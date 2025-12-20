El Dépor, en un claro bache y sin respuestas claras: "Es un cúmulo de cosas, un poco de todo"

Miguel Loureiro, central del Dépor, resbala y pierde el balón ante Théo Le Normand, jugador del Andorra Fernando Fernández

El Deportivo vuelve de Andorra con su tercera derrota consecutiva (1-0) y con la sensación de que el bache empieza a tener más capas de las que muestran las declaraciones de los protagonistas. El equipo vive un momento delicado en resultados y también en juego, un bajón que ya se intuía incluso en la racha de cinco victorias. En el vestuario, sin embargo, el discurso se mueve entre la invitación a la autocrítica y una prudencia que evita cualquier palabra que suene a preocupación. Un mensaje institucional, medido, que no profundiza demasiado en lo que le está sucediendo al Dépor. “No hay preocupación”, insisten Miguel Loureiro y Dani Barcia. Y ahí queda.

El guion del partido volvió a ser reconocible. El Dépor entró bien, con personalidad, interpretando bien los espacios a la espalda de Akman y atacando los costados del mediocentro del Andorra. Hidalgo apostó por Luismi Cruz en el once y el gaditano y Mario Soriano aparecieron entre líneas con cierta naturalidad, generando ventajas en ese primer tramo. De hecho, Zaka tuvo la ocasión más clara del encuentro: una volea a portería vacía que no acertó a convertir. Otro error de los que el vestuario menciona de forma recurrente para explicar parte del problema.

“Empezamos bien. Tuvimos tres o cuatro ocasiones claras para ponernos por delante. Los primeros 20 minutos fuimos claramente dominadores y también estuvimos ajustados en la presión”, explicó Loureiro. Es un análisis real de lo sucedido en ese tramo, pero también un análisis incompleto, porque el partido cambió pronto y ahí cuesta encontrar diagnósticos profundos en el seno del equipo blanquiazul.

El Andorra se sintió cada vez más cómodo al localizar a Villahermosa entre líneas y mover al Dépor hacia zonas donde ya no recuperaba tan arriba. La fluidez local creció y el gol anulado a Lautaro —por un empujón previo sobre Loureiro— confirmó la inversión de tendencias. La parte final del primer tiempo ya fue tricolor, con el Dépor sufriendo especialmente en el sector derecho, donde Noubi y Loureiro tuvieron una tarde complicada.

“Aquí es donde se ve la personalidad de los equipos y de los jugadores” Miguel Loureiro

Aun así, el cercedense consideró que “el resto de la primera parte estuvo más igualado”, aunque sí asumió que la segunda fue más problemática. “Ellos empezaron a salir más veces, estuvimos menos cómodos, pasamos más tiempo en nuestro campo. Llegó su gol y no pudimos darle la vuelta. No estamos contentos. Es momento de unirnos, de apretar, de saber que estos momentos hay que pasarlos como equipo”. Un discurso reconocible, con cierta autocrítica, sí, pero sin entrar demasiado en los porqués del bajón competitivo.

La segunda mitad volvió a exponer una tendencia que ya se vio contra Castellón y Real Sociedad B. El Dépor se desorganizó con los cambios. Antes, Hidalgo trató de dar un giro al plan moviendo a Villares más arriba, atacando la presión, y retrasando a Soriano para intentar ganar fluidez. El vilalbés, de hecho, fue protagonista en dos acciones peligrosas de ataque, pero de nuevo el Dépor fue a menos. El Andorra, que ya había avisado, encontró más espacios, dio continuidad a sus ataques y terminó marcando. Y tras el 1-0, el Dépor nunca dio la sensación de tener un camino claro hacia el empate acumulando, uno tras otro, futbolistas de ataque.

Ese desorden final es uno de los síntomas más visibles del momento actual. El Dépor perdió un rasgo que había sido esencial en la mejor etapa con Hidalgo: estar organizado y conseguir que la pelota llegue a los jugadores que marcan diferencias. En los últimos encuentros, en cambio, los rivales acaban demasiado cómodos, encontrando jugadores libres y anulando la casi inexistente coruñesa con facilidad. No es solo una cuestión de contundencia en las áreas, es una cuestión estructural.

Barcia, de puntillas

Dani Barcia, que formó dupla en el eje de la defensa con Loureiro, también evitó profundizar en ese punto. “Es fútbol. En la primera dominamos más. En la segunda, en los segundos balones, fueron superiores y nos faltaron piernas. El Andorra también juega y pudimos dar más”. Cuando se le preguntó por el origen del bajón, tampoco concretó: “Es un cúmulo de cosas. No lo sé. Es un poco de todo. Tenemos que mirar lo que hacemos mal y mejorarlo. Tenemos muy buen equipo y creo que va a salir todo bien”. Otro mensaje que asume la necesidad de mejorar, pero sin diagnóstico.

El optimismo también vertebra las respuestas de Loureiro, especialmente cuando se le plantea si al Dépor le falta fútbol. “No tengo esa sensación. Si jugamos con marcador a favor, somos tremendamente peligrosos, y en los últimos partidos no se nos está dando eso”. El cercedense defendió que marcar primero habría puesto el encuentro “en una situación propicia”, y añadió: “En la segunda parte no sé qué nos faltó, no sé si piernas, para robar y hacerles daño”.

Aun así, Loureiro sí insistió varias veces en la idea de autocrítica: “Es momento de ver qué nos está faltando y tratar de solucionarlo. Hay que hacer autocrítica todos y cada uno. Aquí es donde se ve la personalidad de los equipos y de los jugadores. Confío mucho en este equipo y confío en que nos vamos a levantar”. Pero, de nuevo, sin entrar demasiado en el núcleo de la cuestión.

Tanto Barcia como Loureiro coincidieron en que en el vestuario no hay preocupación. “Me gusta analizar las cosas con calma y tranquilidad. Si somos resultadistas, no nos va a llevar a ningún lado. También es momento para descansar, desconectar y limpiar la cabeza”, apuntó Loureiro. El canterano, por su parte, habló de vestuario “fastidiado” y de la necesidad de “dar un paso adelante”.

“Es un cúmulo de cosas, tenemos que mirar lo que hacemos mal y mejorarlo” Dani Barcia

Sobre Antonio Hidalgo, Loureiro mantuvo un discurso alineado con el del cuerpo técnico. “Lo veo tranquilo, con fuerza y con ganas de ayudarnos. Él incide mucho en la parte mental y en generar sinergias en el equipo. Nos exige mucho y lo va a seguir haciendo”.

Por último, el parón navideño aparece ahora como un paréntesis necesario. Loureiro lo definió como “complicado de gestionar”, porque es difícil desconectar tras una mala racha, aunque cree que servirá para “limpiar la cabeza y el aspecto físico”. Barcia lo ve como un modo de “desconectar un poco” antes de un enero que “va a ser cuesta arriba” y que exigirá mejorar “bastantes cosas”.

El Deportivo se marcha de 2025 atrapado en un momento delicado. El equipo blanquiazul no encuentra continuidad en su juego, se desorganiza con facilidad y no controla los partidos como antes. Desde dentro se habla de autocrítica y confianza, pero los análisis siguen siendo superficiales. Y la vuelta de Navidad medirá si ese mensaje institucional se convierte, por fin, en una reacción real.