Dépor

Piqué, al árbitro del Andorra-Dépor: "Qué fácil es pitar a los pequeños"

El presidente del club pirenaico recriminó a Eder Mallo al descanso su actuación

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
20/12/2025 17:27
El Deportivo perdió ante el Andorra y sumó su tercera derrota seguida (1-0) pero al margen del mal partido, el encuentro tuvo también su polémica. Y es que en la primera parte, el árbitro de la contienda, Eder Mallo, anuló un gol de Lautaro León por falta a Miguel Loureiro y esa decisión no sentó bien en el equipo pirenaico. Y fruto de ese enfado, Gerard Piqué, presidente del Andorra, se quejó al colegiado en el descanso e incluso tuvo que ser agarrado por miembros del club. Y eso lo reflejó en el acta el trencilla. 

Eddahchouri conduce el balón durante el partido contra el Andorra

Así fue: Andorra-Deportivo (1-0) Final

Más información

"Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios, pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: "Qué fácil es pitar a los pequeños". Todo esto mientras era sujetado por miembros de su club", expuso el árbitro. 

Posteriormente, en la sala de prensa Antonio Hidalgo también se quejó de insultos hacia él y su familia durante el encuentro. 

