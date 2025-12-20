Carles Manso: "Si ha habido alguna falta de respeto a Hidalgo, sí debería quedar visible"

Bil Nsongo controla un balón, ante la mirada de Antonio Hidalgo y el banquillo del Dépor Fernando Fernández

Carles Manso, técnico del Andorra, indicó que "si ha habido alguna falta de respeto o cualquier cosa, sí debería quedar visible porque en el fútbol hay que tener respeto y valores", a raíz de las quejas de Antonio Hidalgo sobre el comportamiento de la afición andorrana.

La victoria contra el Valladolid marcó un punto de inflexión al que sigue este segundo triunfo consecutivo: “La verdad es que es una alegría para todos. Nos la merecemos todos, tanto el staff como los jugadores, toda la parte del club porque solo nosotros sabemos las dificultades que hemos pasado y que derivaron en destituciones, que nunca son agradables, y reconforta y reanima ver que el Andorra está vivo, que está aquí y que no nos conformamos. No nos queda otra que continuar, seguir. Es normal que después de esos diez partidos sin ganar, ahora estemos contentos”.

Dos victorias contra rivales importantes: “Suponen una alegría y para nosotros, que todo vaya de la mano, los resultados con el juego, consideramos que es una consecuencia del trabajo, de cómo estamos haciendo las cosas y nos reafirma y reconforta saber que es el camino que hay que seguir y que esta es la manera de jugar del Andorra. A nivel anímico, es una alegría enorme”.

Significado para Lautaro marcar el gol: “Entre todos se ha sido un poco cruel con Lauti y con los otros delanteros durante estas últimas semanas y ya dije que estas cosas iban a terminar de llegar porque son jugadores que hacen goles durante toda su trayectoria, entonces no había motivos de discusión. Estamos muy contentos por Lauti, porque es un fantástico futbolista. Es un líder dentro del vestuario. También es verdad que él estaba muy tranquilo porque sabe que tiene todo el apoyo del club, de todo el staff y de los compañeros. Darle la enhorabuena a todo el equipo, pero especialmente a él”.

Gol anulado a Lautaro en la primera parte: “A mí, me da la sensación de que para pitar una falta así, tiene que ser muy clara. No sé exactamente qué ha pasado para que hayan pitado esta falta. En un primer momento, pensaba que el gol era totalmente legal. Que en un deporte como el fútbol, en el que hay tanto contacto, creo que tiene que ser muy claro para poder pitar falta”.

Hidalgo se ha quejado de los insultos de la afición: “De lo que ha pasado con Antonio, yo sí he escuchado ciertas cosas, pero no sé muy bien qué ha pasado porque estaba centrado en el partido y aunque he escuchado cosas desde la grada, lo cierto es que no se escucha muy bien y no sabía qué pasaba. Si ha habido alguna falta de respeto o cualquier cosa, sí debería quedar visible porque en el fútbol hay que tener respeto y valores y hay cosas que no se pueden valorar. Pero no puedo entrar a valorar porque estaba centrado en el partido”.

Despliegue físico: “Estas últimas semanas hemos cambiado un poco la manera de entrenar para intentar hacer sostenible el nivel de intensidad y despliegue físico para intentar aguantar los 90 minutos de esa manera y es mérito de todos, desde los fisios porque han llevado la preparación física a un nivel excelente y creo que se está demostrando en los partidos”.

De menos a más: “Sí que en los primeros quince minutos ha habido errores, pero, a partir de ahí, se ha sabido controlar y el equipo ha demostrado mucha personalidad y una mentalidad ambiciosa. Así, el equipo ha podido demostrar todo el fútbol que porta”.