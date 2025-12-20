Mi cuenta

Antonio Hidalgo: "Hemos tenido ocasiones clarísimas, más que ellos, pero esto va de meter goles"

El técnico del Dépor cree que la mayor efectividad del rival marcó el duelo en Andorra

Israel Zautúa
Israel Zautúa
20/12/2025 16:30
Los jugadores del Dépor, antes del inicio del duelo en Andorra
Los jugadores del Dépor, antes del inicio del duelo en Andorra
Fernando Fernández
Antonio Hidalgo considera que el mayor acierto del Andorra de cara a portería y la falta de puntería blanquiazul fueron las claves del triunfo del cuadro local ante un Deportivo que, según el técnico catalán, fue superior, pero no supo trasladar esa superioridad al marcador, según apuntó en la rueda de prensa posterior al duelo en el estadio andorrano.

Lucas Noubi, en el Andorra-Deportivo

La reacción del Deportivo se congela en Andorra (1-0)

Análisis: “El Andorra ha hecho un gol más que nosotros, hemos empezado bien con ocasiones que si no haces, te penaliza. Hemos estado ajustados en la presión y hemos ido muy alto, eso nos ha quitado piernas al final. Aun así, hemos tenido ocasiones clarísimas, más que ellos, como la de Villares y otra de Loureiro, que ha sido clarísima, pero esto va de meter goles”.

De más a menos durante el partido: “Esto va de 90 minutos y cuando eres mejor que el rival, como hemos sido en la primera parte, tienes que ponerte con el marcador amplio. El Andorra ha hecho muchas cosas, pero no nos ha creado peligro en la primera parte, pero nos va hundiendo. Aun así, hemos tenido ocasiones clarísimas, pero no las hemos aprovechado y, a partir de ahí, te van faltando las piernas. Aun así, el equipo ha seguido empujando, pero es una derrota más”.

Idea de los cambios: “Estábamos viendo que nos faltaba frescura arriba, una referencia para tener a Bil, pero no ha tenido muchos balones. Hemos vuelto a variar poniendo a Bil y Stoichkov por detrás para sacar balones fuera y hemos traído a David a la izquierda. Nos ha dado control, pero los centros no han llegado con calidad. No hemos tenido la posibilidad de hacer daño, sí que ha llegado con un balón parado de Lou, pero el Andorra ha metido un gol más que nosotros y por eso ha ganado”.

Repensar: “Es una evidencia, tenemos que ser consecuentes con la idea. Cuando no ganas, tienes que matizar cosas porque significa que no está todo lo ajustado que debería. Ahora a descansar y seguir matizando cosas porque es una racha de partidos en las que hemos sumado muchos puntos y ahora nada, y esto va de sumar. Si nos llegan a decir hace tres semanas que nos íbamos a quedar con esa puntuación, no estaríamos contentos”.

Al concluir la rueda de prensa, el preparador del Deportivo lanzó un mensaje de queja hacia el comportamiento del público que acudió al estadio andorrano.

“Al final, quiero mandar un mensaje, no podemos tener a gente detrás del banquillo insultando constantemente. Si paramos los partidos por otras cosas. Seguramente pasará en todos los estadios, pero por qué el entrenador tiene que pasar los 90 minutos escuchando cosas de su familia. Espero que LaLiga pueda hacer algo con eso, no vale todo. Entre todos tenemos que pensar. Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y el Andorra tiene gente maravillosa y una afición maravillosa, pero llega un momento en el que tenemos que poner un pero a eso”, sentenció.

El once del Dépor ante el Andorra

El Uno por Uno del Dépor ante el Andorra: Mario Soriano no puede con todo

