rabillo del ojo este domingo el cuadro blanquiazul hacia el Nuevo Mirandilla, en el que se medían el Cádiz, su próximo rival en Liga y un pletórico Castellón, que sumaba cinco victorias seguidas. Cortó su racha el cuadro gaditano (2-0).

Un epílogo de año en el que el Dépor no ha sido capaz de enlazar dos meses seguidos buenos. Esto se ha traducido en ciertos vaivenes en el desempeño en el campo que al final se han trasladado a la clasificación, con cambios en su puesto en la misma. Desde la zona noble hasta pasar a posiciones lejos incluso del playoff el Dépor se ha montado en la montaña rusa de una tabla en la que no termina de asentarse.

Las dos primeras jornadas, de forma testimonial, estuvo fuera del playoff de ascenso. La primera vez que escaló a lo más alto de la tabla fue en la jornada seis, el pasado 19 de septiembre, tras el 4-0 cosechado ante el Huesca en Riazor.

Primera vez como líder

Los blanquiazules siguieron ostentando la primera plaza clasificatoria dos jornadas más, la siete y la ocho, ya en el mes de octubre. El bajón en ese mal mes propició que el equipo cayese de nuevo fuera de los puestos de promoción. En la jornada 11 el Dépor era octavo, con 17 puntos en su haber. Volvió a liderar la clasificación en la jornada 14, a mediados del mes de noviembre, después del importante triunfo ante el Córdoba a domicilio (1-3).

Siguió primero en las dos siguientes jornadas 15 y 16, espoleado por esa racha en la que encadenó cinco victorias seguidas. Pero el globo se pinchó en la jornada 17 con la derrota ante el Castellón (1-3) y los coruñeses volvieron a ceder la primera plaza, al Racing de Santander, que acumula ya tres jornadas como líder, posición en la que despedirá el 2025.

La Segunda, bien llamada 'hipertensiones' por los cambios en la clasificación, los marcadores a veces inverosímiles y las sorpresas promete en el próximo 2026 seguir nutriendo de emoción y de taquicardia a sus equipos. La diferencia entre los puestos de privilegio y el ascenso obligan a mantener las orejas tiesas y a minimizar los errores ante el acecho de los perseguidores. A la vista de cómo finalizó el Dépor el año el drama puedo ser mayor.