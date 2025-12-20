La reacción del Deportivo se congela en Andorra (1-0)

Lucas Noubi, en el Andorra-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Todo son incertezas ahora mismo en el Deportivo. Bueno, algo es seguro: Antonio Hidalgo y los suyos no van a pasar unas navidades agradables. Se despiden de 2025 con tres derrotas seguidas en Liga después de caer en Andorra (1-0) y de nuevo tras un encuentro que no solo hurga en la herida, sino que apaga cualquier tipo de reacción que pudiera haber prendido la Copa.

No hay ninguna duda de que el cuadro coruñés recibirá las vacaciones como una bendición. Anda el equipo en ese tramo de temporada en el que nada bueno puede salir de su reacción a los estímulos. A cualquier estímulo. Los positivos como el de la Copa apenas sirven para esbozar una sonrisa y los golpes, aunque sean mínimos, noquean a un grupo que, lejos de lo que podía parecer, durante la racha de cinco victorias ha desarrollado una preocupante mandíbula de cristal.

Avisaban los jugadores y también Hidalgo del partido diferente que se iba a encontrar el Dépor en Encamp. Estadio atípico, la altura, el frío… el técnico apostó por darle un lavado de cara al equipo con respecto al duelo con al Real B y el inicio fue prometedor. No por excesivo fútbol, todo hay que decirlo. Más por la bisoñez de un Andorra cuya separación entre líneas permitió al equipo blanquiazul, que no sobresale precisamente por dominar los duelos, llevarse todos los segundos balones cuando Germán Parreño pateaba en largo. Esa fue la jugada que monopolizó los primeros 20 minutos del duelo. Un tramo en el que el conjunto deportivista habría sentenciado el encuentro si esa supuesta pegada que le otorgan desde cada rincón de la ‘Hypertensiones’ fuese real. O al menos sostenible.

Siempre partiendo de José Ángel, Mario Soriano y un gigante Villares poniendo al equipo de cara recogiendo los balones muertos de la zaga local, el Dépor empezó a sumar ocasiones de gol con una facilidad muy por encima de su juego. Eddahchouri abrió las hostilidades, pero se encontró con una buena parada abajo de Yaakobishvili. En la siguiente no había portero, pero Zaka remató fuera incomprensiblemente. El meta había pifiado fuera del área y Luismi dejó un toque de genio desde 30 metros. Una vaselina con el exterior al que el larguero le negó la gloria. El rechace le cayó al máximo goleador blanquiazul, que no pudo embocar.

La marea empezó a cambiar en la primera llegada del Andorra. Una de esas jugadas que de nuevo pone en evidencia la endeblez defensiva del Dépor más allá de que los números digan lo contrario. Un centro de Carrique desde la derecha acabó metiéndolo Lautaro de cabeza en la portería. Un segundo antes había puesto las dos manos en la espalda de Loureiro y estirado los brazos. Desde tiempos inmemoriales, gran parte de los árbitros entienden esto como empujón, especialmente si la acción tiene lugar fuera del área. Por suerte para el Dépor, Eder Mallo mantuvo el criterio y anuló un gol que probablemente causara indignación en la parroquia herculina de haber sido al revés.

Poco volvió a aparecer el equipo de Hidalgo en campo contrario. El Andorra empezó a juntarse y se cerraron los caminos para salir de la cueva. Además, empezó también a no regalar balones y empezó a salir de la presión deportivista como quien pasea por el parque, poniendo al Dépor a correr hacia atrás y obligando a Germán a intervenir en las pocas ocasiones que conseguía añadir un mínimo de practicidad a su buen trato con la pelota.

La paradoja Villares

El segundo tiempo tuvo dos protagonistas principales. El primero Diego Villares, que en su camino vinculado desde siempre y para siempre con Álex Bergantiños, participó de esa paradoja tantas veces aplicada al capitán de la Sagrada. El de Vilalba es imprescindible en este equipo. Sus piernas y su motor le permiten ofrecer cosas que ningún otro centrocampista puede ofrecer. Pero, al mismo tiempo, si él tiene que ser el mejor de un equipo con yeremay, Mario Soriano o Luismi Cruz, el problema es catedralicio. Y de ninguna manera por su culpa.

Y Villares fue el plan de un Dépor que volvió a pasarse el segundo tiempo a pelotazos. El ajuste fue que esta vez los corriera el 8 en lugar de correrlos Luismi Cruz. A punto estuvo de llegar el gol así en dos ocasiones. El primero del propio Diego, que remató en plancha un buen centro de Quagliata, pero se le fue desviado. El siguiente en una internada suya con pase atrás para que Yeremay disparara excesivamente alto.

Hidalgo decidió entonces tirar de populismo con la entrada de Bil Nsongo, que hace mes y medio no le servía como suplente de Zaka con Mulattieri lesionado en Zaragoza. Tampoco para tener minutos en Copa ante el Sámano. El Dépor ya había perdido inercia y volvía a ser bailado cada vez que trataba de robar en campo rival. Noubi, Loureiro, Barcia… cada intervención defensiva era un calvario para un grupo que ha perdido cualquier atisbo de sobriedad.

Es coherencia total ahora mismo lo que se transmite desde el banquillo y desde el campo. Con un técnico sin respuestas y unos jugadores que persiguen sombras 90 minutos tras 90 minutos. Como ya sucediera con Cipenga ante el Castellón, otro rival dinamitó la zaga blanquiazul saliendo desde el banquillo. En esta ocasión fue el coreano Minsu, piedra angular sobre la que el Andorra cimentó la jugada que decidió el encuentro. Una coreografía notable que desnudó al Dépor y terminó con Lautaro lanzando solo un penalti en movimiento. Esta no falló ni tampoco necesitó quitarse a nadie de encima.

Quedaban quince minutos y uno podría pensar que el Dépor iría con todo a por el empate. Si no ya con fútbol, al menos con el empuje que debe tener un aspirante. Nada. La absoluta nada y preocupantes imágenes de un grupo absolutamente desquiciado. La única ocasión llegó a balón parado con un balón al área desde el centro del campo. Lo tuvo Miguel Loureiro, pero la estrategia es algo más a lo que el técnico catalán tendrá que darle vueltas durante el parón.