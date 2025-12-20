Mi cuenta

El Uno por Uno del Dépor ante el Andorra: Mario Soriano no puede con todo

Las notas de los blanquiazules en la derrota con el Andorra

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
20/12/2025 16:20
El once del Dépor ante el Andorra
El once del Dépor ante el Andorra
Fernando Fernández
Estas son nuestras notas del Deportivo en la derrota cosechada ante el Andorra

GERMÁN. Correcto (6): Detuvo un disparo raso a Lautaro en el área chica.  Tuvo que salir de puños en alguna ocasión. Paró en dos tiempos un cabezazo de Jastin. Nada que hacer en el gol del Andorra. 

NOUBI. Poco seguro (4): Intentó sumarse al ataque y progresar por su banda. Bien por alto en defensa. Cayó sobre Álex Calvo en una jugada fortuita. Mucho menos seguro que en otros partidos. Perdió varios duelos. 

LOUREIRO. Irregular (4): Tuvo sus más y sus menos con Lautaro. El ex del Celta Fortuna cometió falta sobre él en la jugada del gol que posteriormente fue anulado. Estuvo a punto de marcar de cabeza, pero mandó su envío alto.

BARCIA. Serio (5): Atento al corte y en las vigilancias. Poco expeditivo en el gol del Andorra. Se la jugó ante Minsu, pero estuvo listo para evitar que rematase y no cometió penalti. 

QUAGLIATA. Con ganas (6): Se atrevió con varios caños al inicio del partido. Puso varios centros medidos. Bien en la anticipación y sumándose al ataque. Lo intentó hasta el final. 

VILLARES. Presencia (6): Rompió líneas y se sumó al ataque. Fruto de esas continuas subidas le llegó una ocasión muy clara y estuvo a punto de marcar tras un buen centro de Quagliata que cabeceó fuera.

JOSÉ ÁNGEL. Sobrepasado (4): Se mostró bastante expeditivo y cometió varias faltas cuando fue sobrepasado por los rivales. Fue amonestado y fue sustituido al descanso. 

LUISMI. Muy poco (4): Volvió al once por Mella. El larguero impidió su gol. A partir de ahí se fue diluyendo en el partido y fue uno de los cambios.

YEREMAY. Desaparecido (4): Ayudó con la presión alta a robar balones, buscando asistir a los compañeros, como a Eddahchouri al inicio. Sufrió varios resbalones que le impidieron progresar. 

EDDAHCHOURI. Fallón (4): Lo intentó con un disparo lejano y posteriormente erró una ocasión muy clara mandando a las nubes un rechace al precipitarse en el remate. Desdibujado en el campo

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Frustrado (6): El de Alcalá de Henares acabó muy enfadado y fruto de su frustración fue amonestado por protestar. Empezó bien, pero como el resto del equipo acabó perdiendo presencia con el paso de los minutos. Tuvo que retrasar mucho su posición ante la incapacidad colectiva para llevar el balón a campo contrario. 

Los cambios

GRAGERA (4): Vio la amarilla. 

BIL NSONGO (4): Debutó en Segunda. No tuvo su día al perder varios balones. 

MELLA (-): Apenas tocó balón. 

STOICHKOV (5): Entró para sumar presencia en ataque y puso algún buen centro. 

CRISTIAN HERRERA (-): Sin tiempo.

