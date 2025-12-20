La afición del Dépor, en el Encamp Fernando Fernández

“Que bote, que bote Riazor”, pedía la numerosa afición blanquiazul representada en el Encamp andorrano. Alrededor de 300 seguidores, que desafiaron a las bajas temperaturas y a un viaje de casi tres horas desde Barcelona (origen de la mayoría de los hinchas del Dépor) y que se hicieron notar durante la contienda.

En un campo en el que alrededor de 2.600 espectadores se daban cita en un mediodía frío en el país pirenaico, el calor lo ponía una hinchada que se había desplazado en su mayoría desde la ciudad condal. Algunos, como la peña Barcelona, lo hacían en autobús. Otros optaban por el vehículo particular. La meta estaba clara: volver a estar con el equipo, animándolo y apoyándolo en el último partido del año.

Pero antes, para calentar motores, los seguidores blanquiazules quedaban en un bar cerca de las inmediaciones del estadio. Momentos para confraternizar y estar todos juntos, haciendo piña y aclarando las gargantas. “La previa estuvo genial y luego en el estadio éramos los únicos que animábamos porque lo que es el Andorra...”, comentaba Álex Chao, de la peña Miau-Miau a Dxt Campeón. Y es que el buen inicio del Dépor invitaba a los vítores y al optimismo, pero con el paso de los minutos aunque seguían los cánticos las ganan iban menguando.

Porque ese pequeño Riazor que era el rectángulo de grada en el que se ubicaba la siempre bulliciosa hinchada herculina, iban bajando en intensidad y fuerza con el devenir de un encuentro en el que su equipo se iba desdibujando.

Pero, pese a todo ahí seguían los seguidores, como irreductibles galos, con sus gritos de apoyo al Dépor, que en ocasiones se confundían con los que se proferían los jugadores. Con tan pocos aficionados en las gradas era sencillo escuchar las instrucciones de los protagonistas en el campo e incluso de los técnicos.

Por momentos parecía que se trataba de un partido de época pospandemia debido a la ausencia de bullicio, más allá del jaleo deportivista. Sí que lo hubo con el tanto del Andorra, único momento en el que se pudieron acallar los cánticos de los herculinos.

Y con el pitido final, por muchos aplausos del equipo a los suyos, decepción de los seguidores, que despiden el año con mal sabor de boca después de la tercera derrota seguida del curso. Un jarro de agua fría como la lluvia que caló en los huesos de una hinchada que volvió a demostrar que el Dépor, pese a lo poco que les está dando últimamente, no camina nunca solo.

De cara al retorno algunos aficionados reconocían a este diario que la vuelta podía alargarse en función del “atasco que pudiesen hacer los esquiadores en la frontera”. Otros admitían que estaban cansados por la ‘paliza’ del viaje y auguraban una vuelta en silencio. Porque el compromiso con el Dépor volvió a ser máximo, pero esta vez botar no fue suficiente en Andorra.